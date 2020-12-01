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Вкусовой взрыв! Вкуснейшее печенье к чаю из простых ингредиентов

От такого ароматного и таящего во рту печенья сложно отказаться! Нежный орехово-сливочный вкус покоряет уже с первого кусочка. Приготовьте вкуснейшее ореховое печенье и угостите им родных!

Вкусовой взрыв! Вкуснейшее печенье к чаю из простых ингредиентов

Ингредиенты для орехового печенья:

  • 600 гр муки;
  • 2 яичных желтка;
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 0,5 ч. л. ванильного сахара;
  • 250 гр сметаны 20 %;
  • 20 гр растопленного сливочного масла;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1/3 ч. л. соли;
  • для начинки: 200 гр грецких орехов + 150 гр сахара (лучше всего тростниковый).

Приступаем к приготовлению:

Смешать сметану с желтками, ванильным и обычным сахаром, солью и растопленным сливочным маслом. В эту жидкую массу просеять примерно 600 гр муки и разрыхлитель. Замешать мягкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.

Вкусовой взрыв! Вкуснейшее печенье к чаю из простых ингредиентов

В это время подготовить начинку: в блендере перемолоть грецкие орехи, добавить сахар (можно любой, но вкуснее всего с тростниковым). Начинка готова!

Вкусовой взрыв! Вкуснейшее печенье к чаю из простых ингредиентов

Тесто разделить на 3 части. Каждую часть раскатать в тонкий пласт теста (по очереди).

Вкусовой взрыв! Вкуснейшее печенье к чаю из простых ингредиентов

Насыпать треть всей начинки на один пласт, распределить пальцами.

Вкусовой взрыв! Вкуснейшее печенье к чаю из простых ингредиентов

Свернуть в тугой рулет. Разделить на кусочки ножом.

 

Вкусовой взрыв! Вкуснейшее печенье к чаю из простых ингредиентов

 

И слегка развернуть края каждого кусочка, чтобы получилась розочка.

Вкусовой взрыв! Вкуснейшее печенье к чаю из простых ингредиентов

Повторить то же самое с двумя другими пластами теста и оставшейся начинкой.

Отправить печенье в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35 минут.

Вкусовой взрыв! Вкуснейшее печенье к чаю из простых ингредиентов

Нежнейшее, мягкое, ароматное ореховое печенье полюбят все домочадцы!

Вкусовой взрыв! Вкуснейшее печенье к чаю из простых ингредиентов

Подробнее о том, как приготовить ореховое печенье к чаю с орехами, смотрите в видео ниже:

 

 

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