Желе из жимолости

Хотите удивить своих родных и близких необычным десертом? Желе их жимолости может стать идеальным кандидатом для вас, приготовить в домашних условиях этот кладезь витаминов достаточно просто. Попробуйте сделать этот вкусный десерт, воспользовавшись нашим рецептом.
Ингредиенты
Шаги
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Заливаем жимолость водой и ставим на плиту, добавляем сахар и варим на среднем огне около десяти минут.
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Охлаждаем отвар до комнатной температуры и добавляем в него агар-агар, доводим до кипения и перемешиваем три минуты.
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Процеживаем отвар и разливаем по формам. Ставим в холод до полного застывания.
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