Как сделать адыгейский сыр дома за 1 час

Большинство полагает, что варение сыра — процесс невероятно сложный, и без сычужного фермента тут не обойтись. На самом деле сыр бывает разный. Один из самых простых в приготовлении — адыгейский сыр. Делается он путем заквашивания кислой сывороткой нагретого молока. И на весь процесс производства уйдёт не более часа.

На 250 г сыра:

молоко пастеризованное (лучше использовать молоко с небольшим сроком хранения)— 2 л;

кислое молоко или кефир (или остаточная от предыдущего сыра сыворотка) — 0,4—0,5 л;

соль;

кастрюля на 3—4 литра;

марля или мешочек для отвешивания;

шумовка ;

форма для сыра (если есть);

дуршлаг

Молоко, помешивая, довести до кипения (до появления обильной пены на поверхности). Добавить закваску — кислое молоко, кефир — и снова довести до кипения.

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Продолжать помешивать до тех пор, пока не образуется "творог" и не начнёт отделяться сыворотка прозрачно-желтоватого цвета.

Откинуть получившуюся массу на дуршлаг и, пока ещё горячая, сформировать комок, избавившись от лишней сыворотки. Если есть форма, переложить в неё и оставить под грузом. При отсутствии формы простелить дуршлаг марлей, сформировав головку, собрать концы марли, сверху положить груз.

Через 15—30 минут сыр нужно перевернуть и снова поставить сверху груз. Чем дольше будет находиться сыр под грузом, тем он будет плотнее и суше.

Обвалять сыр в соли и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь. Тем, кто любит специи, наверняка понравится сыр с зеленью. Сырную головку можно обвалять в измельчённой свежей или сушеной зелени перед самой подачей, а можно добавить непосредственно в сыр перед формированием головки.

Адыгейский сыр — это молодой сыр, не нуждающийся в созревании, однако как любому сыру, ему нужно дать "отдохнуть". Поэтому рекомендуется подавать его на следующий день.