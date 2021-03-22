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Быстрый мастер-класс: домашняя шаурма с курицей

Быстрый мастер-класс: домашняя шаурма с курицей

Шаурма — очень популярный в России ближневосточный стритфуд. Ларьки, где продается мясо в лаваше, встречаются в местах массовых гуляний и всегда привлекают желающих сытно перекусить. Но мы-то знаем, что блюдо, приготовленное своими руками из хороших продуктов, будет точно вкуснее, поэтому рассказываем, как сделать шаурму дома. Для этого не придется устанавливать на кухне большой вертел с бараниной. Вместо нее будем использовать курицу, обжаренную на сковороде. С овощной начинкой и соусами тоже можно экспериментировать. Подробности узнаете из мастер-класса.

Рецепт

Быстрый мастер-класс: домашняя шаурма с курицей

В шаурму обычно добавляют сливочно-чесночный соус или томатный. В рецепте подробно рассказываем, как приготовить оба вида. Какой именно использовать, выбирайте по своему вкусу.

Ингредиенты:

Основные:

  • куриное филе — 600 г
  • лаваш тонкий — 2 пласта
  • пекинская капуста — 1/3 кочана
  • салат айсберг — 1/3 кочана
  • помидоры — 2 шт.
  • огурцы маринованные — 2 шт.
  • лук репчатый — 0,5 шт.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • перец черный свежемолотый — по вкусу

Для сливочно-чесночного соуса:

  • кефир — 50 мл
  • сметана 20% — 50 г
  • майонез — 50 г
  • кинза — 2 веточки
  • чеснок — 2 зубчика
  • соль — по вкусу
  • красный перец — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Для томатного соуса:

  • томатная паста — 50 г
  • помидоры — 2 шт.
  • лук репчатый — 0,5 шт.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • кинза — 2 веточки
  • карри — по вкусу
  • куркума — по вкусу
  • соль — по вкусу
  • перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту, салат айсберг, огурцы и помидоры нарежьте продолговатыми брусочками, лук — перьями, а куриное филе — полосками.
  2. В сковороде на растительном масле обжарьте филе до полуготовности.
  3. Добавьте к филе нарезанный лук. Посолите и поперчите. Если у вас есть любимые специи для обжаривания курицы, можете добавить и их.
  4. Готовую курицу снимите с огня и немного остудите.
  5. Приготовьте сливочно-чесночный соус. Чеснок очистите и мелко порубите. Нарежьте кинзу. Сложите в чашу блендера кинзу и чеснок, добавьте сметану, кефир и майонез. Пробейте все блендером до однородной консистенции. Посолите, поперчите и еще раз перемешайте. Готовый соус поставьте в холодильник на 30 минут.
  6. Для приготовления томатного соуса сделайте на помидорах надрезы и ошпарьте овощи кипятком. Снимите кожицу и натрите мякоть на терке. Лук мелко порубите. На сковороде в оливковом масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте мякоть помидоров и потушите около минуты. Выложите луковую смесь в чашу блендера, добавьте томатную пасту, лимонный сок, специи и рубленую кинзу. Измельчите блендером до однородной консистенции. Соус готов.
  7. Каждый лист лаваша разрежьте пополам, смажьте соусом. Выложите на один край лаваша нарезанные огурцы, помидоры, обжаренное куриное филе, пекинскую капусту и айсберг.
  8. Сверните лаваш в ролл. Разогрейте сковороду-гриль и обжарьте шаурму с двух сторон, чтобы лаваш стал хрустящим.
  9. Разрежьте пополам и подавайте. Приятного аппетита!

На заметку

  • Вместо маринованных огурцов часто берут свежие, а вместо репчатого лука — красный.
  • В начинку иногда добавляют болгарский перец, сельдерей и морковь.
  • Лук можно не обжаривать вместе с курицей, а замариновать в бальзамическом или яблочном уксусе.
  • Если нет свежей кинзы, добавьте в соус 1 ч. л. сушеного кориандра.
  • Чтобы не тратить время на приготовление соусов, воспользуйтесь проверенным способом: смешать томатный соус с майонезом. Будет тоже вкусно.

 

 

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