6 крутых способов приготовить рыбу по-новому

Рыба — любимый продукт приверженцев здорового питания, ведь в ней так много витаминов и полезных веществ.
Предлагаем 6 рецептов приготовления нежных блюд из рыбы, которые не навредят фигуре и хорошо подойдут для обеда или ужина.
Рыба, запеченная в фольге
pixabay
Вам понадобятся:
- 1 баклажан
- красный и желтый перцы
- 1 луковица
- 1 стебель сельдерея
- 2 зубчика чеснока
- филе любимой рыбы
- оливковое масло
- лист фольги
- лист пергаментной бумаги
Приготовление:
- Режем баклажан, рубим красный и желтый перцы, лук и сельдерей. Чеснок нарезаем тонко.
- На сильном огне нагреваем сковороду. Наливаем пару ложек оливкового масла. Добавляем лук и сельдерей. Жарим до прозрачности лука 1–2 минуты.
- Засыпаем перцы и жарим 3 минуты. Затем добавляем баклажан и чеснок. Жарим еще 3 минуты.
- На стол кладем лист фольги (блестящей стороной вверх). Сверху накрываем листом пергамента. Укладываем в центр филе. Сверху посыпаем половиной обжаренных овощей. Солим и перчим. Накрываем рыбу слева и справа, а затем подворачиваем верх и низ.
- Таким же образом заворачиваем второй конверт с филе и овощами.
- Ставим в духовку на 200 градусов, выпекаем 15 минут.
Сочные котлетки
jehancancook
Вам понадобятся:
- 145 г репчатого лука
- 455 г рыбного фарша
- укроп
- белый багет
- 40 г сливок 22-33%-ной жирности
- 130 г креветок
- 2 яйца
- соль и перец
Приготовление:
- Мелко рубим репчатый лук и обжариваем его до золотистого цвета. Мелко рубим укроп, креветки. Добавляем к рыбному фаршу.
- Мелко рубим мякоть багета и замачиваем в сливках на 2 минуты. Затем добавляем к фаршу. Солим и перчим.
- Отделяем белок от яиц и взбиваем блендером.
- Замешиваем фарш холодными руками.
- Полученную массу убираем в холодильник на 20–30 минут.
- Формируем шарики одинакового размера (примерно выйдет 4–5 котлеток). Обваливаем в муке и формируем шайбочки.
- Обжариваем на горячей сковороде на оливковом масле с обеих сторон до появления хорошей корочки. Затем убавляем температуру, накрываем сковороду крышкой и готовим котлетки еще минут 6–8.
Рыбная запеканка с пюре из сельдерея
iuliia_n/shutterstock
Вам понадобятся:
- 1 корень сельдерея
- 400 г рыбного филе
- 20 г сливочного масла
- 200 г креветок
- 2 ст. л. хрена
- укроп
- 2–3 ст. л. панировочных сухарей
- 1–2 ст. л. оливкового масла
- соль, перец
Приготовление:
- Очищенный и нарезанный кубиками корень сельдерея варим в кипящей подсоленной воде 20 минут. Откидываем на дуршлаг, разминаем вилкой и добавляем немного сливочного масла.
- В миске смешиваем отварную рыбу, креветки и хрен. Солим и перчим.
- Форму для запекания смазываем оливковым маслом и выкладываем в нее рыбную начинку. Сверху равномерно распределяем пюре из сельдерея, а затем посыпаем панировочными сухарями.
- Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 10–12 минут. Украшаем укропом перед подачей.
Рыбное суфле
diplomatickitchen
Вам понадобятся:
- 300 г рыбного филе
- 4 яйца
- 1 средний помидор
- панировочные сухари
- 1 ст. л. сливок 33%-ной жирности
- черный перец горошком
- соль, перец
Приготовление:
- Рыбу варим в течение 5 минут, добавляем несколько горошин черного перца и немного соли.
- Растираем несколько горошин черного перца с щепоткой соли. Помидор натираем на терке.
- Яйца с щепоткой соли взбиваем миксером. Продолжая взбивать, вливаем сливки, добавляем мякоть помидора.
- Делим рыбу на кусочки, добавляем ее в приготовленную массу и перемешиваем.
- Смазываем формочки для выпечки сливочным маслом, присыпаем сухарями. Выкладываем в формочки массу с рыбой и ставим в глубокий противень, наполненный горячей водой. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут.
- Сверху можно украсить зеленью или креветками.
Рыба по-японски
povarenok
Вам понадобятся:
- 300 г лосося
- 3 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 1 ст. л. белого сладкого вина
Приготовление:
- Подогреваем сковородку, наливаем подсолнечное масло и выкладываем рыбу, предварительно разрезав ее на кусочки.
- После того как рыба поджарилась с двух сторон, снимаем сковородку с огня, наливаем к рыбе 200–300 мл горячей воды. Сливаем жидкость, аккуратно придерживая рыбу крышкой.
- Затем добавляем к рыбе соевый соус, сахар (по желанию), вино. Возвращаем все на огонь.
- Обжариваем рыбу снова с двух сторон, пока сахар полностью не растворится.
- Подаем с зеленью и рисом.
Нежнейшее филе трески на воздушной подушке
Для тех, кто переходит на новый уровень в кулинарии
andychef
Предлагаем попробовать этот уникальный рецепт, разработанный шеф-поваром гонконгского ресторана со звездами «Мишлен». Приготовленная рыба получается нежная и ароматная, она легко расходится на волокна и обладает удивительным вкусом. А выкладывается это все на подушку из белка, что очень необычно и вкусно.
Вам понадобятся:
- 150 г соевого соуса
- перышки зеленого лука
- 30 г свежего имбиря
- 8 г сахара
- 200 г рыбного филе (трески или другой белой рыбы)
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 2 яйца
- 1/2 ч. л. жидкого меда
- гребешок
- щепотка крахмала
- петрушка
Приготовление:
- Режем крупно зеленый лук и свежий имбирь.
- В широкой чаше смешиваем воду, соевый соус, сахар. Добавляем лук и имбирь.
- В этот маринад опускаем кусочки филе. Аккуратно утапливаем их и держим 1 час (можно меньше, но не менее 10 минут). Периодически переворачиваем филе в маринаде, чтобы оно равномернее пропиталось.
- Разогреваем духовку до 220–250 градусов.
- Филе укладываем на решетку. Ниже ставим противень с фольгой — на него и будет капать влага. Выпекаем филе 8 минут.
- На раскаленную сковороду наливаем ложку масла и добавляем два яичных белка. Обжариваем 2–3 минуты.
- Выкладываем белок на сито и обдаем горячей водой.
- На сковороду выливаем немного воды, добавляем нарезанную петрушку (или спаржу) и гребешок. Посыпаем аккуратно щепоткой крахмала. Помешивая, делаем соус густоватым.
- Соединяем белки и этот соус.
- Тем временем филе готово. Поливаем его сверху медом (пару капель).
- На тарелку укладываем белок. Сверху аккуратно выкладываем филе. Украшаем зеленью.
Свежие комментарии