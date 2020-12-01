Вкусовой взрыв! Вкуснейшее печенье к чаю из простых ингредиентов

От такого ароматного и таящего во рту печенья сложно отказаться! Нежный орехово-сливочный вкус покоряет уже с первого кусочка. Приготовьте вкуснейшее ореховое печенье и угостите им родных!
Ингредиенты для орехового печенья:
- 600 гр муки;
- 2 яичных желтка;
- 1,5 ч. л. разрыхлителя;
- 0,5 ч. л. ванильного сахара;
- 250 гр сметаны 20 %;
- 20 гр растопленного сливочного масла;
- 1 ст. л. сахара;
- 1/3 ч. л. соли;
- для начинки: 200 гр грецких орехов + 150 гр сахара (лучше всего тростниковый).
Приступаем к приготовлению:
Смешать сметану с желтками, ванильным и обычным сахаром, солью и растопленным сливочным маслом. В эту жидкую массу просеять примерно 600 гр муки и разрыхлитель. Замешать мягкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.
В это время подготовить начинку: в блендере перемолоть грецкие орехи, добавить сахар (можно любой, но вкуснее всего с тростниковым). Начинка готова!
Тесто разделить на 3 части. Каждую часть раскатать в тонкий пласт теста (по очереди).
Насыпать треть всей начинки на один пласт, распределить пальцами.
Свернуть в тугой рулет. Разделить на кусочки ножом.
И слегка развернуть края каждого кусочка, чтобы получилась розочка.
Повторить то же самое с двумя другими пластами теста и оставшейся начинкой.Отправить печенье в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35 минут.
Нежнейшее, мягкое, ароматное ореховое печенье полюбят все домочадцы!
Подробнее о том, как приготовить ореховое печенье к чаю с орехами, смотрите в видео ниже:
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