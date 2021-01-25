Желе из жимолости

Хотите удивить своих родных и близких необычным десертом? Желе их жимолости может стать идеальным кандидатом для вас, приготовить в домашних условиях этот кладезь витаминов достаточно просто. Попробуйте сделать этот вкусный десерт, воспользовавшись нашим рецептом.

Ингредиенты

Сахар — 3 ст.л.

Жимолость — 150 г

Вода — 300 мл

Агар-агар — 1.5 ч.л.

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