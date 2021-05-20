10 блюд из молодой крапивы – от супа и салата до пирога и кексов

Крапива – это не только сорняк, но и ценный источник витаминов и микроэлементов. Было бы крайне обидно упустить возможность побаловать себя салатом или супом с крапивой. Особенно сейчас, когда "ассортимент" "культурной зелени" пока невелик.

История использования крапивы в качестве кулинарного ингредиента насчитывает десятки веков. Блюда из крапивы описываются даже в античных источниках. Нашлось место для них и в меню наших средневековых предков.

По наиболее распространенной версии, использовать крапиву в качестве источника пищи люди начали не от хорошей жизни. Разнообразить свой стол свежими овощами круглый год мог далеко не каждых богатый человек, что уж говорить об обычных крестьянах. Когда запас солений и квашений подходил к концу, а до сбора первого "зеленого" урожая оставалось еще очень много времени, на выручку хозяйкам приходили именно сорные травы, в том числе и крапива.

Однако и в наши дни, когда у человека есть возможность употреблять свежую зелень даже зимой, мы продолжаем добавлять крапиву в самые разные блюда.

Для готовки используют только очень молодые верхние листочки крапивы, т.к. они еще не успели "накопить" в себе горечь, характерную для более "взрослых" листовых пластин.

Омлет с крапивой

Перед добавлением крапивы в блюдо сырье следует хорошенько промыть. Если сомневаетесь в том, что листочки лишены горечи, обдайте листья кипятком.

Вам понадобятся: 200 г молодой крапивы, 1 луковица, 4 яйца, 50-70 мл молока или нежирных сливок, 20 г растительного масла (для жарки), сметана (для подачи), соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление. Ошпарьте крапиву кипятком и мелко нарежьте. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости. Добавьте к нему крапиву.

В глубокой емкости взбейте яйца с молоком и солью. Получившуюся смесь влейте в сковороду с луком и крапивой. Обжаривайте омлет, периодически приподнимая его края, чтобы блюдо не пригорело.

Подавайте омлет со сметаной или любимым соусом.

Щи с крапивой

Вам понадобятся: 200 г молодой крапивы, 4 картофелины, 4 яйца, 1 луковица, 150 г сметаны, 2 лимона.

Приготовление. Крапиву хорошенько промойте водой и просушите. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле. Нарежьте картофель кубиками, как для супа, и добавьте их к луку в сковороду. Через 15 минут переложите содержимое сковороды в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.

В отдельной кастрюле прокипятите листья в течение 10 минут, а затем добавьте их к заготовке для супа. Варите все вместе в течение 2-3 минут. Отожмите в щи немного лимонного сока (по вкусу). Перед подачей добавьте в блюдо нарезанные яйца (кружочками или кубиками, как вам больше нравится) и сметану.

Суп-пюре с крапивой и цветной капустой

Вам понадобятся: кочан цветной капусты, 400 г крапивы, 3 картофелины, 1 луковица, 1,5 л воды или мясного бульона, соль, черный перец, специи и сливки по вкусу.

Приготовление. Крупно нарежьте и обжарьте лук. Цветную капусту помойте, разделите на соцветия и выложите в подходящую кастрюлю. Добавьте к ней лук и крупнонарезанный картофель. Залейте все кипятком или бульоном, добавьте специи.

Варите суп на маленьком огне под крышкой в течение 20-25 минут, пока капуста не станет мягкой. Добавьте в кастрюлю крапиву и продолжите томить блюдо на медленном огне еще 5-7 минут.

При помощи блендера пюрируйте суп. При желании добавьте в него сливки.

Куриный суп с крапивой и лапшой

Вам понадобятся: 200 г молодой крапивы, куриный окорочок, 3 картофелины, 1 морковь, макароны (любые, которые вам больше всего нравятся), зеленый лук, петрушка, укроп, черный молотый перец и соль по вкусу.

