Котлеты «Арбатские» — блюдо, которое подавалось в знаменитом ресторане «Прага» на Старом Арбате в Москве.

Знаменитый рецепт котлеты по-киевски мало кого оставил равнодушным. Тем более, что в России всегда пользовались большим успехом котлеты де-воляй, так что рецепт куриной котлеты с начинкой в любом случае был обречен на успех. Так что повара ресторанов стали изобретать собственные рецепты подобного блюда. Так появилась знаменитая котлета «Театральная», в которой сливочное масло с зеленью заворачивалось не в куриное филе, а в фарш из курицы.

Ресторан «Прага» также не остался в стороне от изобретения новых вариантов куриных котлет и представил в своем меню блюдо под названием «Котлета «Арбатская» — вытянутая по форме, цилиндрическая котлета из куриного фарша в золотистой и хрустящей панировке, а в качестве начинки яркое красное сливочное масло.

Для приготовления котлеты «Арбатская» понадобится

На 2 шт.

Куриный фарш. 250 гр. Лучше всего из куриного бедра.

Сливочное масло. 50-60 гр.

Белый хлеб. Подсушенный. 3 куска.

Томатная паста. 1 столовой ложки.

Репчатый лук. 1 шт. Средний.

Яйцо. 1 шт. (нет на фото).

Панировочные сухари.

Соль. По вкусу.

Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим котлеты «Арбатские»

Начинать готовить лучше всего с подготовки начинки, поскольку ее нужно будет подморозить.

К размягченному сливочному маслу добавляем немного соли и томатную пасту.

Перемешиваем масло с томатной пастой до однородного состояния.

Выкладываем все масло на пленку и формуем небольшую колбаску.

Заворачиваем масло в пленку и сразу, перекручивая, как при приготовлении сосисок или колбасок, формуем небольшие цилиндры, как раз для одной котлеты. И сразу убираем в морозилку.

Белый хлеб замачиваем в теплой воде или в молоке. Срезать или не срезать корки — выбирайте сами.

Репчатый лук очень мелко режем.

Лучше всего репчатый лук предварительно поджарить, дабы улучшить вкус котлет. Так что в небольшой сковороде разогреваем немного растительного масла и обжариваем лук до легкой золотистости, не пересушивая его. В процессе жарки немного солим и перчим. Готовый лук снимаем с огня и даем немного остыть.

Впрочем, можно использовать и сырой лук, который или очень мелко нарезан или пропущен через мясорубку или блендер.

Фарш выкладываем в подходящую миску, добавляем хлеб, отжатый от влаги и обжаренный лук. Солим и перчим по вкусу.

Тщательно вымешиваем фарш и оставляем его минут на 15-25 «отдохнуть».

Далее лучше всего снова воспользоваться пленкой.

Достаем из морозильника подготовленное сливочное мясо.

На пленку выкладываем половину фарша и формуем вытянутую лепешку. В центр фарша выкладываем цилиндр подмороженного сливочного масла. Все точно так же, как если бы вы готовили котлету по-киевски или котлету «Театральная».

Помогая себе пленкой, плотно заворачиваем масло в фарш, следя, чтобы не было никаких прорех и отверстий в фарше, иначе все масло вытечет при жарке котлет.

В глубокой тарелке взбиваем яйцо с 1 столовой ложкой воды.

Обмакиваем котлету в яйцо со всех сторон.

Затем тщательно, со всех сторон, особенно с торцов, обваливаем котлету в панировочных сухарях. При желании можно повторить обмакивание в яйце и панировку, чтобы корочка была более плотная.

В сковородке хорошо разогреваем растительное масло без запаха. Если масло будет холодным, то панировка его много впитает. В то же время огонь не должет быть слишком сильным, иначе панировка сразу начнет подгорать.

Заодно сразу разогреваем духовку до 180-190°C.

Выкладываем котлеты на сковородку в горячее масло.

Обжариваем их со всех сторон примерно по полторы минуты на сторону. Поскольку до полной готовности котлеты «Арбатские» будут доходить в духовке, то на сковородке им важно дать крепкую поджаристую корочку.

Когда котлеты поджарились, перекладываем их на противень, который нужно смазать маслом или лучше застелить бумагой для выпечки.

Ставим противень в духовку и запекаем в течение 15-18 минут, один раз перевернув котлеты в середине запекания.

Все, знаменитые котлеты «Арбатские» готовы. Подавать их нужно сразу, очень горячими. На гарнир можно подать свежие овощи и картофель фри. Хотя выбор гарнира, безусловно. остается на ваш вкус.

При еде лучше всего сразу разрезать котлету пополам. В этом случае горячее сливочное масло, которое приобрело красный цвет и яркий вкус от томатной пасты, сразу вытечет и послужит прекрасным дополнением не только к котлете, но и к гарниру.