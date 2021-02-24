Салат с авокадо и тунцом

Замечательный салатик со свежим и немного пикантным вкусом! Хоть на вид и не очень презентабельный, но зато очень вкусный))) Попробуйте!!!
Ингредиенты:
- 1 баночка тунца в собственном соку
- 1 авокадо
- 2 свежих огурца
- 1 маленькая красная луковица
- 1 зубчик чеснока
- свежая кинза или петрушка по вкусу
- оливковое масло
- сок лимона
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Огурцы разрезать вдоль пополам, а затем порезать тонкими ломтиками. Авокадо очистить, нарезать небольшими кусочками и хорошенько сбрызнуть соком лимона. Лук нарезать четвертькольцами. С тунца слить жидкость и разобрать его на небольшие кусочки. Зелень мелко порубить ножом. Чеснок выдавить через пресс.
Сложить все подготовленные ингредиенты в салатник, посолить, поперчить и вкусу. Заправить оливковым маслом и перемешать.
Все, подаем к столу сразу же!
Приятного вам аппетита!!!
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