Приготовление. С куриного окорочка снимите кожицу, а затем разделите его по суставу и промойте холодной водой. Выложите в кастрюлю, залейте 2-2,5 л воды, доведите до кипения и томите на медленном огне до полуготовности куриного мяса.

Картофель нарежьте небольшими ломтиками или кубиками, а затем добавьте в кастрюлю. Лук и морковь нарежьте на мелкие кубики или натрите на крупной терке и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте лапшу или макароны (их масса зависит от ваших предпочтений). В это время достаньте из заготовки курицу и аккуратно отделите мясо от костей.

Верните мясо в суп и добавьте в него зажарку. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Томите на медленном огне еще 3-5 минут. Добавьте крапиву и снова доведите суп до кипения.

Пока суп закипает, нарежьте зелень. После этого снимите суп с плиты и дайте настояться 10-15 минут.

Витаминный салат из крапивы, одуванчика, щавеля и редиса

Вам понадобятся: молодые листья крапивы, редиска, листья одуванчика, листья щавеля, заправка на основе растительного масла по вкусу.

Приготовление. Крапиву промойте, обдайте кипятком и просушите на бумажных полотенцах. Молодые листья одуванчика поместите в чуть подсоленную холодную воду и продержите в рассоле около часа. Когда время истечет, слейте рассол и промойте листья холодной водой.

Промойте под проточной водой щавель и редиску. Последнюю нарежьте тонкими кружочками. Аккуратно выложите в тарелку одуванчик, щавель и редис и полейте все растительным маслом или вашей любимой заправкой.

Пельмени с крапивой

Вам понадобятся: для начинки – 500 г молодой крапивы, 100 г зеленого лука, 100 г сливочного масла, 3 яйца, 1/2 ч.л. соли; для теста – 3 яйца, 3 стакана муки, 1 ч.л. соли с верхом, вода.

Приготовление. Замесите тесто и поставьте его в холодильник. Крапиву хорошенько промойте под струей холодной воды, просушите и мелко нарежьте. То же самое сделайте и с зеленым луком.

Выложите заготовку в сковороду, добавьте сливочное масло и протушите в течение 15-20 минут.

В это время разбейте в отдельной мисочке яйца и хорошенько перемешайте их вилкой. Добавьте яичную массу в сковороду, посолите и тщательно перемешайте. Протушите начинку еще 6-7 минут, а затем откиньте все на дуршлаг, слив образовавшийся сок в отдельную емкость.

Когда начинка достаточно охладится, слепите пельмени и отварите их в кипящей воде в течение 6-7 минут. Подавайте с соусом, который остался после тушения. Как вариант, добавьте к нему немного греческого йогурта или сметаны.

Для того чтобы приготовить тесто, разбейте в стакан 3 яйца, добавьте в него соль и залейте чуть теплой кипяченой водой почти до самого края. Тщательно размешайте и перелейте смесь в отдельную емкость. Добавьте муку и размешайте вилкой. После этого дайте тесту настояться в течение 20 минут, затем вымесите его и отправьте в холодильник на 1-2 часа.

Кексы с крапивой

Вам понадобятся: 250 г муки, 200 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца, 0,5 лимона, 200 г крапивы, 1 пакетик ванилина, 2 ч.л. разрыхлителя, 0,5 ч.л. соли; для крема – 150 г сливочного масла, 300 г сахарной пудры, 2 ст.л. молока, 1 пакетик ванилина.

Приготовление. Листья крапивы промойте, обдайте кипятком, просушите и измельчите в блендере.

В большой миске взбейте сливочное масло и сахар. Вбейте по одному яйца, хорошенько взбейте. Добавьте крапиву, пакетик ванилина, тертую цедру и сок половинки лимона. Снова все перемешайте.

В отдельной емкости смешайте муку, разрыхлитель и соль и просейте все в яичную смесь.

