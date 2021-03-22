Быстрый мастер-класс: домашняя шаурма с курицей

Шаурма — очень популярный в России ближневосточный стритфуд. Ларьки, где продается мясо в лаваше, встречаются в местах массовых гуляний и всегда привлекают желающих сытно перекусить. Но мы-то знаем, что блюдо, приготовленное своими руками из хороших продуктов, будет точно вкуснее, поэтому рассказываем, как сделать шаурму дома. Для этого не придется устанавливать на кухне большой вертел с бараниной. Вместо нее будем использовать курицу, обжаренную на сковороде. С овощной начинкой и соусами тоже можно экспериментировать. Подробности узнаете из мастер-класса.
Рецепт
В шаурму обычно добавляют сливочно-чесночный соус или томатный. В рецепте подробно рассказываем, как приготовить оба вида. Какой именно использовать, выбирайте по своему вкусу.
Ингредиенты:
Основные:
- куриное филе — 600 г
- лаваш тонкий — 2 пласта
- пекинская капуста — 1/3 кочана
- салат айсберг — 1/3 кочана
- помидоры — 2 шт.
- огурцы маринованные — 2 шт.
- лук репчатый — 0,5 шт.
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
- перец черный свежемолотый — по вкусу
Для сливочно-чесночного соуса:
- кефир — 50 мл
- сметана 20% — 50 г
- майонез — 50 г
- кинза — 2 веточки
- чеснок — 2 зубчика
- соль — по вкусу
- красный перец — по вкусу
- черный перец — по вкусу
Для томатного соуса:
- томатная паста — 50 г
- помидоры — 2 шт.
- лук репчатый — 0,5 шт.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- оливковое масло — 1 ст. л.
- кинза — 2 веточки
- карри — по вкусу
- куркума — по вкусу
- соль — по вкусу
- перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту, салат айсберг, огурцы и помидоры нарежьте продолговатыми брусочками, лук — перьями, а куриное филе — полосками.
- В сковороде на растительном масле обжарьте филе до полуготовности.
- Добавьте к филе нарезанный лук. Посолите и поперчите. Если у вас есть любимые специи для обжаривания курицы, можете добавить и их.
- Готовую курицу снимите с огня и немного остудите.
- Приготовьте сливочно-чесночный соус. Чеснок очистите и мелко порубите. Нарежьте кинзу. Сложите в чашу блендера кинзу и чеснок, добавьте сметану, кефир и майонез. Пробейте все блендером до однородной консистенции. Посолите, поперчите и еще раз перемешайте. Готовый соус поставьте в холодильник на 30 минут.
- Для приготовления томатного соуса сделайте на помидорах надрезы и ошпарьте овощи кипятком. Снимите кожицу и натрите мякоть на терке. Лук мелко порубите. На сковороде в оливковом масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте мякоть помидоров и потушите около минуты. Выложите луковую смесь в чашу блендера, добавьте томатную пасту, лимонный сок, специи и рубленую кинзу. Измельчите блендером до однородной консистенции. Соус готов.
- Каждый лист лаваша разрежьте пополам, смажьте соусом. Выложите на один край лаваша нарезанные огурцы, помидоры, обжаренное куриное филе, пекинскую капусту и айсберг.
- Сверните лаваш в ролл. Разогрейте сковороду-гриль и обжарьте шаурму с двух сторон, чтобы лаваш стал хрустящим.
- Разрежьте пополам и подавайте. Приятного аппетита!
На заметку
- Вместо маринованных огурцов часто берут свежие, а вместо репчатого лука — красный.
- В начинку иногда добавляют болгарский перец, сельдерей и морковь.
- Лук можно не обжаривать вместе с курицей, а замариновать в бальзамическом или яблочном уксусе.
- Если нет свежей кинзы, добавьте в соус 1 ч. л. сушеного кориандра.
- Чтобы не тратить время на приготовление соусов, воспользуйтесь проверенным способом: смешать томатный соус с майонезом. Будет тоже вкусно.
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