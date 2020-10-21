Яблочный крамбл с изюмом простой и вкусный десерт. Крамбл - рассыпчатый пирог с яблочной начинкой.

Ингредиенты для пирога с яблоками:

Яблоки кислые - 4-5 шт

Лимон - 1 шт

Сахарный песок - 150 гр

Масло сливочное - 150 гр

Мука - 360 гр

Щепотка соли

Ванильный сахар - 10 гр

Разрыхлитель для теста - 10 гр

Куриное яйцо - 1 шт

Изюм - 50 гр

Пошаговый рецепт как приготовить яблочный крамбл с изюмом

1. Яблоки очищаем и нарезаем кубиками

2. Разогреваем сковороду и растапливаем 50 грамм сахара, добавляем яблоки, сок лимона и цедру лимона. Готовим, помешивая, 10-15 мин., Пока яблоки не станут мягкими.

3. Нарезаем сливочное масло кубиками. Просеиваем в миску муку. Добавляем щепотку соли, разрыхлитель, ванильный сахар, сахарный песок, куриное яйцо. Ладошками перетираем все в крошку.

5. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем половину нашей крошки.

6. На слой крошки выкладываем яблочную смесь и посыпаем изюмом. Сверху посыпаем оставшейся крошкой.

7. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем 35-40 минут.