Получившееся тесто разложите по формочкам, заполняя из на 3/5 объема, и поставьте в предварительно разогретую до 170°С духовку на 15-20 минут.

Когда кексы будут готовы, можете покрыть их кремом.

Для приготовления крема взбейте сливочное масло, понемногу добавляя сахарную пудру и ванилин. Влейте молоко и еще раз хорошо взбейте.

Оладьи с крапивой

Вам понадобятся: 150 г крапивы, 300 г муки, 2 ч.л. соли, 0,5 ч.л. соды, 2 яйца, 500 мл кефира или сыворотки, 4 ст.л. сливочного масла.

Приготовление. Обдайте кипятком, просушите и измельчите крапиву. Белки отделите от желтков и взбейте до пышной пены. В отдельной емкости взбейте растопленное сливочное масло с кефиром и желтками.

Добавьте муку, соль и соду. Перемешайте. Добавьте крапиву и снова перемешайте. В самую последнюю очередь добавьте взбитые белки.

Обжаривайте оладьи и обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте со сметаной.

Пирог с крапивой и шпинатом

Вам понадобятся: 165 г муки, 30 г кунжута, 100 г сливочного масла, 4 ст.л. ледяной воды, соль по вкусу; для начинки – 70 г крапивы, 60 г шпината, 250 мл холодного молока, 100 г твердого сыра, 1-2 ст.л. муки, соль и пряности по вкусу.

Приготовление. Обработаете кипятком, просушите и мелко нарежьте крапиву. Измельчите хорошо промытый и просушенный шпинат. Натрите на мелкой терке сыр. Смешайте зелень и сыр.

Муку просейте и добавьте в нее соль, кунжут и сливочное масло. Перетрите все в крошку, добавьте ледяную воду и замесите нетугое тесто. Поставьте его в холодильник на 15 минут.

Раскатайте тесто в пласт нужного диаметра (на забывайте о том, что нужно оставить запас для бортиков) и аккуратно перенесите его в форму. Уложите тесто, аккуратно приминая его у бортиков, лишнее отрежьте. Проколите тесто вилкой.

Поставьте заготовку в духовку, предварительно разогретую до 180°C. Выпекайте 15 минут. Параллельно влейте в смесь для начинки холодное молоко и посолите. Если хотите, добавьте любимые специи.

Аккуратно извлеките форму из духовки, выложите в нее начинку. Выпекайте пирог с крапивой и шпинатом при 180°C около 25-30 минут, до тех пор, пока сыр не запечется.

Для описанного выше рецепта использовалась форма диаметром 24 см и высотой бортиков 4 см.

Крапивно-ореховый соус

Вам понадобятся: 250 г листьев крапивы, 6-8 листьев мяты (по желанию), 2-4 дольки чеснока, 3-4 ст.л. орехов (можно брать любые, которые вам больше нравятся), 50-100 г твердого сыра, 2 ст.л. оливкового масла, соль и перец по вкусу.

Приготовление. Бросьте крапивные листья в кипящую воду и через минуту откиньте на дуршлаг. Немедленно пролейте зелень струей холодной воды и просушите ее.

Орешки прогрейте на сковороде в течение нескольких минут, пока не раскроется их запах.

Пересыпьте орешки в ступку и измельчите их. Добавьте к орехам один за другим чеснок, крапиву, мяту, сыр и оливковое масло.

Ошпарьте кипятком небольшую стеклянную баночку и крышку от нее. Переложите соус в емкость и закройте крышкой. Добавляйте соус к рыбе или пасте или используйте как намазку на бутерброды.

Считается, что лучше всего ингредиенты соуса раскрывают свой вкус, если их растирают вручную, однако вы можете сделать это и при помощи блендера. Вначале измельчите орешки и крапиву, затем мяту, сыр и чеснок. В самом конце соус приправляют солью и перцем, а затем аккуратно вмешивают оливковое масло.

А вы когда-нибудь пробовали готовить что-нибудь с крапивой?