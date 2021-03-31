Коврижка на варенье из булочек с корицей

Название русского сдобного изделия коврижка издревле обязывает иметь в тесте мед. Однако, являясь современным человеком, и, узнав о вреде меда под воздействием высокой температуры, я практически исключила его из состава теста, заменяя либо сиропом из-под варенья, либо готовлю патоку из сахарного сиропа, а иногда и из сиропа от варений и успешно придаю изделиям ту структуру, которая получается при использовании натурального меда.

И знаете, вкус готового изделия совершенно не страдает и получается таким же прекрасным, как когда-то готовили с медом. Я уже и не говорю об экономической составляющей, при которой учитывается разница цен меда и сиропа из-под варенья, что "пустячок- а приятно".

Коврижку сегодня испекла после того, как были съедены на "раз два" "Булочки-пирожки с начинкой", под негодование членов семьи почему так мало я приготовила их.

И буквально на следующий день, когда я решила повторить пирожки-рожки, оказалось, что закончилось необходимое для них молоко.

И тогда я переключилась на то, что бы можно приготовить сдобное тесто из того, что имелось дома? Заглянув в холодильник и увидев в полупустой банке сироп из-под клубничного варенья (ягодки ушли на те же пирожки), я сразу подумала о коврижке, поскольку для пирожков не было не только молока.

но и начинки (а открывать новую банку джема в сентябре не было желанья – я его приберегу на более холодные времена... )

Ну вот и все, стало все проясняться и я немедленно приступила к приготовлению теста.

Поскольку в прошлый раз, по сути буквально вчера, использовала дрожжи из давно купленной большой пачки и убедилась в их хорошем качестве, то сегодня тесто приготовила безопарным способом, высыпав их сразу в общий «котел», который представлял из себя чашу вращающегося миксера. Я и сегодня, как обычно для быстроты и легкости работы, с удовольствием пользуюсь услугами миксера - незаменимой для меня кухонной помощницы.

В тяжелое тесто, обусловленное наличием вязкого сиропа, помимо дрожжей дополнительно добавила и соду, которая придает готовому тесту иную, более рыхлую и слоистую структуру.

Жидкую основу для теста получила, разбавив в чашке 2 ст.л. сиропа из того же клубничного варенья с теплой водой.