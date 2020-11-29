Паштет из копчёной рыбы с хреном

С лёгкими нотками цитруса и зелени эта закуска из скумбрии получается невероятно ароматной и вкусной.
Ингредиенты
Лимон ¹⁄₂ штуки
Сливочное масло 40 г
Копчёная скумбрия 160 г
Зелёный лук 2–3 пера
Столовый хрен 1 ч. ложка
Укроп или петрушка 2–3 веточки
Молотый кориандр по вкусу
Приготовление
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1․
Натрите лимонную цедру. Взбейте её в блендере с 25 г растопленного масла, скумбрией и зелёным луком до однородности.
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2․
Выложите в небольшую форму.
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3․
Соедините 15 г растопленного масла, столовый хрен и измельчённый укроп. Покройте этой смесью рыбную массу.
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4․
Посыпьте молотым кориандром и уберите в холодильник на 1–2 часа.
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