Французский салат с грибами — вкусный и изысканный

Французский салат с грибами всегда получается очень вкусным, ярким по виду и очень оригинальным. Для его приготовления можно использовать любые грибы, в этом рецепте были взяты шампиньоны. Колбасу можно смело заменить ветчиной или же копченой курицей. При выборе сыра лучше купить качественный и тот, который больше всего нравится. Фасоль консервированная подойдет белая или же красная по цвету. В салате более красиво будет смотреться красная фасоль. Заправлять салат стоит майонезом или же сметаной. Морковь и лук нужно обязательно предварительно обжарить.
Подавать готовый салат французский лучше всего в красивой пиале с ножкой, так он будет смотреться более выигрышно. Гости же точно будут узнавать, что в него входит в состав и как его готовить.
Кстати, хочется еще отметить и тот момент, что готовый салат отлично сочетается с любыми блюдами, а точнее – гарнирами. Именно поэтому, можете смело сделать тот, который нравится. А еще салат выходит довольно сытным, поэтому его можно и так подать к столу в качестве угощения или же для перекуса или закуски.
Ингредиенты:
- Фасоль консервированная – 15-20 г.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 0,5 шт.
- Грибы – 2 шт.
- Колбаса или ветчина – 70 г.
- Сыр твердый – 50 г.
- Майонез – 0,5 ст. л.
- Соль, перец – щепотка.
- Масло растительное – 40 мл.
Как приготовить:
Итак, нарежьте сразу же лук, а затем натрите удобный способом морковь.
Выложите овощи в сковороду, в которой нагрейте масло растительное.
Грибы нарежьте не мелкими кусками.
Обжарьте грибы. На эту процедуру будет достаточно минуты 3.
Если грибы лесные, тогда их нужно обязательно очистить, отварить и только потом жарить.
Нарежьте колбасу кубиками.
Аналогично поступите и с твердый сыром.
Переложите нарезанные составляющие в миску. Откройте специальным ключом фасоль, выложите часть в миску.
Теперь добавьте указанное количество майонеза или же сметаны, если вы решили использовать ее.
Перемешайте салат. Оставьте его на час для пропитки всех ингредиентов соусом. После этого переложите его аккуратно в пиалу и подайте к столу.
Приятного аппетита!
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