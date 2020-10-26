Закуски из лаваша с каждым годом становятся всё популярнее. Разнообразие рецептов поражает. Тут и свежие овощные рулеты, и запеченные мясные конверты, и даже необычные десерты. Я тоже люблю порадовать родных чем-то подобным. И знаю, как приготовить курицу в лаваше по-особенному.
Мое блюдо не похоже на пирог или конвертики с начинкой. Это красивые тарталетки из лаваша с куриным мясом. Подойдет абсолютно любая часть птицы. Я беру грудинку, с ней меньше мороки. Мясо я мариную в разных соусах, добавляю к нему грибы, овощи и специи. Таким образом, каждый раз получаю новый вкус. Муж даже пытается угадать, с чем сегодня его любимые корзинки.
Ингредиенты
|Куриная грудка
|1 шт.
|Лаваш
|2 шт.
|Майонез
|5 ст. л.
|Томатный соус
|3 ст. л.
|Чеснок
|3–5 зуб.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
Приготовление
- Смешайте майонез, томатный соус, соль и специи. Выдавите чеснок и добавьте курицу, нарезанную небольшими кусочками. Перемешайте и оставьте на 30 минут.
- Для блюда больше подойдет прямоугольный лаваш. Разрежьте его на кусочки размером 6 см на 10 см. Не доходя до середины, сделайте по углам надрезы ножницами.
- Возьмите форму для приготовления маффинов. В каждую ячейку поместите кусок лаваша, формируя тарталетку.
- Наполните корзинки из лаваша курицей в соусе, а края листов прикройте фольгой, чтобы не высохли. Запекайте 30–40 минут при температуре 180 градусов.
За 10 минут до готовности можно посыпать корзинки с курицей тертым сыром. Тогда у вас получится что-то похожее на жульен. Я стараюсь не оставлять закуску на потом. Лаваш из духовки хрустящий и держит форму. А горячая начинка пахнет очень аппетитно. Убедитесь сами!
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