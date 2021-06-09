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Мясо в картошке: 2 рецепта

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Какое еще сочетание продуктов может быть так любо нашему брату, если не картошка и мясо. Этот тандем стоит у основания нашей кухни, и не зря! Сколько вкусных и интересных можно придумать блюд, основными ингредиентами которых выступают эти продукты. Рассказываю, как необычно приготовить мясо в картошке, чтобы порадовать домашних и гостей!

Для двух этих блюд вам не понадобятся необычные и дорогие ингредиенты. Возможно, в уже готовили что-то похожее, но эти рецепты все-таки рекомендую сохранить. Вроде бы все просто, но едоки всегда в восторге и активно просят добавки!

Как вкусно приготовить мясо в картошке

Зразы с фаршем в панировке

Мясо в картошке: 2 рецепта

Ингредиенты

  • 1 кг картофеля
  • растительное масло по вкусу
  • 1 луковица
  • 500 г фарша
  • паприка по вкусу
  • чесночный порошок по вкусу
  • перец по вкусу
  • 3 яйца
  • соль по вкусу
  • 1 ст. л. крахмала
  • 5 ст. л. панировочных сухарей

Приготовление

  1. Очистите и крупно нарежьте картофель. Залейте его водой и поставьте вариться до готовности.
  2. Тем временем разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте нарезанный лук. Добавьте фарш, перемешайте и приправьте ингредиенты паприкой, солью, перцем и чесночным порошком. Обжаривайте до готовности, периодически помешивая.
  3. Посолите вареный картофель и разомните его до состояния пюре.
    Добавьте крахмал и 1 яйцо, перемешайте.
  4. Смажьте руки растительным маслом и сформируйте небольшие картофельные блинчики. В каждый положите мясную начинку и заверните, формируя зразу.
  5. Обваляйте зразы во взбитых яйцах и панировочных сухарях. Обжаривайте со всех сторон до готовности на сковороде, разогретой с растительным маслом.

Отбивные в картофельной шубе

Мясо в картошке: 2 рецепта

Ингредиенты

  • 1 кг картофеля
  • 600 г свинины
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • 3 ст. л. муки
  • 5 яиц
  • 1 луковица
  • растительное масло по вкусу
  • 100 г твердого сыра
  • укроп по вкусу

Приготовление

  1. Очистите и натрите картофель на крупной терке, залейте его водой.
  2. Нарежьте мясо кусочками, накройте пленкой и отбейте. Смажьте стейки солью и перцем.
  3. Откиньте картофель на сито и отожмите от лишней влаги. Добавьте к нему 3 яйца, соль, перец, муку и измельченный лук. Хорошенько перемешайте ингредиенты.
  4. Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите картофельную лепешку. Сверху положите окунутый во взбитое яйцо кусочек мяса и накройте картофелем. Обжаривайте с двух сторон.
  5. Выложите отбивные на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 25 минут в духовке, разогретой до 180 °С. Посыпьте отбивные тертым сыром и уберите в духовку еще на 5 минут.

Вы всегда можете модифицировать рецепт под себя. Например, добавить побольше сыра, выбрать другой фарш или добавить любимые специи. Мясо с картофелем испортить нельзя, можно только сделать лучше!

 

 

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мясные блюда
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