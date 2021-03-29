Французский салат с грибами — вкусный и изысканный

Французский салат с грибами всегда получается очень вкусным, ярким по виду и очень оригинальным. Для его приготовления можно использовать любые грибы, в этом рецепте были взяты шампиньоны. Колбасу можно смело заменить ветчиной или же копченой курицей. При выборе сыра лучше купить качественный и тот, который больше всего нравится. Фасоль консервированная подойдет белая или же красная по цвету. В салате более красиво будет смотреться красная фасоль. Заправлять салат стоит майонезом или же сметаной. Морковь и лук нужно обязательно предварительно обжарить.

Подавать готовый салат французский лучше всего в красивой пиале с ножкой, так он будет смотреться более выигрышно. Гости же точно будут узнавать, что в него входит в состав и как его готовить.

Кстати, хочется еще отметить и тот момент, что готовый салат отлично сочетается с любыми блюдами, а точнее – гарнирами. Именно поэтому, можете смело сделать тот, который нравится. А еще салат выходит довольно сытным, поэтому его можно и так подать к столу в качестве угощения или же для перекуса или закуски.

Ингредиенты:

Фасоль консервированная – 15-20 г.

Морковь – 1 шт.

Лук – 0,5 шт.

Грибы – 2 шт.

Колбаса или ветчина – 70 г.

Сыр твердый – 50 г.

Майонез – 0,5 ст. л.

Соль, перец – щепотка.

Масло растительное – 40 мл.

Как приготовить:

Итак, нарежьте сразу же лук, а затем натрите удобный способом морковь.

Выложите овощи в сковороду, в которой нагрейте масло растительное.

Грибы нарежьте не мелкими кусками.

Обжарьте грибы. На эту процедуру будет достаточно минуты 3.

Если грибы лесные, тогда их нужно обязательно очистить, отварить и только потом жарить.

Нарежьте колбасу кубиками.

Аналогично поступите и с твердый сыром.

Переложите нарезанные составляющие в миску. Откройте специальным ключом фасоль, выложите часть в миску.

Теперь добавьте указанное количество майонеза или же сметаны, если вы решили использовать ее.

Перемешайте салат. Оставьте его на час для пропитки всех ингредиентов соусом. После этого переложите его аккуратно в пиалу и подайте к столу.

Приятного аппетита!