Попробуйте что-то новенькое: заготавливаем маринованную цветную капусту

Маринованные огурцы и помидоры любят многие, а вот маринованная цветная капуста в магазинах встречается редко, да и пробовали ее не все. Однако она ничуть не уступает привычным овощам и может разнообразить домашние заготовки.

Сейчас продолжается сезон домашних заготовок, поэтому мы советуем обзавестись и этим необычным блюдом в своей кладовой. Хотя цветную капусту, в отличие от помидоров и огурцов, необходимо отварить перед тем, как закатывать в банки, это занимает всего несколько минут, а в остальном замариновать ее оказывается ничуть не сложнее, чем другие овощи.

Ингредиенты:

Цветная капуста — 1 кг

Морковь — 150 г

Острый перец — 1 стручок

Для маринада:

Вода — 1,5 литра

Соль — 2 ч.л.

Сахар — 3 ст. л.

Черный перец горошком, душистый перец горошком — 5 шт.

Уксус 9 % — 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Цветную капусту помыть, на 30 минут замочить в солёной воде, отварить 2-3 минуты, уложить в стерилизованные банки.

2. Морковь помыть, натереть на тёрке, уложить в банки. Туда же добавить острый перец целиком.

4. Приготовить горячий маринад. Залить капусту маринадом. Закатать, перевернуть, укутать до полного остывания.