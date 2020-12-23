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Мясо по-грузински

Предлагаю запечь в духовке мясо по-грузински. Благодаря маринаду с соком лимона блюдо получается мягким и сочным, мед наделяет приятной сладкой нотой.

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Ингредиенты:

  • свинина – 1 кг.;
  • приправа «Хмели-сунели» — 2 ст.л.;
  • соль – 1 ч.л.
  • сметана – 4 ст.л.;
  • мед – 1 ст.л;
  • лимон – 0,5 шт.;
  • кинза – 1 пуч.

Приготовление:

 

Мясо помоем, обсушим и порежем порционными кусками, я обычно режу, как на шашлык. Кинзу мелко порежем. Из половины лимона выдавим сок. Берем емкость для маринования, для этого вполне подойдет миска, и отправляем туда все ингредиенты, кроме сметаны. Хорошо все перемешиваем руками, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник мариноваться на 2-3 часа. В маринованное мясо добавляем сметану и хорошо перемешиваем. Мясо перекладываем в форму для выпечки и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 1 час. Вкусное, нежное и очень ароматное мясо по-грузински готово! Более подробный процесс приготовления смотрите на видео. Приятного аппетита!

 

 

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