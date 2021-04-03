10 блюд из того, что осталось в погребе

Уже совсем скоро на прилавках появятся свежие овощи и зелень нового сезона, а вы все никак не "расправитесь" с соленьями, заготовленными в прошлом году? Тогда наша подборка рецептов специально для вас!

Весна медленно, но верно вступает в свои права, а вы все еще не нашли применения закаткам, заготовленным в прошлом году? Значит, пришла пора пополнить свою записную книжку с рецептами.

Немецкий салат с колбасой

Вам понадобятся: 1 кг вареной колбасы, 1/2 ч.л. измельченного чеснока, 1/2 ч.л. измельченной петрушки, 1 нарезанная полукольцами луковица, 4 маринованных огурца, 1/2 стакана уксуса, 2 ст.л. растительного масла.

Приготовление. Нарежьте колбасу длинными тонкими ломтиками и переложите их в глубокую миску.

В отдельной емкости смешайте уксус и растительное масло. Добавьте лук, чеснок и петрушку. Нарежьте тонкими полосками огурцы и добавьте их к колбасе, вылейте маринад. Накройте салат крышкой и поставьте в холодильник минимум на два часа. Подавайте холодным.

Азу по-татарски

Вам понадобятся: 500 г говядины или телятины, 1 нарезанная полукольцами некрупная луковица, 1 нарезанная средними брусочками некрупная морковь (по желанию), 5 нарезанных небольшими брусочками средних картофелин, 3-4 измельченных зубчика чеснока, 3 томата, 1 ст. л. томатной пасты, 1/2 стакана растительного масла, 3 соленых огурца, зелень, перец, соль, сахар по вкусу.

Приготовление. Мясо нарежьте на тонкие брусочки, обжарьте в сотейнике или глубокой сковороде до золотистой корочки, слегка посолите и переложите в отдельную посуду. В этом же сотейнике обжарьте картофель. Когда он приготовится, выложите его в отдельную посуду.

Верните в сотейник мясо, добавьте к нему лук и морковь. Томите блюдо на медленном огне до тех пор, пока морковь не станет мягкой. Добавьте в сотейник помидоры и томатную пасту, при необходимости слегка подсластите их. Налейте немного воды и тушите блюдо 10-12 минут.

Добавьте огурцы и тушите еще около 30-40 минут, до тех пор пока жидкость не выкипит до половины. Добавьте поджаренный картофель и чеснок, после чего прогрейте блюдо в течение 5-7 минут. Перед подачей посыпьте зеленью.

Картофельный салат

Вам понадобятся: 1 кг картофеля (лучше молодого), 1/2 стакана обезжиренного йогурта, 1/2 стакана майонеза, 2 ст.л. пахты или сливок, 2 ст.л. огуречного рассола, мелко нарезанный зеленый лук (достаточно пучка), 1 стакан мелко нарезанных соленых огурцов, 6 сваренных вкрутую яиц, разрезанных на четвертинки, соль и перец по вкусу, укроп для украшения.

Приготовление. Отварите картофель в мундире и оставьте остывать. В отдельной миске смешайте йогурт, майонез, пахту и рассол. При необходимости воспользуйтесь блендером, охладите.

Когда картофель остынет, очистите его и нарежьте на половинки (если клубни мелкие) или на очень крупные кубики (если картофель крупный). Переложите его в глубокую миску, добавьте зеленый лук и соленые огурцы. Введите половину получившейся заправки, тщательно перемешайте и попробуйте на вкус. При необходимости добавьте еще.

Выложите салат в сервировочную тарелку, сверху уложите нарезанные на четвертинки яйца и приправьте все молотым черным перцем и укропом по вкусу.

Салат с макаронами и солеными огурцами

Вам понадобятся: 250-300 г макарон, 250 г соленых или маринованных огурцов, 200 г тертого твердого сыра (в оригинальном рецепте используется хаварти или чеддер, но вместо них можно использовать маасдам или гауду), 1 мелко нарезанная луковица, 3 ст.л. мелко нарезанного укропа, 2 ст.л. мелко нарезанной петрушки, 6 нарезанных кубиками вареных яиц; для заправки – 1/2 стакана майонеза или греческого йогурта, 1/2 стакана сметаны, 1/2 стакана рассола, 2 ст.л. мелко нарезанной петрушки, 1 ст.л. дижонской горчицы, 1/2 ч.л. лукового порошка, 1/2 ч.л. чесночного порошка, соль и перец по вкусу.

