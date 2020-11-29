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Паштет из копчёной рыбы с хреном

Паштет из копчёной рыбы с хреном

С лёгкими нотками цитруса и зелени эта закуска из скумбрии получается невероятно ароматной и вкусной.

Ингредиенты

Лимон ¹⁄₂ штуки

Сливочное масло 40 г

Копчёная скумбрия 160 г

Зелёный лук 2–3 пера

Столовый хрен 1 ч. ложка

Укроп или петрушка 2–3 веточки

Молотый кориандр по вкусу

Приготовление

  1. 1․

    Натрите лимонную цедру. Взбейте её в блендере с 25 г растопленного масла, скумбрией и зелёным луком до однородности.

  2. 2․

    Выложите в небольшую форму.

  3. 3․

    Соедините 15 г растопленного масла, столовый хрен и измельчённый укроп. Покройте этой смесью рыбную массу.

  4. 4․

    Посыпьте молотым кориандром и уберите в холодильник на 1–2 часа.

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