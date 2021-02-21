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Творожное печенье с джемом

Творожное печенье с джемом

Сегодня у меня невероятно нежное и очень вкусное творожное печенье. Джем я добавила цитрусовый и клубничный. Цитрусовый джем придал печенью приятную кислинку. 

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ

Тесто

 150 г
1 щепотка
1 ч. л.
5 г
1 ст. л.
80 г
180 г
1 шт.
1 ст. л.

Начинка

 3 ст. л.
3 ст. л.
50 г

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/8

Творожное печенье с джемом

В миску просеять муку, добавить сахар, соль, ванильный сахар и перемешать. Потом добавить холодное масло и перетереть руками в крошку. Затем добавить творог (у меня — однородный и сухой), сметану, желток, перемешать все вилкой и замесить тесто. Долго месить не надо, тесто просто должно собраться в шар. Если вам понадобится больше муки, то добавьте, но не забивайте тесто мукой. Готовое тесто завернуть в пленку и отправить в холодильник минимум на 1 час. Тесто прекрасно хранится в холодильнике пару дней, поэтому его можно замесить заранее.

 ШАГ 2/8

Творожное печенье с джемом

Орехи прокалить на сковороде, очистить от шелухи и порубить ножом.

 ШАГ 3/8

Творожное печенье с джемом

Духовку нагреть до 180°C. Рабочую поверхность посыпать мукой, тесто разделить на две части.

Потом раскатать одну часть теста, смазать джемом, посыпать орехами и аккуратно свернуть в рулет. Затем то же самое повторить с оставшимся тестом.

 ШАГ 4/8

Творожное печенье с джемом

Рулеты нарезать на порционные кусочки, аккуратно перенести на противень и выпекать 20–25 минут. Но вы ориентируйтесь по своей духовке.

 ШАГ 5/8

Творожное печенье с джемом

Готовое печенье достать из духовки, очень аккуратно перенести на решетку и остудить. Горячее печенье очень нежное.

 ШАГ 6/8

Творожное печенье с джемом

Нежное творожное тесто, орехи, цитрусы — это очень вкусно!

 ШАГ 7/8

Творожное печенье с джемом

Кусочек поближе.

 ШАГ 8/8

Творожное печенье с джемом

Приятного аппетита!

 

 

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сладкая выпечка
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