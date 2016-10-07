Как сделать адыгейский сыр дома за 1 час

На 250 г сыра:
- молоко пастеризованное (лучше использовать молоко с небольшим сроком хранения)— 2 л;
- кислое молоко или кефир (или остаточная от предыдущего сыра сыворотка) — 0,4—0,5 л;
- соль;
- кастрюля на 3—4 литра;
- марля или мешочек для отвешивания;
- шумовка;
- форма для сыра (если есть);
- дуршлаг
Молоко, помешивая, довести до кипения (до появления обильной пены на поверхности). Добавить закваску — кислое молоко, кефир — и снова довести до кипения.
© фото Наталья Петрова
Продолжать помешивать до тех пор, пока не образуется "творог" и не начнёт отделяться сыворотка прозрачно-желтоватого цвета.
Откинуть получившуюся массу на дуршлаг и, пока ещё горячая, сформировать комок, избавившись от лишней сыворотки. Если есть форма, переложить в неё и оставить под грузом. При отсутствии формы простелить дуршлаг марлей, сформировав головку, собрать концы марли, сверху положить груз.
Через 15—30 минут сыр нужно перевернуть и снова поставить сверху груз. Чем дольше будет находиться сыр под грузом, тем он будет плотнее и суше.
Обвалять сыр в соли и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь. Тем, кто любит специи, наверняка понравится сыр с зеленью. Сырную головку можно обвалять в измельчённой свежей или сушеной зелени перед самой подачей, а можно добавить непосредственно в сыр перед формированием головки.
Адыгейский сыр — это молодой сыр, не нуждающийся в созревании, однако как любому сыру, ему нужно дать "отдохнуть". Поэтому рекомендуется подавать его на следующий день.
Свежие комментарии