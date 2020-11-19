Оригинально и вкусно: пшеничный плов по-домашнему

Если вы хотите удивить своих близких оригинальным блюдом, советуем вам узнать рецепт приготовления пшеничного плова. Он получается ароматным, рассыпчатым и очень вкусным. Записывайте рецепт!
Ингредиенты
- голени курицы — 1 кг.;
- чеснок — 5 головок;
- пшено — пачка;
- приправа для плова — три щепотки;
- зира — щепотка;
- репчатый лук — 9 шт.;
- масло растительное — 100 мл.;
- перец чили — 3 шт.;
- морковь — 7 шт.;
- изюм светлый, тёмный — две горсти;
Как сделать
- Порежьте лук, морковь.
- Налейте в казан масла (70 мл.), положите нарезанного лука, моркови, жарьте 10 минут.
- Отдельно на сковородке обжарьте голени с маслом (30 мл.).
- Переложите к овощам поджаренную курицу, специи, приправу, чеснок без шкурки, изюм. Налейте сверху воды столько, чтобы она не закрывала овощи, прокипятите пять минут, затем перемешайте.
- Засыпьте в овощи промытое пшено, равномерно распределите. Сверху положите целиком три перца, посолите двумя щепотками соли, накройте крышкой. Поставьте минимальный подогрев.
- Готовьте 20 минут. Затем выключите.
- Оставьте настояться.
Плов можно подавать на большом блюде. Приятного аппетита!
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