Приготовление. Отварите макароны аль-денте, т.е. не давая стать слишком мягкими, по инструкции на упаковке. Слейте и охладите.

Смешайте все ингредиенты для заправки в отдельной емкости и тщательно перемешайте. В глубокую миску выложите макароны и другие ингредиенты для салата. Вылейте заправку и тщательно перемешайте. Перед подачей поставьте блюдо в холодильник на 1-2 часа, а лучше на ночь, чтобы салат хорошенько пропитался.

Руляда из говядины с солеными огурцами

Вам понадобятся: 1 кг нарезанной тонкими ломтиками говяжьей грудинки (1-1,5 см), 2-3 пластинки соленого или маринованного огурца, 1 нарезанная кубиками луковица, 2 нарезанных кубиками ломтика бекона, 2 ст.л. горчицы, 1/2 ст.л. топленого сливочного масла, 1 нарезанная кубиками морковь, 1-2 нарезанного кубиками листа черешкового сельдерея, 1/2 стакана красного сухого вина, 1 лавровый лист, соль и молотый черный перец по вкусу, кулинарный шпагат.

Приготовление. Разделите лук и бекон на столько частей, сколько у вас есть кусочков говядины. Выложите на разделочную доску ломтик мяса и равномерно распределите по нему горчицу. Ближе к одному из краев ломтика уложите две пластинки огурца, сверху выложите немного бекона и лук.

Скрутите говядину в рулетик и перевяжите его шпагатом крест-накрест. Сделайте заготовки остальных рулетиков. Обжарьте их в утятнице или сотейнике до золотистой корочки, затем переложите на тарелку.

Добавьте в сотейник или толстостенную сковороду, в которой готовилось мясо, сельдерей и морковь. Тушите на среднем огне, пока овощи не станут мягкими. Выложите на них руляды, добавьте вино и, если жидкость не будет прикрывать их полностью, добавьте немного воды. Приправьте лавровым листом, солью и перцем.

Накройте сотейник крышкой и тушите на медленном огне в течение 2 часов, пока говядина не станет мягкой. Подавайте руляды с получившимся соусом, в качестве гарнира лучше использовать молодой картофель или тушеную капусту.

Соленый огурец в кляре

Вам понадобятся: нарезанные кружочками соленые или маринованные огурцы, 1-2 стакана панировочных сухарей, растительное масло для жарки; для кляра – 1 стакан муки, 1 стакан молока, 1 ч.л. разрыхлителя теста, 1 яйцо, 1 ч.л. перца, 1/2 ч.л. мелко нарезанного укропа (по желанию).

Приготовление. Разогрейте в сковороде растительное масло. В отдельной емкости смешайте все ингредиенты для теста. Обмакните каждый кусочек огурца сначала в кляре, а затем в панировочных сухарях. Обжаривайте огурцы небольшими порциями по 3-4 минуты с каждой стороны до появления хрустящей корочки. Подавайте в качестве закуски с любимым соусом.

Яйца, фаршированные соленым огурцом

Вам понадобятся: 6 отваренных вкрутую яиц, 1/4 стакана майонеза, 1 ч.л. огуречного рассола, 1 ч.л. дижонской горчицы, 2 ст.л. мелко нарезанных соленых или маринованных огурцов, 1 ст.л. мелко нарезанного укропа плюс веточка для украшения, соль, молотый черный перец по вкусу, нарезанные тонкими кружочками маринованные или соленые огурцы для украшения.

Приготовление. Аккуратно разрежьте яйца пополам и извлеките из них желтки. В отдельной мисочке разомните желтки тыльной стороной вилки, добавьте рассол и горчицу. Перемешайте до однородной массы. Добавьте измельченные соленые огурцы и укроп. Приправьте все солью и перцем.

Аккуратно переложите получившуюся начинку в половинки яиц, а затем украсьте каждую из них укропом и кусочком маринованного огурца.

