Фаршированные кальмары

Морепродукты и, в частности, кальмары невероятно полезны. Приготовление фаршированных кальмаров требуют времени (не слишком много), но успех обеспечен!
Ингредиенты
Кальмары 4 штуки
Перец болгарский красный 30 г
Перец болгарский желтый 30 г
Лук-шалот 1 головка
Чоризо 4 куска
Помидоры бакинские 4 штуки
Чеснок 1 зубчик
Лимоны 1 штука
Масло оливковое 40 мл
Салат корн 1 стебель
Тархун 2 г
Кинза (кориандр) листья 4 г
Шафран щепотка
Кориандр молотый щепотка
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Приготовление
Для фарша нарезать маленькими кубиками красный и желтый сладкий перец, чеснок, три кусочка чоризо и лук-шалот, измельчить тархун. Два кальмара (не очень крупные, примерно по 10 см длиной) также нарезать мелкими кубиками и обжаривать их на сильном огне полминуты, постоянно помешивая.
Накалить вторую сковороду и за полминуты обжарить в ней чоризо, затем добавить лук и сладкий перец. Посолить и поперчить по вкусу. Готовить еще минуту, после чего отправить туда же кусочки кальмаров, чеснок, щепотку шафрановых нитей и тархун. Обжаривать все вместе еще две минуты.
Взять двух оставшихся кальмаров и отрезать головы. Когда фарш остынет (на это уйдет минут пятнадцать), с помощью чайной ложки плотно начинить им тушки, стараясь при этом не повредить мясо. Края скрепить деревянными зубочистками.
На раскаленную сковороду с оливковым маслом выложить фаршированных кальмаров, головы от них и кусочек чоризо, разрезанный на две или четыре части. Полить все оливковым маслом и обжаривать с каждой стороны ровно минуту, потом снять сковороду с огня и убрать на три минуты в духовку, разогретую до 180 градусов.
Помидоры разрезать на четвертинки, удалить семена и нарезать кожицу мелкими кубиками. Добавить мелко нарезанные листья кинзы, щепотку кориандра, посолить и поперчить по вкусу, заправить лимонным соком и небольшим количеством оливкового масла. Все перемешать.
В центре большой тарелки разместить кулинарное кольцо (лучше не слишком высокое, примерно 3–4 см) и доверху заполнить его тартаром из томатов, утрамбовывая ложкой. Кольцо снять.
На тартар из помидоров выложить горячих фаршированных кальмаров, пристроить головы между ними, а кусочки чоризо поместить сверху. Полить блюдо небольшим количеством масла из сковороды, в которой все жарилось.
Если никак не удается зафиксировать фаршированных кальмаров на тартаре, можно использовать деревянные зубочистки для фиксации всей конструкции: просто аккуратно соединить ими кальмаров между собой. В качестве финального штриха украсить блюдо парой листиков корна.
Приятного аппетита!!
Ингредиенты
Кальмары 4 штуки
Перец болгарский красный 30 г
Перец болгарский желтый 30 г
Лук-шалот 1 головка
Чоризо 4 куска
Помидоры бакинские 4 штуки
Чеснок 1 зубчик
Лимоны 1 штука
Масло оливковое 40 мл
Салат корн 1 стебель
Тархун 2 г
Кинза (кориандр) листья 4 г
Шафран щепотка
Кориандр молотый щепотка
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Приготовление
Для фарша нарезать маленькими кубиками красный и желтый сладкий перец, чеснок, три кусочка чоризо и лук-шалот, измельчить тархун. Два кальмара (не очень крупные, примерно по 10 см длиной) также нарезать мелкими кубиками и обжаривать их на сильном огне полминуты, постоянно помешивая.
Накалить вторую сковороду и за полминуты обжарить в ней чоризо, затем добавить лук и сладкий перец. Посолить и поперчить по вкусу. Готовить еще минуту, после чего отправить туда же кусочки кальмаров, чеснок, щепотку шафрановых нитей и тархун. Обжаривать все вместе еще две минуты.
Взять двух оставшихся кальмаров и отрезать головы. Когда фарш остынет (на это уйдет минут пятнадцать), с помощью чайной ложки плотно начинить им тушки, стараясь при этом не повредить мясо. Края скрепить деревянными зубочистками.
На раскаленную сковороду с оливковым маслом выложить фаршированных кальмаров, головы от них и кусочек чоризо, разрезанный на две или четыре части. Полить все оливковым маслом и обжаривать с каждой стороны ровно минуту, потом снять сковороду с огня и убрать на три минуты в духовку, разогретую до 180 градусов.
Помидоры разрезать на четвертинки, удалить семена и нарезать кожицу мелкими кубиками. Добавить мелко нарезанные листья кинзы, щепотку кориандра, посолить и поперчить по вкусу, заправить лимонным соком и небольшим количеством оливкового масла. Все перемешать.
В центре большой тарелки разместить кулинарное кольцо (лучше не слишком высокое, примерно 3–4 см) и доверху заполнить его тартаром из томатов, утрамбовывая ложкой. Кольцо снять.
На тартар из помидоров выложить горячих фаршированных кальмаров, пристроить головы между ними, а кусочки чоризо поместить сверху. Полить блюдо небольшим количеством масла из сковороды, в которой все жарилось.
Если никак не удается зафиксировать фаршированных кальмаров на тартаре, можно использовать деревянные зубочистки для фиксации всей конструкции: просто аккуратно соединить ими кальмаров между собой. В качестве финального штриха украсить блюдо парой листиков корна.
Приятного аппетита!!
Свежие комментарии