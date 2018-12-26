БУДЕТ ВКУСНО!

130 055 подписчиков
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Базиков
    Розмарин можно заменить на оригано или тимян.13 лучших способо...
  • Евгений Базиков
    Очищенный картофель нарежте на дольки, влейте немного масла, ч.л горчицы, ч.л. розмарина, ч.л. паприки, ст.л. лимонно...13 лучших способо...
  • ольга решетникова
    Красавчик! (не красавчег, обратите внимание)))Как сохранить све...

Фаршированные кальмары

Морепродукты и, в частности, кальмары невероятно полезны. Приготовление фаршированных кальмаров требуют времени (не слишком много), но успех обеспечен! 
Фаршированные кальмары фото
Ингредиенты 

Кальмары 4 штуки 
Перец болгарский красный 30 г 
Перец болгарский желтый 30 г 
Лук-шалот 1 головка 
Чоризо 4 куска 
Помидоры бакинские 4 штуки 
Чеснок 1 зубчик 
Лимоны 1 штука 
Масло оливковое 40 мл 
Салат корн 1 стебель 
Тархун 2 г 
Кинза (кориандр) листья 4 г 
Шафран щепотка 
Кориандр молотый щепотка 
Соль по вкусу 
Перец черный молотый по вкусу 

Приготовление 

Для фарша нарезать маленькими кубиками красный и желтый сладкий перец, чеснок, три кусочка чоризо и лук-шалот, измельчить тархун. Два кальмара (не очень крупные, примерно по 10 см длиной) также нарезать мелкими кубиками и обжаривать их на сильном огне полминуты, постоянно помешивая. 

Накалить вторую сковороду и за полминуты обжарить в ней чоризо, затем добавить лук и слад­кий перец. Посолить и поперчить по вкусу. Готовить еще минуту, после чего отправить туда же кусочки кальмаров, чеснок, щепотку шафрановых нитей и тархун. Обжаривать все вместе еще две минуты. 

Взять двух оставшихся кальмаров и отрезать головы. Когда фарш остынет (на это уйдет минут пятнадцать), с помощью чайной ложки плотно начинить им туш­ки, стараясь при этом не повредить мясо.
Края скрепить дере­вянными зубочистками. 

На раскаленную сковороду с оливковым маслом выложить фаршированных кальмаров, головы от них и кусочек чоризо, разрезанный на две или четыре части. Полить все оливковым маслом и обжаривать с каждой стороны ровно минуту, потом снять сковороду с огня и убрать на три минуты в духовку, разогретую до 180 градусов. 

Помидоры разрезать на четвертинки, удалить семена и нарезать кожицу мелкими кубиками. Добавить мелко нарезанные листья кинзы, щепотку кориандра, посолить и поперчить по вкусу, заправить лимонным соком и не­большим количеством оливкового масла. Все перемешать. 

В центре большой тарелки разместить кулинарное кольцо (лучше не слишком высокое, примерно 3–4 см) и доверху заполнить его тартаром из томатов, утрамбовывая ложкой. Кольцо снять. 

На тартар из помидоров выложить горячих фаршированных кальмаров, пристроить головы между ними, а кусочки чоризо поместить сверху. Полить блюдо небольшим количеством масла из сковороды, в которой все жарилось. 

Если никак не удается зафик­сировать фаршированных каль­маров на тартаре, можно использовать деревянные зубочистки для фиксации всей конструкции: просто аккуратно соединить ими кальмаров между собой. В качестве финального штриха украсить блюдо парой листиков корна. 
Фаршированные кальмары
Фаршированные кальмары
Фаршированные кальмары
Фаршированные кальмары
Фаршированные кальмары
Фаршированные кальмары
Фаршированные кальмары
Приятного аппетита!!
 
Ссылка на первоисточник
кальмарырыбные блюдакулинария
1
Обсудить

Картина дня

наверх