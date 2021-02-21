Творожное печенье с джемом

Сегодня у меня невероятно нежное и очень вкусное творожное печенье. Джем я добавила цитрусовый и клубничный. Цитрусовый джем придал печенью приятную кислинку.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ
Тесто
|150 г
|1 щепотка
|1 ч. л.
|5 г
|1 ст. л.
|80 г
|180 г
|1 шт.
|1 ст. л.
Начинка
|3 ст. л.
|3 ст. л.
|50 г
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/8
В миску просеять муку, добавить сахар, соль, ванильный сахар и перемешать. Потом добавить холодное масло и перетереть руками в крошку. Затем добавить творог (у меня — однородный и сухой), сметану, желток, перемешать все вилкой и замесить тесто. Долго месить не надо, тесто просто должно собраться в шар. Если вам понадобится больше муки, то добавьте, но не забивайте тесто мукой. Готовое тесто завернуть в пленку и отправить в холодильник минимум на 1 час. Тесто прекрасно хранится в холодильнике пару дней, поэтому его можно замесить заранее.
ШАГ 2/8
Орехи прокалить на сковороде, очистить от шелухи и порубить ножом.
ШАГ 3/8
Духовку нагреть до 180°C. Рабочую поверхность посыпать мукой, тесто разделить на две части.Потом раскатать одну часть теста, смазать джемом, посыпать орехами и аккуратно свернуть в рулет. Затем то же самое повторить с оставшимся тестом.
ШАГ 4/8
Рулеты нарезать на порционные кусочки, аккуратно перенести на противень и выпекать 20–25 минут. Но вы ориентируйтесь по своей духовке.
ШАГ 5/8
Готовое печенье достать из духовки, очень аккуратно перенести на решетку и остудить. Горячее печенье очень нежное.
ШАГ 6/8
Нежное творожное тесто, орехи, цитрусы — это очень вкусно!
ШАГ 7/8
Кусочек поближе.
ШАГ 8/8
Приятного аппетита!
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