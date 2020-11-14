Кому чебуреки? Налетай!

Эх, не побаловать ли мне сегодня близких чебуреками? Решено! И вот румяные чебуреки готовы. Рецептов приготовления теста для чебуреков великое множество, а мне нравится самый простой, на воде.
Ингредиенты
Для теста
- Мука — 2-2,5 стакана
- Вода кипяченая — 1 стакан
- Масло подсолнечное — 1 ст. ложка
- Соль — по вкусу
Для начинки
- Мясной фарш — 0,5 кг
- Лук — 2 головки
- Вода — 100 мл
- Соль — по вкусу
- Черный перец, специи — по вкусу
Приготовление
А пока занимаемся фаршем, смешивая все составляющие.
Фарш
Раскатываем кружок, кладем начинку и формируем чебурек, защипываем края. Затем надо пройтись по краю вилкой.
Наши чебуречки готовы.
Обжариваем чебуреки в большом количестве масла, чтобы они были хрустящими. Готовые чебуреки сложить на бумажное полотенце для удаления лишнего масла.
Чебуреки
Чебуреки готовы, можно звать близких к столу!
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