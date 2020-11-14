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Котлета «Арбатская»

Котлеты «Арбатские» — блюдо, которое подавалось в знаменитом ресторане «Прага» на Старом Арбате в Москве.

Знаменитый рецепт котлеты по-киевски мало кого оставил равнодушным. Тем более, что в России всегда пользовались большим успехом котлеты де-воляй, так что рецепт куриной котлеты с начинкой в любом случае был обречен на успех. Так что  повара ресторанов стали изобретать собственные рецепты подобного блюда.  Так появилась знаменитая котлета «Театральная», в которой сливочное масло с зеленью заворачивалось не в куриное филе, а в фарш из курицы.

Ресторан «Прага»  также не остался в стороне от   изобретения новых вариантов куриных котлет и представил в своем меню блюдо под названием «Котлета «Арбатская» —  вытянутая  по форме, цилиндрическая котлета из куриного фарша  в золотистой и хрустящей панировке, а в качестве начинки яркое красное сливочное масло.

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Для приготовления котлеты «Арбатская» понадобится

Котлета «Арбатская»

На 2 шт.

  • Куриный фарш. 250 гр. Лучше всего из куриного бедра.
  • Сливочное масло. 50-60 гр.
  • Белый хлеб. Подсушенный. 3 куска.
  • Томатная паста. 1 столовой ложки.
  • Репчатый лук. 1 шт. Средний.
  • Яйцо. 1 шт. (нет на фото).
  • Панировочные сухари.
  • Соль. По вкусу.
  • Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим котлеты «Арбатские»

Начинать готовить лучше всего с подготовки начинки, поскольку ее нужно будет подморозить.

К размягченному сливочному маслу добавляем немного соли и томатную пасту.

Котлета «Арбатская»

Перемешиваем масло с томатной пастой до однородного состояния.

Котлета «Арбатская»

Выкладываем все масло на пленку и формуем небольшую колбаску.

Котлета «Арбатская»

Заворачиваем масло в пленку и сразу, перекручивая, как при приготовлении сосисок или колбасок, формуем небольшие цилиндры, как раз для одной котлеты.  И сразу убираем в морозилку.

Котлета «Арбатская»

Белый хлеб замачиваем в теплой воде или в молоке. Срезать или не срезать корки — выбирайте сами.

Котлета «Арбатская»

Репчатый лук очень мелко режем.

Котлета «Арбатская»

Лучше всего репчатый лук предварительно поджарить, дабы улучшить вкус котлет. Так что в небольшой сковороде разогреваем немного растительного масла и обжариваем лук до легкой золотистости, не пересушивая его. В процессе жарки немного солим и перчим.  Готовый лук снимаем с огня и даем немного остыть.

Впрочем, можно использовать и сырой лук, который или очень мелко нарезан или пропущен через мясорубку или блендер.

Котлета «Арбатская»

Фарш выкладываем в подходящую миску, добавляем хлеб, отжатый от влаги и обжаренный лук.  Солим и перчим по вкусу.

Котлета «Арбатская»

Тщательно вымешиваем фарш и оставляем его минут на 15-25 «отдохнуть».

Котлета «Арбатская»

Далее лучше всего снова воспользоваться пленкой.

Достаем из морозильника  подготовленное сливочное мясо.

На пленку выкладываем половину фарша и формуем вытянутую лепешку.  В центр фарша выкладываем цилиндр подмороженного сливочного масла.  Все точно так же, как если бы вы готовили котлету по-киевски или котлету «Театральная».

Котлета «Арбатская»

Помогая себе пленкой, плотно заворачиваем масло в фарш, следя, чтобы не было никаких прорех и отверстий в фарше, иначе все масло вытечет при жарке котлет.

Котлета «Арбатская»

В глубокой тарелке взбиваем яйцо с 1 столовой ложкой воды.

Обмакиваем котлету в яйцо со всех сторон.

Котлета «Арбатская»

Затем тщательно, со всех сторон, особенно с торцов, обваливаем котлету в панировочных сухарях.  При желании можно повторить обмакивание в яйце и панировку, чтобы корочка была более плотная.

Котлета «Арбатская»

В сковородке хорошо разогреваем растительное масло без запаха. Если масло будет холодным, то панировка его много впитает. В то же время огонь не должет быть слишком сильным, иначе панировка сразу начнет подгорать.

Заодно сразу разогреваем духовку до 180-190°C.

Выкладываем котлеты на сковородку в горячее масло.

Котлета «Арбатская»

Обжариваем их со всех сторон примерно по полторы минуты на сторону.  Поскольку до полной готовности котлеты «Арбатские» будут доходить в духовке, то на сковородке им важно дать  крепкую поджаристую корочку.

Котлета «Арбатская»

Когда котлеты поджарились, перекладываем их на противень, который нужно смазать маслом или лучше застелить бумагой для выпечки.

Котлета «Арбатская»

Ставим противень в духовку и запекаем в течение 15-18 минут, один раз перевернув котлеты в середине запекания.

Все, знаменитые котлеты «Арбатские» готовы.  Подавать их нужно сразу, очень горячими.  На гарнир можно подать свежие овощи и картофель фри.  Хотя выбор гарнира, безусловно. остается на ваш вкус.

Котлета «Арбатская»

При еде лучше всего сразу разрезать котлету пополам.  В этом случае горячее сливочное масло, которое приобрело красный цвет и яркий вкус от томатной пасты, сразу вытечет и послужит прекрасным дополнением не только к котлете, но и к гарниру.

Котлета «Арбатская»

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