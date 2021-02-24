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Салат с авокадо и тунцом

Салат с авокадо и тунцом

Замечательный салатик со свежим и немного пикантным вкусом! Хоть на вид и не очень презентабельный, но зато очень вкусный))) Попробуйте!!!

Ингредиенты: 

  • 1 баночка тунца в собственном соку 
  • 1 авокадо
  • 2 свежих огурца
  • 1 маленькая красная луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • свежая кинза или петрушка по вкусу
  • оливковое масло
  • сок лимона
  • соль, перец по вкусу

Приготовление: 

Огурцы разрезать вдоль пополам, а затем порезать тонкими ломтиками. Авокадо очистить, нарезать небольшими кусочками и хорошенько сбрызнуть соком лимона. Лук нарезать четвертькольцами. С тунца слить жидкость и разобрать его на небольшие кусочки. Зелень мелко порубить ножом. Чеснок выдавить через пресс.

Сложить все подготовленные ингредиенты в салатник, посолить, поперчить и вкусу. Заправить оливковым маслом и перемешать.

Все, подаем к столу сразу же!

Приятного вам аппетита!!!

Салат с авокадо и тунцом

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