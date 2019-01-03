Пироги с мандаринами: рецепты с фото

Мандарины можно есть в чистом виде, или добавлять их в салаты, выпечку и десерты. Легко готовить пироги с мандаринами: рецепт с фото подробный, поэтому понятен будет новичкам в кулинарии. Десерт презентабельно смотрится как на праздничном, так и на повседневном столе. Он привлекает к себе внимание взрослых и детей, а его вкус понравится даже привередам.
«Мандариновые облака»
Приготовление пирога занимает минимум времени. За то нежное сочетание мандаринов и творога впечатляет. Сочетание лёгкой кислинки и сладости понравится даже тем, кто не любит сладкое.
Для того, чтобы приготовить тесто потребуется
- мука – 380 грамм;
- яйца – 2 штуки;
- сливочное масло – 280 грамм;
- сахар – 200 грамм.
Необходимые для начинки ингредиенты
- сладкие мандарины – 550 грамм;
- творог 9% – 650 грамм;
- йогурт – 250 миллилитров;
- сахар – 180 грамм;
- яйца – 2 штуки;
- сахарная пудра для украшения.
Последовательность приготовления
- Размягченное масло смешать с мукой, сахаром и яйцами.
- Замесить упругое эластичное тесто, и отправить его в холодильник на 50-60 минут.
- Очистить цитрусы от кожуры и белой пленочки, оставить только срочную мякоть.
- С помощью блендера взбить сахар с творогом, йогуртом и яйцами.
- Тесто раскатать, поместить в форму и сформировать высокие бортики.
- Залить творожную массу.
- Сверху красиво выложить дольки мандарин.
- Выпекать в духовке при температуре 170° в течение 40 минут.
Готовый десерт можно украсить сахарной пудрой или свежими фруктами. Его нежная воздушная консистенция делает пирог произведением искусства.
«Шоколадное чудо»
Необычное сочетание вкуса шоколада и цитрусовых понравится гурманам. Пирог подходит для вечерних посиделок с чаем или в качестве завтрака. Для приготовления потребуется:
- мука – 280 грамм;
- яйца – 4 штуки;
- сахар – 220 грамм;
- какао – 80 грамм;
- мандарины – 400 грамм.
Последовательность приготовления
- Желтки отделить от белков.
- Белки взбить с сахаром с помощью блендера.
- Постепенно добавить в массу желтки по одной штуке.
- Не переставая взбивать всыпать в массу какао.
- Просеять в тесто постепенно муку. Взбивать аккуратно, на минимальной скорости.
- Мандарины очистить от кожуры и перепонок, добавить мякоть в тесто.
- Тесто вылить в форму, смазанную маслом и присыпанную какао.
- Выпекать в духовке при температуре 180°С в течение 35 минут.
Десерт можно украсить или намазать любимым кремом. Выпечка получается воздушной и нежной. Аромат мандаринов будет витать по всему жилищу, пробуждая аппетит. Домашние пироги намного полезнее и вкуснее, чем магазинные. А самое главное, что приготовление занимает совсем немного времени.
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