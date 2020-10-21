Яблочный крамбл с изюмом простой и вкусный десерт. Крамбл - рассыпчатый пирог с яблочной начинкой.
Ингредиенты для пирога с яблоками:
Яблоки кислые - 4-5 шт
Лимон - 1 шт
Сахарный песок - 150 гр
Масло сливочное - 150 гр
Мука - 360 гр
Щепотка соли
Ванильный сахар - 10 гр
Разрыхлитель для теста - 10 гр
Куриное яйцо - 1 шт
Изюм - 50 гр
Пошаговый рецепт как приготовить яблочный крамбл с изюмом
1. Яблоки очищаем и нарезаем кубиками
2. Разогреваем сковороду и растапливаем 50 грамм сахара, добавляем яблоки, сок лимона и цедру лимона. Готовим, помешивая, 10-15 мин., Пока яблоки не станут мягкими.
3. Нарезаем сливочное масло кубиками. Просеиваем в миску муку. Добавляем щепотку соли, разрыхлитель, ванильный сахар, сахарный песок, куриное яйцо. Ладошками перетираем все в крошку.
5. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем половину нашей крошки.
6. На слой крошки выкладываем яблочную смесь и посыпаем изюмом. Сверху посыпаем оставшейся крошкой.
7. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем 35-40 минут.
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