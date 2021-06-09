Мясо в картошке: 2 рецепта

Какое еще сочетание продуктов может быть так любо нашему брату, если не картошка и мясо. Этот тандем стоит у основания нашей кухни, и не зря! Сколько вкусных и интересных можно придумать блюд, основными ингредиентами которых выступают эти продукты. Рассказываю, как необычно приготовить мясо в картошке, чтобы порадовать домашних и гостей!
Для двух этих блюд вам не понадобятся необычные и дорогие ингредиенты. Возможно, в уже готовили что-то похожее, но эти рецепты все-таки рекомендую сохранить. Вроде бы все просто, но едоки всегда в восторге и активно просят добавки!
Как вкусно приготовить мясо в картошке
Зразы с фаршем в панировке
Ингредиенты
- 1 кг картофеля
- растительное масло по вкусу
- 1 луковица
- 500 г фарша
- паприка по вкусу
- чесночный порошок по вкусу
- перец по вкусу
- 3 яйца
- соль по вкусу
- 1 ст. л. крахмала
- 5 ст. л. панировочных сухарей
Приготовление
- Очистите и крупно нарежьте картофель. Залейте его водой и поставьте вариться до готовности.
- Тем временем разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте нарезанный лук. Добавьте фарш, перемешайте и приправьте ингредиенты паприкой, солью, перцем и чесночным порошком. Обжаривайте до готовности, периодически помешивая.
- Посолите вареный картофель и разомните его до состояния пюре. Добавьте крахмал и 1 яйцо, перемешайте.
- Смажьте руки растительным маслом и сформируйте небольшие картофельные блинчики. В каждый положите мясную начинку и заверните, формируя зразу.
- Обваляйте зразы во взбитых яйцах и панировочных сухарях. Обжаривайте со всех сторон до готовности на сковороде, разогретой с растительным маслом.
Отбивные в картофельной шубе
Ингредиенты
- 1 кг картофеля
- 600 г свинины
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- 3 ст. л. муки
- 5 яиц
- 1 луковица
- растительное масло по вкусу
- 100 г твердого сыра
- укроп по вкусу
Приготовление
- Очистите и натрите картофель на крупной терке, залейте его водой.
- Нарежьте мясо кусочками, накройте пленкой и отбейте. Смажьте стейки солью и перцем.
- Откиньте картофель на сито и отожмите от лишней влаги. Добавьте к нему 3 яйца, соль, перец, муку и измельченный лук. Хорошенько перемешайте ингредиенты.
- Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите картофельную лепешку. Сверху положите окунутый во взбитое яйцо кусочек мяса и накройте картофелем. Обжаривайте с двух сторон.
- Выложите отбивные на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 25 минут в духовке, разогретой до 180 °С. Посыпьте отбивные тертым сыром и уберите в духовку еще на 5 минут.
Вы всегда можете модифицировать рецепт под себя. Например, добавить побольше сыра, выбрать другой фарш или добавить любимые специи. Мясо с картофелем испортить нельзя, можно только сделать лучше!
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