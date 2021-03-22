Быстрый мастер-класс: домашняя шаурма с курицей

Шаурма — очень популярный в России ближневосточный стритфуд. Ларьки, где продается мясо в лаваше, встречаются в местах массовых гуляний и всегда привлекают желающих сытно перекусить. Но мы-то знаем, что блюдо, приготовленное своими руками из хороших продуктов, будет точно вкуснее, поэтому рассказываем, как сделать шаурму дома. Для этого не придется устанавливать на кухне большой вертел с бараниной. Вместо нее будем использовать курицу, обжаренную на сковороде. С овощной начинкой и соусами тоже можно экспериментировать. Подробности узнаете из мастер-класса.

Рецепт

В шаурму обычно добавляют сливочно-чесночный соус или томатный. В рецепте подробно рассказываем, как приготовить оба вида. Какой именно использовать, выбирайте по своему вкусу.

Ингредиенты:

Основные:

куриное филе — 600 г

лаваш тонкий — 2 пласта

пекинская капуста — 1/3 кочана

салат айсберг — 1/3 кочана

помидоры — 2 шт.

огурцы маринованные — 2 шт.

лук репчатый — 0,5 шт.

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный свежемолотый — по вкусу

Для сливочно-чесночного соуса:

кефир — 50 мл

сметана 20% — 50 г

майонез — 50 г

кинза — 2 веточки

чеснок — 2 зубчика

соль — по вкусу

красный перец — по вкусу

черный перец — по вкусу

Для томатного соуса:

томатная паста — 50 г

помидоры — 2 шт.

лук репчатый — 0,5 шт.

лимонный сок — 1 ч. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

кинза — 2 веточки

карри — по вкусу

куркума — по вкусу

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления:

Пекинскую капусту, салат айсберг, огурцы и помидоры нарежьте продолговатыми брусочками, лук — перьями, а куриное филе — полосками. В сковороде на растительном масле обжарьте филе до полуготовности. Добавьте к филе нарезанный лук. Посолите и поперчите. Если у вас есть любимые специи для обжаривания курицы, можете добавить и их. Готовую курицу снимите с огня и немного остудите. Приготовьте сливочно-чесночный соус. Чеснок очистите и мелко порубите. Нарежьте кинзу. Сложите в чашу блендера кинзу и чеснок, добавьте сметану, кефир и майонез. Пробейте все блендером до однородной консистенции. Посолите, поперчите и еще раз перемешайте. Готовый соус поставьте в холодильник на 30 минут. Для приготовления томатного соуса сделайте на помидорах надрезы и ошпарьте овощи кипятком. Снимите кожицу и натрите мякоть на терке. Лук мелко порубите. На сковороде в оливковом масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте мякоть помидоров и потушите около минуты. Выложите луковую смесь в чашу блендера, добавьте томатную пасту, лимонный сок, специи и рубленую кинзу. Измельчите блендером до однородной консистенции. Соус готов. Каждый лист лаваша разрежьте пополам, смажьте соусом. Выложите на один край лаваша нарезанные огурцы, помидоры, обжаренное куриное филе, пекинскую капусту и айсберг. Сверните лаваш в ролл. Разогрейте сковороду-гриль и обжарьте шаурму с двух сторон, чтобы лаваш стал хрустящим. Разрежьте пополам и подавайте. Приятного аппетита!

На заметку