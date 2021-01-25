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Желе из жимолости

Желе из жимолости

Хотите удивить своих родных и близких необычным десертом? Желе их жимолости может стать идеальным кандидатом для вас, приготовить в домашних условиях этот кладезь витаминов достаточно просто. Попробуйте сделать этот вкусный десерт, воспользовавшись нашим рецептом.

Ингредиенты

Шаги

  1. Заливаем жимолость водой и ставим на плиту, добавляем сахар и варим на среднем огне около десяти минут.

  2. Охлаждаем отвар до комнатной температуры и добавляем в него агар-агар, доводим до кипения и перемешиваем три минуты.

    Желе из жимолости

  3. Процеживаем отвар и разливаем по формам. Ставим в холод до полного застывания.

    Желе из жимолости

 

 

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