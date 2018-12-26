Фаршированные кальмары

Приготовление фаршированных кальмаров требуют времени (не слишком много), но успех обеспечен!Кальмары 4 штукиПерец болгарский красный 30 гПерец болгарский желтый 30 гЛук-шалот 1 головкаЧоризо 4 кускаПомидоры бакинские 4 штукиЧеснок 1 зубчикЛимоны 1 штукаМасло оливковое 40 млСалат корн 1 стебельТархун 2 гКинза (кориандр) листья 4 гШафран щепоткаКориандр молотый щепоткаСоль по вкусуПерец черный молотый по вкусуДля фарша нарезать маленькими кубиками красный и желтый сладкий перец, чеснок, три кусочка чоризо и лук-шалот, измельчить тархун. Два кальмара (не очень крупные, примерно по 10 см длиной) также нарезать мелкими кубиками и обжаривать их на сильном огне полминуты, постоянно помешивая.Накалить вторую сковороду и за полминуты обжарить в ней чоризо, затем добавить лук и слад­кий перец. Посолить и поперчить по вкусу. Готовить еще минуту, после чего отправить туда же кусочки кальмаров, чеснок, щепотку шафрановых нитей и тархун. Обжаривать все вместе еще две минуты.Взять двух оставшихся кальмаров и отрезать головы. Когда фарш остынет (на это уйдет минут пятнадцать), с помощью чайной ложки плотно начинить им туш­ки, стараясь при этом не повредить мясо.Края скрепить дере­вянными зубочистками.На раскаленную сковороду с оливковым маслом выложить фаршированных кальмаров, головы от них и кусочек чоризо, разрезанный на две или четыре части. Полить все оливковым маслом и обжаривать с каждой стороны ровно минуту, потом снять сковороду с огня и убрать на три минуты в духовку, разогретую до 180 градусов.Помидоры разрезать на четвертинки, удалить семена и нарезать кожицу мелкими кубиками. Добавить мелко нарезанные листья кинзы, щепотку кориандра, посолить и поперчить по вкусу, заправить лимонным соком и не­большим количеством оливкового масла. Все перемешать.В центре большой тарелки разместить кулинарное кольцо (лучше не слишком высокое, примерно 3–4 см) и доверху заполнить его тартаром из томатов, утрамбовывая ложкой. Кольцо снять.На тартар из помидоров выложить горячих фаршированных кальмаров, пристроить головы между ними, а кусочки чоризо поместить сверху. Полить блюдо небольшим количеством масла из сковороды, в которой все жарилось.Если никак не удается зафик­сировать фаршированных каль­маров на тартаре, можно использовать деревянные зубочистки для фиксации всей конструкции: просто аккуратно соединить ими кальмаров между собой. В качестве финального штриха украсить блюдо парой листиков корна.