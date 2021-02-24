Салат с авокадо и тунцом

Замечательный салатик со свежим и немного пикантным вкусом! Хоть на вид и не очень презентабельный, но зато очень вкусный))) Попробуйте!!!

Ингредиенты:

1 баночка тунца в собственном соку

1 авокадо

2 свежих огурца

1 маленькая красная луковица

1 зубчик чеснока

свежая кинза или петрушка по вкусу

оливковое масло

сок лимона

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Огурцы разрезать вдоль пополам, а затем порезать тонкими ломтиками. Авокадо очистить, нарезать небольшими кусочками и хорошенько сбрызнуть соком лимона. Лук нарезать четвертькольцами. С тунца слить жидкость и разобрать его на небольшие кусочки. Зелень мелко порубить ножом. Чеснок выдавить через пресс.

Сложить все подготовленные ингредиенты в салатник, посолить, поперчить и вкусу. Заправить оливковым маслом и перемешать.

Все, подаем к столу сразу же!

Приятного вам аппетита!!!