Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

Замечательный грузинский рецепт приготовления свиных ребрышек. Цхаре некнеби можно приготовить и в духовке и на углях. Мясо получается очень ароматным и нежным.

Сложностей в приготовлении нет никаких, ингредиенты тоже просты и доступны. Единственно потребуется время для того, чтобы свиные ребрышки замариновались.

Такое блюдо можно смело подать и на праздничный стол, тем более, что на большом противне в духовке можно сразу приготовить свиные ребрышки на большую компанию.

Для приготовления свиных ребрышек по-грузински понадобится

Свиные ребрышки. 1 кг.

Мацони. 1 стакан.

Чеснок. 2-3 зубчика.

Сухая аджика. 1-2 чайные ложки в зависимости от желаемой остроты.

Соль. По вкусу.

Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим цхаре некнеби — запеченные свиные ребрышки в аджике

Свиные ребрышки разрезаем на куски по 1 ребру.

Чеснок чистим , нарезаем на пластинки и выкладываем в ступку, добавив немного крупной соли.

Перетираем чеснок с солью так, чтобы получилась гладкая кашица.

В большую миску, в которой будем мариновать мясо, выкладываем мацони, чеснок и сухую аджику. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу, учитывая, что мясо возьмет необходимое количество соли из маринада.

Если у Вас нет мацони, то можно в качестве замены использовать не очень густой греческий йогурт без добавок, особенно, если чуть-чуть развести йогурт нежирным кефиром.

Тщательно перемешиваем маринад, чтобы все его ингредиенты равномерно распределились по всему объему.

Выкладываем в маринад мясо и очень хорошо перемешиваем.

Затягиваем миску пленкой или закрываем крышкой и убираем в холодильник на ночь. Впрочем, мариновать можно и сутки и двое.

Мясо очень хорошо впитывает в себя маринад и аромат аджики. Это будет отчетливо видно — после маринования видимой глазом влаги ощутимо убавится.

Если готовите не решетке над углями, то нужно разжечь мангал, дождаться, когда угли подернутся легким пеплом, выложить мясо на решетку, смазанную растительным маслом без запаха, и поставить решетку над углами. Обжарить мясо до уверенной корочки, перевернуть решетку и довести мясо до готовности. Я, более чем, уверен, что большинство будет готовить цхаре некнеби в духовке, хотя бы потому, что в условиях городской квартиры достаточно проблематично использовать мангал и уголь.

Разогреваем духовку до 170°C. Нагрев нужен достаточно слабый, чтобы мясо жарилось не спеша и как следует пропеклось, слегка поджарилось и не пересохло.

Застилаем противень бумагой для выпечки, смазанной растительным маслом. Если бумага заведомо хорошая и легко снимается после приготовления, то можно и не смазывать.

Выкладываем замаринованное мясо в один слой.

Ставим противень в духовку на средний уровень. Примерно минут через 20-25 проверяем мясо. Нижняя поверхность ребрышек уже поджарится, а вот верхняя просто слегка подсохнет и подпечется.

Переворачиваем ребрышки и ставим снова в духовку еще минут на 10-15. Доводим мясо до полной готовности и красивой поджаристой корочки с обеих сторон.

Вот и все, цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике по-грузински готовы.

Подавать лучше всего со свежими овощами и лепешкой, впрочем к этому блюду подойдет практически любой гарнир. И совсем не повредит бокал красного сухого вина.

P.S. Мясо получается настолько сочным и ароматным, что какие-либо соусы для ребрышек просто не нужны. Для придания дополнительного вкуса лучше всего дополнить блюдо свежей зеленью и луком. И, конечно же, не стоит забывать про кинзу, которую так любят в Грузии, тем более, что к цхаре некнеби кинза очень подходит.