Вкусовой взрыв! Вкуснейшее печенье к чаю из простых ингредиентов

От такого ароматного и таящего во рту печенья сложно отказаться! Нежный орехово-сливочный вкус покоряет уже с первого кусочка. Приготовьте вкуснейшее ореховое печенье и угостите им родных!

Ингредиенты для орехового печенья:

600 гр муки;

2 яичных желтка;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

0,5 ч. л. ванильного сахара;

250 гр сметаны 20 %;

20 гр растопленного сливочного масла;

1 ст. л. сахара;

1/3 ч. л. соли;

для начинки: 200 гр грецких орехов + 150 гр сахара (лучше всего тростниковый).

Приступаем к приготовлению:

Смешать сметану с желтками, ванильным и обычным сахаром, солью и растопленным сливочным маслом. В эту жидкую массу просеять примерно 600 гр муки и разрыхлитель. Замешать мягкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.

В это время подготовить начинку: в блендере перемолоть грецкие орехи, добавить сахар (можно любой, но вкуснее всего с тростниковым). Начинка готова!

Тесто разделить на 3 части. Каждую часть раскатать в тонкий пласт теста (по очереди).

Насыпать треть всей начинки на один пласт, распределить пальцами.

Свернуть в тугой рулет. Разделить на кусочки ножом.

И слегка развернуть края каждого кусочка, чтобы получилась розочка.

Повторить то же самое с двумя другими пластами теста и оставшейся начинкой.

Отправить печенье в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35 минут.

Нежнейшее, мягкое, ароматное ореховое печенье полюбят все домочадцы!

Подробнее о том, как приготовить ореховое печенье к чаю с орехами, смотрите в видео ниже: