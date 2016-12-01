6 крутых способов приготовить рыбу по-новому

Рыба — любимый продукт приверженцев здорового питания, ведь в ней так много витаминов и полезных веществ.

Предлагаем 6 рецептов приготовления нежных блюд из рыбы, которые не навредят фигуре и хорошо подойдут для обеда или ужина.

Рыба, запеченная в фольге

pixabay

Вам понадобятся:

1 баклажан

красный и желтый перцы

1 луковица

1 стебель сельдерея

2 зубчика чеснока

филе любимой рыбы

оливковое масло

лист фольги

лист пергаментной бумаги

Приготовление:

Режем баклажан, рубим красный и желтый перцы, лук и сельдерей. Чеснок нарезаем тонко. На сильном огне нагреваем сковороду. Наливаем пару ложек оливкового масла. Добавляем лук и сельдерей. Жарим до прозрачности лука 1–2 минуты. Засыпаем перцы и жарим 3 минуты. Затем добавляем баклажан и чеснок. Жарим еще 3 минуты. На стол кладем лист фольги (блестящей стороной вверх). Сверху накрываем листом пергамента. Укладываем в центр филе. Сверху посыпаем половиной обжаренных овощей. Солим и перчим. Накрываем рыбу слева и справа, а затем подворачиваем верх и низ. Таким же образом заворачиваем второй конверт с филе и овощами. Ставим в духовку на 200 градусов, выпекаем 15 минут.

Сочные котлетки

jehancancook

Вам понадобятся:

145 г репчатого лука

455 г рыбного фарша

укроп

белый багет

40 г сливок 22-33%-ной жирности

130 г креветок

2 яйца

соль и перец

Приготовление:

Мелко рубим репчатый лук и обжариваем его до золотистого цвета. Мелко рубим укроп, креветки. Добавляем к рыбному фаршу. Мелко рубим мякоть багета и замачиваем в сливках на 2 минуты. Затем добавляем к фаршу. Солим и перчим. Отделяем белок от яиц и взбиваем блендером. Замешиваем фарш холодными руками. Полученную массу убираем в холодильник на 20–30 минут. Формируем шарики одинакового размера (примерно выйдет 4–5 котлеток). Обваливаем в муке и формируем шайбочки. Обжариваем на горячей сковороде на оливковом масле с обеих сторон до появления хорошей корочки. Затем убавляем температуру, накрываем сковороду крышкой и готовим котлетки еще минут 6–8.

Рыбная запеканка с пюре из сельдерея

iuliia_n/shutterstock

Вам понадобятся:

1 корень сельдерея

400 г рыбного филе

20 г сливочного масла

200 г креветок

2 ст. л. хрена

укроп

2–3 ст. л. панировочных сухарей

1–2 ст. л. оливкового масла

соль, перец

Приготовление:

Очищенный и нарезанный кубиками корень сельдерея варим в кипящей подсоленной воде 20 минут. Откидываем на дуршлаг, разминаем вилкой и добавляем немного сливочного масла. В миске смешиваем отварную рыбу, креветки и хрен. Солим и перчим. Форму для запекания смазываем оливковым маслом и выкладываем в нее рыбную начинку. Сверху равномерно распределяем пюре из сельдерея, а затем посыпаем панировочными сухарями. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 10–12 минут. Украшаем укропом перед подачей.

Рыбное суфле

diplomatickitchen

Вам понадобятся:

300 г рыбного филе

4 яйца

1 средний помидор

панировочные сухари

1 ст. л. сливок 33%-ной жирности

черный перец горошком

соль, перец

Приготовление:

Рыбу варим в течение 5 минут, добавляем несколько горошин черного перца и немного соли. Растираем несколько горошин черного перца с щепоткой соли. Помидор натираем на терке. Яйца с щепоткой соли взбиваем миксером. Продолжая взбивать, вливаем сливки, добавляем мякоть помидора. Делим рыбу на кусочки, добавляем ее в приготовленную массу и перемешиваем. Смазываем формочки для выпечки сливочным маслом, присыпаем сухарями. Выкладываем в формочки массу с рыбой и ставим в глубокий противень, наполненный горячей водой. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут. Сверху можно украсить зеленью или креветками.

Рыба по-японски

povarenok

Вам понадобятся:

300 г лосося

3 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. сахара

1 ст. л. подсолнечного масла

1 ст. л. белого сладкого вина

Приготовление:

Подогреваем сковородку, наливаем подсолнечное масло и выкладываем рыбу, предварительно разрезав ее на кусочки. После того как рыба поджарилась с двух сторон, снимаем сковородку с огня, наливаем к рыбе 200–300 мл горячей воды. Сливаем жидкость, аккуратно придерживая рыбу крышкой. Затем добавляем к рыбе соевый соус, сахар (по желанию), вино. Возвращаем все на огонь. Обжариваем рыбу снова с двух сторон, пока сахар полностью не растворится. Подаем с зеленью и рисом.

Нежнейшее филе трески на воздушной подушке

Для тех, кто переходит на новый уровень в кулинарии

andychef

Предлагаем попробовать этот уникальный рецепт, разработанный шеф-поваром гонконгского ресторана со звездами «Мишлен». Приготовленная рыба получается нежная и ароматная, она легко расходится на волокна и обладает удивительным вкусом. А выкладывается это все на подушку из белка, что очень необычно и вкусно.

Вам понадобятся:

150 г соевого соуса

перышки зеленого лука

30 г свежего имбиря

8 г сахара

200 г рыбного филе (трески или другой белой рыбы)

1 ст. л. подсолнечного масла

2 яйца

1/2 ч. л. жидкого меда

гребешок

щепотка крахмала

петрушка

Приготовление:

Режем крупно зеленый лук и свежий имбирь. В широкой чаше смешиваем воду, соевый соус, сахар. Добавляем лук и имбирь. В этот маринад опускаем кусочки филе. Аккуратно утапливаем их и держим 1 час (можно меньше, но не менее 10 минут). Периодически переворачиваем филе в маринаде, чтобы оно равномернее пропиталось. Разогреваем духовку до 220–250 градусов. Филе укладываем на решетку. Ниже ставим противень с фольгой — на него и будет капать влага. Выпекаем филе 8 минут. На раскаленную сковороду наливаем ложку масла и добавляем два яичных белка. Обжариваем 2–3 минуты. Выкладываем белок на сито и обдаем горячей водой. На сковороду выливаем немного воды, добавляем нарезанную петрушку (или спаржу) и гребешок. Посыпаем аккуратно щепоткой крахмала. Помешивая, делаем соус густоватым. Соединяем белки и этот соус. Тем временем филе готово. Поливаем его сверху медом (пару капель). На тарелку укладываем белок. Сверху аккуратно выкладываем филе. Украшаем зеленью.

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