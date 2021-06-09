Мясо в картошке: 2 рецепта

Какое еще сочетание продуктов может быть так любо нашему брату, если не картошка и мясо. Этот тандем стоит у основания нашей кухни, и не зря! Сколько вкусных и интересных можно придумать блюд, основными ингредиентами которых выступают эти продукты. Рассказываю, как необычно приготовить мясо в картошке, чтобы порадовать домашних и гостей!

Для двух этих блюд вам не понадобятся необычные и дорогие ингредиенты. Возможно, в уже готовили что-то похожее, но эти рецепты все-таки рекомендую сохранить. Вроде бы все просто, но едоки всегда в восторге и активно просят добавки!

Как вкусно приготовить мясо в картошке

Зразы с фаршем в панировке

Ингредиенты

1 кг картофеля

растительное масло по вкусу

1 луковица

500 г фарша

паприка по вкусу

чесночный порошок по вкусу

перец по вкусу

3 яйца

соль по вкусу

1 ст. л. крахмала

5 ст. л. панировочных сухарей

Приготовление

Очистите и крупно нарежьте картофель. Залейте его водой и поставьте вариться до готовности. Тем временем разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте нарезанный лук. Добавьте фарш, перемешайте и приправьте ингредиенты паприкой, солью, перцем и чесночным порошком. Обжаривайте до готовности, периодически помешивая. Посолите вареный картофель и разомните его до состояния пюре. Добавьте крахмал и 1 яйцо, перемешайте. Смажьте руки растительным маслом и сформируйте небольшие картофельные блинчики. В каждый положите мясную начинку и заверните, формируя зразу. Обваляйте зразы во взбитых яйцах и панировочных сухарях. Обжаривайте со всех сторон до готовности на сковороде, разогретой с растительным маслом.

Отбивные в картофельной шубе

Ингредиенты

1 кг картофеля

600 г свинины

соль по вкусу

перец по вкусу

3 ст. л. муки

5 яиц

1 луковица

растительное масло по вкусу

100 г твердого сыра

укроп по вкусу

Приготовление

Очистите и натрите картофель на крупной терке, залейте его водой. Нарежьте мясо кусочками, накройте пленкой и отбейте. Смажьте стейки солью и перцем. Откиньте картофель на сито и отожмите от лишней влаги. Добавьте к нему 3 яйца, соль, перец, муку и измельченный лук. Хорошенько перемешайте ингредиенты. Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите картофельную лепешку. Сверху положите окунутый во взбитое яйцо кусочек мяса и накройте картофелем. Обжаривайте с двух сторон. Выложите отбивные на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 25 минут в духовке, разогретой до 180 °С. Посыпьте отбивные тертым сыром и уберите в духовку еще на 5 минут.

Вы всегда можете модифицировать рецепт под себя. Например, добавить побольше сыра, выбрать другой фарш или добавить любимые специи. Мясо с картофелем испортить нельзя, можно только сделать лучше!