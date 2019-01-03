Пироги с мандаринами: рецепты с фото

Мандарины можно есть в чистом виде, или добавлять их в салаты, выпечку и десерты. Легко готовить пироги с мандаринами: рецепт с фото подробный, поэтому понятен будет новичкам в кулинарии. Десерт презентабельно смотрится как на праздничном, так и на повседневном столе. Он привлекает к себе внимание взрослых и детей, а его вкус понравится даже привередам.

«Мандариновые облака»

Приготовление пирога занимает минимум времени. За то нежное сочетание мандаринов и творога впечатляет. Сочетание лёгкой кислинки и сладости понравится даже тем, кто не любит сладкое.

Для того, чтобы приготовить тесто потребуется

мука – 380 грамм;

яйца – 2 штуки;

сливочное масло – 280 грамм;

сахар – 200 грамм.

Необходимые для начинки ингредиенты

сладкие мандарины – 550 грамм;

творог 9% – 650 грамм;

йогурт – 250 миллилитров;

сахар – 180 грамм;

яйца – 2 штуки;

сахарная пудра для украшения.

Последовательность приготовления

Размягченное масло смешать с мукой, сахаром и яйцами.

Замесить упругое эластичное тесто, и отправить его в холодильник на 50-60 минут.

Очистить цитрусы от кожуры и белой пленочки, оставить только срочную мякоть.

С помощью блендера взбить сахар с творогом, йогуртом и яйцами.

Тесто раскатать, поместить в форму и сформировать высокие бортики.

Залить творожную массу.

Сверху красиво выложить дольки мандарин.

Выпекать в духовке при температуре 170° в течение 40 минут.

Готовый десерт можно украсить сахарной пудрой или свежими фруктами. Его нежная воздушная консистенция делает пирог произведением искусства.

«Шоколадное чудо»

Необычное сочетание вкуса шоколада и цитрусовых понравится гурманам. Пирог подходит для вечерних посиделок с чаем или в качестве завтрака. Для приготовления потребуется:

мука – 280 грамм;

яйца – 4 штуки;

сахар – 220 грамм;

какао – 80 грамм;

мандарины – 400 грамм.

Последовательность приготовления

Желтки отделить от белков.

Белки взбить с сахаром с помощью блендера.

Постепенно добавить в массу желтки по одной штуке.

Не переставая взбивать всыпать в массу какао.

Просеять в тесто постепенно муку. Взбивать аккуратно, на минимальной скорости.

Мандарины очистить от кожуры и перепонок, добавить мякоть в тесто.

Тесто вылить в форму, смазанную маслом и присыпанную какао.

Выпекать в духовке при температуре 180°С в течение 35 минут.

Десерт можно украсить или намазать любимым кремом. Выпечка получается воздушной и нежной. Аромат мандаринов будет витать по всему жилищу, пробуждая аппетит. Домашние пироги намного полезнее и вкуснее, чем магазинные. А самое главное, что приготовление занимает совсем немного времени.