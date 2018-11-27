Пельмени с начинкой из свинины и пекинской капусты, подают с соевым соусом. А мне нравятся со сметаной и соевым соусом. Рецепт не мой.
Ингредиенты для «Китайские жареные пельмени»:
Тесто
-
- Мука пшеничная / Мука — 500 г
- Вода — 375 мл
- Соль — 0,5 ч. л.
- Масло подсолнечное — 1 ст. л.
Начинка
- Лук репчатый — 1 шт
- Свинина — 300 г
- Капуста пекинская — 400 г
- Лук зеленый — 2 шт
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Сахар — 0,5 ч. л.
- Чеснок — 3 зуб.
- Имбирь — 1 ч. л.
- Масло подсолнечное — 1 ст. л.
- Масло кунжутное — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Рецепт «Китайские жареные пельмени»:
Мясо перекрутите.
(Вкуснее всего получается из мяса маленьких вьетнамских свинок.)
Добавьте соевый соус, перемешайте.
Добавьте остальные ингредиенты (чеснок выдавите).
(Зелёный лук кладите сверху и именно на него лейте кунжутное масло.)
Перемешайте.
Добавьте крахмал.
Регулируйте вязкость, крахмала можно добавить больше или меньше.
Накройте плёнкой.
Поставьте в холодильник на 1 час.
Приготовьте тесто.
В чашку с капустным соком налейте до нужного объёма воды.
Закипятите, добавьте соль, масло.
Муку просейте.
В муке сделайте углубление влейте кипяток.
Продолжайте месить тесто руками. (5-7 минут)
Сформируйте шар, накройте плёнкой, оставьте на 10 минут.
Сформируйте пельмени.
Тесто разделите на 4 части.
Из одной части теста сформируйте "колбаску".
Разделите на 11 частей. (отщипывая от неё руками, сжимайте, формируя шарик)
Разделите на 11 частей. (отщипывая от неё руками, сжимайте, формируя шарик).
Размещайте на столе с мукой.
Сложите лепёшки, накройте плёнкой (быстро заветриваются).
Две оставьте, положите начинку в центр каждой.
Влейте в сковороду горячую воду, так, чтобы пельмени были покрыты почти на половину.
Накройте крышкой.
Как вода полностью выпарится - пельмени готовы (5 минут).
Убедитесь что пельмени не прилипли к сковороде.
Если прилипли слегка подденьте их лопаткой.
Свежие комментарии