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Оригинально и вкусно: пшеничный плов по-домашнему

Оригинально и вкусно: пшеничный плов по-домашнему

Если вы хотите удивить своих близких оригинальным блюдом, советуем вам узнать рецепт приготовления пшеничного плова. Он получается ароматным, рассыпчатым и очень вкусным. Записывайте рецепт!

Ингредиенты

  • голени курицы — 1 кг.;
  • чеснок — 5 головок;
  • пшено — пачка;
  • приправа для плова — три щепотки;
  • зира — щепотка;
  • репчатый лук — 9 шт.;
  • масло растительное — 100 мл.;
  • перец чили — 3 шт.;
  • морковь — 7 шт.;
  • изюм светлый, тёмный — две горсти;

Оригинально и вкусно: пшеничный плов по-домашнему

Как сделать

  1. Порежьте лук, морковь.
  2. Налейте в казан масла (70 мл.), положите нарезанного лука, моркови, жарьте 10 минут.
  3. Отдельно на сковородке обжарьте голени с маслом (30 мл.).

    Оригинально и вкусно: пшеничный плов по-домашнему

  4. Переложите к овощам поджаренную курицу, специи, приправу, чеснок без шкурки, изюм. Налейте сверху воды столько, чтобы она не закрывала овощи, прокипятите пять минут, затем перемешайте.

    Оригинально и вкусно: пшеничный плов по-домашнему

  5. Засыпьте в овощи промытое пшено, равномерно распределите. Сверху положите целиком три перца, посолите двумя щепотками соли, накройте крышкой. Поставьте минимальный подогрев.
  6. Готовьте 20 минут. Затем выключите.
  7. Оставьте настояться.

Плов можно подавать на большом блюде. Приятного аппетита!

Оригинально и вкусно: пшеничный плов по-домашнему

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