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Как приготовить курицу в лаваше

Как приготовить курицу в лаваше

Закуски из лаваша с каждым годом становятся всё популярнее. Разнообразие рецептов поражает. Тут и свежие овощные рулеты, и запеченные мясные конверты, и даже необычные десерты. Я тоже люблю порадовать родных чем-то подобным. И знаю, как приготовить курицу в лаваше по-особенному.

Мое блюдо не похоже на пирог или конвертики с начинкой. Это красивые тарталетки из лаваша с куриным мясом. Подойдет абсолютно любая часть птицы. Я беру грудинку, с ней меньше мороки. Мясо я мариную в разных соусах, добавляю к нему грибы, овощи и специи. Таким образом, каждый раз получаю новый вкус. Муж даже пытается угадать, с чем сегодня его любимые корзинки.

Как приготовить курицу в лаваше

Ингредиенты

Куриная грудка 1 шт.
Лаваш 2 шт.
Майонез 5 ст. л.
Томатный соус 3 ст. л.
Чеснок 3–5 зуб.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте майонез, томатный соус, соль и специи. Выдавите чеснок и добавьте курицу, нарезанную небольшими кусочками. Перемешайте и оставьте на 30 минут.Как приготовить курицу в лаваше
  2. Для блюда больше подойдет прямоугольный лаваш. Разрежьте его на кусочки размером 6 см на 10 см. Не доходя до середины, сделайте по углам надрезы ножницами.Как приготовить курицу в лаваше
  3. Возьмите форму для приготовления маффинов. В каждую ячейку поместите кусок лаваша, формируя тарталетку.
    Как приготовить курицу в лаваше
  4. Наполните корзинки из лаваша курицей в соусе, а края листов прикройте фольгой, чтобы не высохли. Запекайте 30–40 минут при температуре 180 градусов.Как приготовить курицу в лаваше

За 10 минут до готовности можно посыпать корзинки с курицей тертым сыром. Тогда у вас получится что-то похожее на жульен. Я стараюсь не оставлять закуску на потом. Лаваш из духовки хрустящий и держит форму. А горячая начинка пахнет очень аппетитно. Убедитесь сами!

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