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Кому чебуреки? Налетай!

Эх, не побаловать ли мне сегодня близких чебуреками? Решено! И вот румяные чебуреки готовы. Рецептов приготовления теста для чебуреков великое множество, а мне нравится самый простой, на воде.

Кому чебуреки? Налетай!

Ингредиенты

Для теста

  • Мука — 2-2,5 стакана
  • Вода кипяченая — 1 стакан
  • Масло подсолнечное — 1 ст. ложка
  • Соль — по вкусу

Для начинки

  • Мясной фарш — 0,5 кг
  • Лук — 2 головки
  • Вода — 100 мл
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец, специи — по вкусу

Приготовление

Кому чебуреки? Налетай!

А пока занимаемся фаршем, смешивая все составляющие.

Кому чебуреки? Налетай!Фарш

Раскатываем кружок, кладем начинку и формируем чебурек, защипываем края. Затем надо пройтись по краю вилкой.

Кому чебуреки? Налетай!

Наши чебуречки готовы.

Кому чебуреки? Налетай!

Обжариваем чебуреки в большом количестве масла, чтобы они были хрустящими. Готовые чебуреки сложить на бумажное полотенце для удаления лишнего масла.

Кому чебуреки? Налетай!Чебуреки

Чебуреки готовы, можно звать близких к столу!

 

 

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