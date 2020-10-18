Попробуйте что-то новенькое: заготавливаем маринованную цветную капусту

Маринованные огурцы и помидоры любят многие, а вот маринованная цветная капуста в магазинах встречается редко, да и пробовали ее не все. Однако она ничуть не уступает привычным овощам и может разнообразить домашние заготовки.
Сейчас продолжается сезон домашних заготовок, поэтому мы советуем обзавестись и этим необычным блюдом в своей кладовой. Хотя цветную капусту, в отличие от помидоров и огурцов, необходимо отварить перед тем, как закатывать в банки, это занимает всего несколько минут, а в остальном замариновать ее оказывается ничуть не сложнее, чем другие овощи.
Ингредиенты:
Цветная капуста — 1 кг
Морковь — 150 г
Острый перец — 1 стручок
Для маринада:
Вода — 1,5 литра
Соль — 2 ч.л.
Сахар — 3 ст. л.
Черный перец горошком, душистый перец горошком — 5 шт.
Уксус 9 % — 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Цветную капусту помыть, на 30 минут замочить в солёной воде, отварить 2-3 минуты, уложить в стерилизованные банки.
2. Морковь помыть, натереть на тёрке, уложить в банки. Туда же добавить острый перец целиком.
4. Приготовить горячий маринад. Залить капусту маринадом. Закатать, перевернуть, укутать до полного остывания.
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