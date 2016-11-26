Десерты из фруктов на Новый год

Аромат мандаринов и Кока-Колы создают Новогоднее настроение еще задолго до наступления главного праздника. Однако, вкус некоторых десертов тоже заставляет нас невольно погрузиться в атмосферу Нового года.
На Новогодний стол принято ставить корзину с фруктами. Но мы предлагаем отойти от стандартного украшения стола и приготовить десерты с использованием фруктов и любимых сладостей.
Фруктово-шоколадное мороженое
Фруктовое мороженое в шоколаде – это полезный и оригинальный десерт на Новый год.
Для его приготовления на 4 персоны нам понадобится:
- бананы – 2 шт;
- палочки для мороженого (могут подойти обычные шпажки) — 4 шт;
- темный или молочный шоколад без добавок (орехов, изюма) — 100 г;
- сливочное масло — 30 г;
- кондитерская посыпка в новогоднем стиле (подойдет и кокосовая стружка) — 10 г.
Как приготовить:
- Очищаем бананы от кожуры, разрезаем их пополам, чтобы получилось 4 половинки, каждую надеваем на палочку для мороженого со стороны разреза и кладем в морозилку на 5-7 минут.
- Берем шоколад, ломаем на маленькие кусочки, кладем вместе со сливочным маслом и ставим растапливаться на пару или в микроволновую печь.
- Достаем охлажденные бананы и опускаем в полученную глазурь.
- Осыпаем поверх глазури кондитерской посыпкой.
- Кладем бананы снова в морозилку до полного застывания глазури и заморозки бананов.
Оригинальный десерт на Новый год готов! Такое вкусное и полезное мороженое придется по вкусу как взрослым, так и детям.
Попробуйте поэкспериментировать и используйте вместо банана и киви клубнику или яблоки.
Рецепт засахаренной клюквы
Засахаренная клюква — это идеальный праздничный легкий десерт на Новый год! Его можно использовать как просто закуску, так и украшать печенья, торты или же добавить в бокал шампанского.
Рецепт приготовления блестящей засахаренной клюквы довольно прост.
Для этого вам понадобится:
- стакан воды;
- стакан сахарного песка;
- 4 чашки свежей клюквы (можно взять замороженную, предварительно ее разморозить при комнатной температуре);
- сахарная пудра.
Как приготовить:
- Сделайте простой сироп: соедините стакан воды и стакан песка в кастрюле, затем
нагрейте на среднем огне и доведите до кипения, при этом постоянно помешивайте, пока сахар не растворится. Снимите с огня и остудите в течение 5 минут.
- Добавьте по 1 стакану свежей клюквы в сироп. Перемешайте так, чтобы ягода покрылась сиропом.
- Застелите противень фольгой.
- Снимите клюкву и поместите на противень.
- Повторите с оставшимися стаканами клюквы и дайте им высохнуть в течение 1 часа.
- Украсьте клюкву сахарной пудрой. Готово!
Такой десерт на Новый год очень легко приготовить. К тому же, вкус домашней сладости будет ассоциироваться с Новым годом и создаст праздничное настроение.
Фруктовое канапе
Фрукты на Новый год присутствуют на каждом столе. А вот как их празднично украсить и что для этого понадобится рассмотрим далее.
Ингредиенты:
- банан;
- виноград;
- клубника;
- зефирки (лучше всего подойдут marshmallow);
- шпажки или зубочистки.
Как приготовить:
- Разрезаем банан на колечки.
- Придаем клубнике форму новогодней шапочки, отрезая листья.
- Накалываем на шпажку виноград, затем банан, клубнику и маленькую зефирку, как показано на картинке перед рецептом.
Если вы не рассчитали и у вас осталось много фруктов, вы можете приготовить Фруктовую Новогоднюю Елку, которая удивит гостей.
Фруктовая Новогодняя ёлочка
К уже имеющимся ингредиентам добавим:
- яблоко — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- сахарная пудра — (по желанию);
- кокосовая стружка — (по желанию).
Инструкция:
- Подготовим яблоко. Для этого вырежем отверстие по размеру задней части моркови.
- Установим морковь на яблоко, закрепив шпажками.
- В полученную конструкцию вставим шпажки так, чтобы снизу были более длинные, чтобы получилось форма ёлки. Не забудьте поставить 1 шпажку в центр моркови для звезды.
- Украшаем ёлочку разнообразными фруктами. Звезду рекомендуется делать из твердых фруктов, например, яблока.
Кто любит десерты послаще, посыпьте Новогоднюю красавицу сахарной пудрой или кокосовой стружкой для придания пикантности.
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