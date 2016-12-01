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6 крутых способов приготовить рыбу по-новому

Рыба — любимый продукт приверженцев здорового питания, ведь в ней так много витаминов и полезных веществ.

Предлагаем 6 рецептов приготовления нежных блюд из рыбы, которые не навредят фигуре и хорошо подойдут для обеда или ужина.

Рыба, запеченная в фольге

6 крутых способов приготовить рыбу по-новому

pixabay

Вам понадобятся:

  • 1 баклажан
  • красный и желтый перцы
  • 1 луковица
  • 1 стебель сельдерея
  • 2 зубчика чеснока
  • филе любимой рыбы
  • оливковое масло
  • лист фольги
  • лист пергаментной бумаги

Приготовление:

  1. Режем баклажан, рубим красный и желтый перцы, лук и сельдерей. Чеснок нарезаем тонко.
  2. На сильном огне нагреваем сковороду. Наливаем пару ложек оливкового масла. Добавляем лук и сельдерей. Жарим до прозрачности лука 1–2 минуты.
  3. Засыпаем перцы и жарим 3 минуты. Затем добавляем баклажан и чеснок. Жарим еще 3 минуты.
  4. На стол кладем лист фольги (блестящей стороной вверх). Сверху накрываем листом пергамента. Укладываем в центр филе. Сверху посыпаем половиной обжаренных овощей. Солим и перчим. Накрываем рыбу слева и справа, а затем подворачиваем верх и низ.
  5. Таким же образом заворачиваем второй конверт с филе и овощами.
  6. Ставим в духовку на 200 градусов, выпекаем 15 минут.

Сочные котлетки

6 крутых способов приготовить рыбу по-новому

jehancancook

Вам понадобятся:

  • 145 г репчатого лука
  • 455 г рыбного фарша
  • укроп
  • белый багет
  • 40 г сливок 22-33%-ной жирности
  • 130 г креветок
  • 2 яйца
  • соль и перец

Приготовление:

  1. Мелко рубим репчатый лук и обжариваем его до золотистого цвета.
    Мелко рубим укроп, креветки. Добавляем к рыбному фаршу.
  2. Мелко рубим мякоть багета и замачиваем в сливках на 2 минуты. Затем добавляем к фаршу. Солим и перчим.
  3. Отделяем белок от яиц и взбиваем блендером.
  4. Замешиваем фарш холодными руками.
  5. Полученную массу убираем в холодильник на 20–30 минут.
  6. Формируем шарики одинакового размера (примерно выйдет 4–5 котлеток). Обваливаем в муке и формируем шайбочки.
  7. Обжариваем на горячей сковороде на оливковом масле с обеих сторон до появления хорошей корочки. Затем убавляем температуру, накрываем сковороду крышкой и готовим котлетки еще минут 6–8.

Рыбная запеканка с пюре из сельдерея

6 крутых способов приготовить рыбу по-новому

iuliia_n/shutterstock

Вам понадобятся:

  • 1 корень сельдерея
  • 400 г рыбного филе
  • 20 г сливочного масла
  • 200 г креветок
  • 2 ст. л. хрена
  • укроп
  • 2–3 ст. л. панировочных сухарей
  • 1–2 ст. л. оливкового масла
  • соль, перец

Приготовление:

  1. Очищенный и нарезанный кубиками корень сельдерея варим в кипящей подсоленной воде 20 минут. Откидываем на дуршлаг, разминаем вилкой и добавляем немного сливочного масла.
  2. В миске смешиваем отварную рыбу, креветки и хрен. Солим и перчим.
  3. Форму для запекания смазываем оливковым маслом и выкладываем в нее рыбную начинку. Сверху равномерно распределяем пюре из сельдерея, а затем посыпаем панировочными сухарями.
  4. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 10–12 минут. Украшаем укропом перед подачей.

Рыбное суфле

6 крутых способов приготовить рыбу по-новому

diplomatickitchen

Вам понадобятся:

  • 300 г рыбного филе
  • 4 яйца
  • 1 средний помидор
  • панировочные сухари
  • 1 ст. л. сливок 33%-ной жирности
  • черный перец горошком
  • соль, перец

Приготовление:

  1. Рыбу варим в течение 5 минут, добавляем несколько горошин черного перца и немного соли.
  2. Растираем несколько горошин черного перца с щепоткой соли. Помидор натираем на терке.
  3. Яйца с щепоткой соли взбиваем миксером. Продолжая взбивать, вливаем сливки, добавляем мякоть помидора.
  4. Делим рыбу на кусочки, добавляем ее в приготовленную массу и перемешиваем.
  5. Смазываем формочки для выпечки сливочным маслом, присыпаем сухарями. Выкладываем в формочки массу с рыбой и ставим в глубокий противень, наполненный горячей водой. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут.
  6. Сверху можно украсить зеленью или креветками.

Рыба по-японски

6 крутых способов приготовить рыбу по-новому

povarenok

Вам понадобятся:

  • 300 г лосося
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 ст. л. белого сладкого вина

Приготовление:

  1. Подогреваем сковородку, наливаем подсолнечное масло и выкладываем рыбу, предварительно разрезав ее на кусочки.
  2. После того как рыба поджарилась с двух сторон, снимаем сковородку с огня, наливаем к рыбе 200–300 мл горячей воды. Сливаем жидкость, аккуратно придерживая рыбу крышкой.
  3. Затем добавляем к рыбе соевый соус, сахар (по желанию), вино. Возвращаем все на огонь.
  4. Обжариваем рыбу снова с двух сторон, пока сахар полностью не растворится.
  5. Подаем с зеленью и рисом.

Нежнейшее филе трески на воздушной подушке

Для тех, кто переходит на новый уровень в кулинарии

6 крутых способов приготовить рыбу по-новому

andychef

Предлагаем попробовать этот уникальный рецепт, разработанный шеф-поваром гонконгского ресторана со звездами «Мишлен». Приготовленная рыба получается нежная и ароматная, она легко расходится на волокна и обладает удивительным вкусом. А выкладывается это все на подушку из белка, что очень необычно и вкусно.

Вам понадобятся:

  • 150 г соевого соуса
  • перышки зеленого лука
  • 30 г свежего имбиря
  • 8 г сахара
  • 200 г рыбного филе (трески или другой белой рыбы)
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 2 яйца
  • 1/2 ч. л. жидкого меда
  • гребешок
  • щепотка крахмала
  • петрушка

Приготовление:

  1. Режем крупно зеленый лук и свежий имбирь.
  2. В широкой чаше смешиваем воду, соевый соус, сахар. Добавляем лук и имбирь.
  3. В этот маринад опускаем кусочки филе. Аккуратно утапливаем их и держим 1 час (можно меньше, но не менее 10 минут). Периодически переворачиваем филе в маринаде, чтобы оно равномернее пропиталось.
  4. Разогреваем духовку до 220–250 градусов.
  5. Филе укладываем на решетку. Ниже ставим противень с фольгой — на него и будет капать влага. Выпекаем филе 8 минут.
  6. На раскаленную сковороду наливаем ложку масла и добавляем два яичных белка. Обжариваем 2–3 минуты.
  7. Выкладываем белок на сито и обдаем горячей водой.
  8. На сковороду выливаем немного воды, добавляем нарезанную петрушку (или спаржу) и гребешок. Посыпаем аккуратно щепоткой крахмала. Помешивая, делаем соус густоватым.
  9. Соединяем белки и этот соус.
  10. Тем временем филе готово. Поливаем его сверху медом (пару капель).
  11. На тарелку укладываем белок. Сверху аккуратно выкладываем филе. Украшаем зеленью.

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