Бигос

Вам понадобятся: 600 г квашеной капусты, 300 г нашинкованной свежей капусты, 4 куриных бедра без кожи, 200 г копченой колбасы, 7 г сушеных белых грибов, 8 шт. чернослива без косточек, нарезанного пополам, 1 мелко нарезанная луковица, по 1,5 ч.л. тмина, сушеного майорана и паприки, 3 горошины душистого перца, 3 ягоды можжевельника, 1 лавровый лист, 2 ст.л. томатной пасты, 5 ст.л. растительного масла, 1,5-2 стакана воды.

Приготовление. В глубокой толстостенной кастрюле или сотейнике нагрейте 3 ст.л. растительного масла, добавьте тмин, ягоды можжевельника, горошинки душистого перца, лавровый лист и лук. Обжаривайте смесь в течение 2-3 минут, постоянно помешивая. Отодвиньте лук в сторону и выложите на сковороду куриные бедрышки. Обжарьте мясо по 2-3 минуты с каждой стороны.

Добавьте в сотейник квашеную и свежую капусту, чернослив, томатную пасту, грибы, майоран, паприку, залейте все стаканом воды. Тщательно перемешайте. Накройте крышкой, доведите до кипения и тушите около часа. На отдельной сковороде обжарьте нарезанную толстыми ломтиками колбасу до хрустящей корочки.

Переложите колбасу (не сливая жир) в сотейник с капустой и протушите еще в течение часа. При необходимости добавьте немного воды.

Достаньте из сотейника куриные бедрышки, аккуратно отделите мясо от кости и снова положите мясо в кастрюлю. Бигос можно подавать как отдельное блюдо или же гарнировать картофелем.

Суп из квашеной капусты с копчеными колбасками

Вам понадобятся: 2 стакана квашеной капусты, 300 г копченых колбасок, 1 нарезанная кубиками луковица, 4 нарезанных стебля сельдерея, 2 стакана нарезанного кубиками картофеля, 2 ст.л. растительного масла, 1 лавровый лист, 1 ч.л. тмина (по желанию), 750 мл воды или мясного бульона, 1/2 ч.л. молотого черного перца, соль по вкусу.

Приготовление. Обжарьте в глубокой толстостенной кастрюле или казане лук, через 5 минут добавьте к нему колбасу, квашеную капусту и тмин. Протушите еще 5-7 минут. Добавьте морковь, картофель и сельдерей. Томите на медленном огне около 10-12 минут, постоянно помешивая.

Переложите массу в кастрюлю для супа, залейте ее водой или бульоном и доведите до кипения. Сделайте огонь меньше и готовьте на среднем огне в течение еще 30 минут или до тех пор, пока овощи не станут достаточно мягкими. Посолите и поперчите по вкусу.

Свиная рулька с тушеной квашеной капустой

Вам понадобятся: 1 кг квашеной капусты, 4 свиных ноги (около 1,5 кг), 2 моркови, пастернак, 1/4 корня сельдерея, 1 небольшая луковица, 3 измельченных зубчика чеснока, 6 горошин душистого перца, 1/2 ч.л. тмина (по желанию).

Приготовление. Вымойте и обсушите свиные ноги. Натрите их солью и перцем и поставьте на ночь в холодильник.

Уложите мясо в глубокую кастрюлю и залейте достаточным количеством воды. Нарежьте луковицу на четвертинки и обжарьте их. Добавьте в кастрюлю к свинине лук, чеснок, душистый перец, а также хорошо промытые и очищенные морковь и корень сельдерея. Доведите воду до кипения, убавьте огонь и тушите на слабом огне не менее 1,5 часа.

Пока тушится мясо, хорошенько промойте и отожмите квашеную капусту. Затем выложите половину от общей массы в глубокую форму для запекания и посыпьте тмином. Разогрейте духовку до 150°C.

Когда свиные ноги отварятся, выложите их в форму для запекания, вокруг уложите оставшуюся капусту. Процедите бульон, в котором варилось мясо, и добавьте его к блюду (около 2 стаканов).

Поставьте форму в духовку и запекайте в течение часа, периодически помешивая капусту и мясо, чтобы они не пригорели. По истечении часа увеличьте температуру в духовке до 190°C и запекайте еще 10-15 минут. В конце приготовления мясо должно хорошо отделяться от кости.

Домашние заготовки совсем необязательно использовать лишь в качестве закуски к основному блюду. Соленые, маринованные и квашеные овощи – это универсальный ингредиент, которому найдется применение во многих блюдах.