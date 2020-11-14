Кому чебуреки? Налетай!

Эх, не побаловать ли мне сегодня близких чебуреками? Решено! И вот румяные чебуреки готовы. Рецептов приготовления теста для чебуреков великое множество, а мне нравится самый простой, на воде.

Ингредиенты

Для теста

Мука — 2-2,5 стакана

Вода кипяченая — 1 стакан

Масло подсолнечное — 1 ст. ложка

Соль — по вкусу

Для начинки

Мясной фарш — 0,5 кг

Лук — 2 головки

Вода — 100 мл

Соль — по вкусу

Черный перец, специи — по вкусу

Приготовление

А пока занимаемся фаршем, смешивая все составляющие.

Фарш

Раскатываем кружок, кладем начинку и формируем чебурек, защипываем края. Затем надо пройтись по краю вилкой.

Наши чебуречки готовы.

Обжариваем чебуреки в большом количестве масла, чтобы они были хрустящими. Готовые чебуреки сложить на бумажное полотенце для удаления лишнего масла.

Чебуреки

Чебуреки готовы, можно звать близких к столу!