Предлагаю запечь в духовке мясо по-грузински. Благодаря маринаду с соком лимона блюдо получается мягким и сочным, мед наделяет приятной сладкой нотой.

Ингредиенты:

свинина – 1 кг.;

приправа «Хмели-сунели» — 2 ст.л.;

соль – 1 ч.л.

сметана – 4 ст.л.;

мед – 1 ст.л;

лимон – 0,5 шт.;

кинза – 1 пуч.

Приготовление:

Мясо помоем, обсушим и порежем порционными кусками, я обычно режу, как на шашлык. Кинзу мелко порежем. Из половины лимона выдавим сок. Берем емкость для маринования, для этого вполне подойдет миска, и отправляем туда все ингредиенты, кроме сметаны. Хорошо все перемешиваем руками, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник мариноваться на 2-3 часа. В маринованное мясо добавляем сметану и хорошо перемешиваем. Мясо перекладываем в форму для выпечки и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 1 час. Вкусное, нежное и очень ароматное мясо по-грузински готово! Более подробный процесс приготовления смотрите на видео. Приятного аппетита!