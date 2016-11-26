Десерты из фруктов на Новый год

Аромат мандаринов и Кока-Колы создают Новогоднее настроение еще задолго до наступления главного праздника. Однако, вкус некоторых десертов тоже заставляет нас невольно погрузиться в атмосферу Нового года.

На Новогодний стол принято ставить корзину с фруктами. Но мы предлагаем отойти от стандартного украшения стола и приготовить десерты с использованием фруктов и любимых сладостей.

Фруктово-шоколадное мороженое

Фруктовое мороженое в шоколаде – это полезный и оригинальный десерт на Новый год.

Для его приготовления на 4 персоны нам понадобится:

бананы – 2 шт;

палочки для мороженого (могут подойти обычные шпажки) — 4 шт;

темный или молочный шоколад без добавок (орехов, изюма) — 100 г;

сливочное масло — 30 г;

кондитерская посыпка в новогоднем стиле (подойдет и кокосовая стружка) — 10 г.

Как приготовить:

Очищаем бананы от кожуры, разрезаем их пополам, чтобы получилось 4 половинки, каждую надеваем на палочку для мороженого со стороны разреза и кладем в морозилку на 5-7 минут. Берем шоколад, ломаем на маленькие кусочки, кладем вместе со сливочным маслом и ставим растапливаться на пару или в микроволновую печь. Достаем охлажденные бананы и опускаем в полученную глазурь. Осыпаем поверх глазури кондитерской посыпкой. Кладем бананы снова в морозилку до полного застывания глазури и заморозки бананов.

Оригинальный десерт на Новый год готов! Такое вкусное и полезное мороженое придется по вкусу как взрослым, так и детям.

Попробуйте поэкспериментировать и используйте вместо банана и киви клубнику или яблоки.

Рецепт засахаренной клюквы

Засахаренная клюква — это идеальный праздничный легкий десерт на Новый год! Его можно использовать как просто закуску, так и украшать печенья, торты или же добавить в бокал шампанского.

Рецепт приготовления блестящей засахаренной клюквы довольно прост.

Для этого вам понадобится:

стакан воды;

стакан сахарного песка;

4 чашки свежей клюквы (можно взять замороженную, предварительно ее разморозить при комнатной температуре);

сахарная пудра.

Как приготовить:

Сделайте простой сироп: соедините стакан воды и стакан песка в кастрюле, затем

нагрейте на среднем огне и доведите до кипения, при этом постоянно помешивайте, пока сахар не растворится. Снимите с огня и остудите в течение 5 минут. Добавьте по 1 стакану свежей клюквы в сироп. Перемешайте так, чтобы ягода покрылась сиропом. Застелите противень фольгой. Снимите клюкву и поместите на противень. Повторите с оставшимися стаканами клюквы и дайте им высохнуть в течение 1 часа. Украсьте клюкву сахарной пудрой. Готово!

Такой десерт на Новый год очень легко приготовить. К тому же, вкус домашней сладости будет ассоциироваться с Новым годом и создаст праздничное настроение.

Фруктовое канапе

Фрукты на Новый год присутствуют на каждом столе. А вот как их празднично украсить и что для этого понадобится рассмотрим далее.

Ингредиенты:

банан;

виноград;

клубника;

зефирки (лучше всего подойдут marshmallow);

шпажки или зубочистки.

Как приготовить:

Разрезаем банан на колечки. Придаем клубнике форму новогодней шапочки, отрезая листья. Накалываем на шпажку виноград, затем банан, клубнику и маленькую зефирку, как показано на картинке перед рецептом.

Если вы не рассчитали и у вас осталось много фруктов, вы можете приготовить Фруктовую Новогоднюю Елку, которая удивит гостей.

Фруктовая Новогодняя ёлочка

К уже имеющимся ингредиентам добавим:

яблоко — 1 штука;

морковь — 1 штука;

сахарная пудра — (по желанию);

кокосовая стружка — (по желанию).

Инструкция:

Подготовим яблоко. Для этого вырежем отверстие по размеру задней части моркови. Установим морковь на яблоко, закрепив шпажками. В полученную конструкцию вставим шпажки так, чтобы снизу были более длинные, чтобы получилось форма ёлки. Не забудьте поставить 1 шпажку в центр моркови для звезды. Украшаем ёлочку разнообразными фруктами. Звезду рекомендуется делать из твердых фруктов, например, яблока.

Кто любит десерты послаще, посыпьте Новогоднюю красавицу сахарной пудрой или кокосовой стружкой для придания пикантности.

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