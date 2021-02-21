Творожное печенье с джемом

Сегодня у меня невероятно нежное и очень вкусное творожное печенье. Джем я добавила цитрусовый и клубничный. Цитрусовый джем придал печенью приятную кислинку.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ

Тесто

мука 150 г соль 1 щепотка разрыхлитель 1 ч. л. сахар ванильный 5 г сахар 1 ст. л. сливочное масло 80 г творог 180 г яичные желтки 1 шт. сметана 30% 1 ст. л.

Начинка

апельсиновый джем 3 ст. л. клубничный джем 3 ст. л. грецкие орехи рубленые 50 г

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/8

В миску просеять муку, добавить сахар, соль, ванильный сахар и перемешать. Потом добавить холодное масло и перетереть руками в крошку. Затем добавить творог (у меня — однородный и сухой), сметану, желток, перемешать все вилкой и замесить тесто. Долго месить не надо, тесто просто должно собраться в шар. Если вам понадобится больше муки, то добавьте, но не забивайте тесто мукой. Готовое тесто завернуть в пленку и отправить в холодильник минимум на 1 час. Тесто прекрасно хранится в холодильнике пару дней, поэтому его можно замесить заранее.

ШАГ 2/8

Орехи прокалить на сковороде, очистить от шелухи и порубить ножом.

ШАГ 3/8

Духовку нагреть до 180°C. Рабочую поверхность посыпать мукой, тесто разделить на две части.

ШАГ 4/8

Потом раскатать одну часть теста, смазать джемом, посыпать орехами и аккуратно свернуть в рулет. Затем то же самое повторить с оставшимся тестом.

Рулеты нарезать на порционные кусочки, аккуратно перенести на противень и выпекать 20–25 минут. Но вы ориентируйтесь по своей духовке.

ШАГ 5/8

Готовое печенье достать из духовки, очень аккуратно перенести на решетку и остудить. Горячее печенье очень нежное.

ШАГ 6/8

Нежное творожное тесто, орехи, цитрусы — это очень вкусно!

ШАГ 7/8

Кусочек поближе.

ШАГ 8/8

Приятного аппетита!