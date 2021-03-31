Коврижка на варенье из булочек с корицей

Название русского сдобного изделия коврижка издревле обязывает иметь в тесте мед. Однако, являясь современным человеком, и, узнав о вреде меда под воздействием высокой температуры, я практически исключила его из состава теста, заменяя либо сиропом из-под варенья, либо готовлю патоку из сахарного сиропа, а иногда и из сиропа от варений и успешно придаю изделиям ту структуру, которая получается при использовании натурального меда.
И знаете, вкус готового изделия совершенно не страдает и получается таким же прекрасным, как когда-то готовили с медом. Я уже и не говорю об экономической составляющей, при которой учитывается разница цен меда и сиропа из-под варенья, что "пустячок- а приятно".
Коврижку сегодня испекла после того, как были съедены на "раз два" "Булочки-пирожки с начинкой", под негодование членов семьи почему так мало я приготовила их.
И буквально на следующий день, когда я решила повторить пирожки-рожки, оказалось, что закончилось необходимое для них молоко.
И тогда я переключилась на то, что бы можно приготовить сдобное тесто из того, что имелось дома? Заглянув в холодильник и увидев в полупустой банке сироп из-под клубничного варенья (ягодки ушли на те же пирожки), я сразу подумала о коврижке, поскольку для пирожков не было не только молока.но и начинки (а открывать новую банку джема в сентябре не было желанья – я его приберегу на более холодные времена... )
Ну вот и все, стало все проясняться и я немедленно приступила к приготовлению теста.
Поскольку в прошлый раз, по сути буквально вчера, использовала дрожжи из давно купленной большой пачки и убедилась в их хорошем качестве, то сегодня тесто приготовила безопарным способом, высыпав их сразу в общий «котел», который представлял из себя чашу вращающегося миксера. Я и сегодня, как обычно для быстроты и легкости работы, с удовольствием пользуюсь услугами миксера - незаменимой для меня кухонной помощницы.
В тяжелое тесто, обусловленное наличием вязкого сиропа, помимо дрожжей дополнительно добавила и соду, которая придает готовому тесту иную, более рыхлую и слоистую структуру.
Жидкую основу для теста получила, разбавив в чашке 2 ст.л. сиропа из того же клубничного варенья с теплой водой.
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1. Ингредиенты.
Для теста:
- Сироп варенья – 100 мл + 2 ст.л.
- Вода теплая – 200 мл
- Мука – 520 + 60-80 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахарный песок – 40
- Сливочное масло – 130
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Дрожжи – 1 ст.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Растительное масло
- для смазки миски и стола – 2 ст.л.
Для начинки:
- Сахарный песок – 70 г
- Корица – 5 ч.л.
- Какао порошок – 2 ч.л.
Для смазки теста:
- Сливочное масло – 25 г
Для смазки поверхности:
- Сгущенное молоко – 30 мг
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2. В чашу миксера высыпать сахарный песок, налить часть разбавленного с водой теплого сиропа, добавить дрожжи, перемешать (все перемешивала миксером на низкой скорости).
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3. Постепенно добавить две, три столовой ложки предварительно просеянной муки с ванильным сахаром, не прекращая взбивать.
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4. Получила однородную массу вбила сюда яйцо, перемешала...
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5. И продолжала по частям вводить в тесто разбавленный сироп...
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6. ... муку ... и так в три приема замесила тесто, чередуя разбавленный сироп и муку (оставить 3-4 ст.л. на до мес на столе).
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7. В готовое липкое тесто добавила густой сироп из-под варенья (оно здесь вместо меда).
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8. Опять подсыпаю муку и взбиваю миксером каждый раз не менее 3 минут.
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9. Месить лопастями становится трудно и поэтому заменяю насадку на винтовую.
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10. В тесто добавила соду, взбить 3 минуты
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11. В тесто добавить сливочное масло, взбивать не менее 10 минут на средней скорости.
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12. Получается вот такое слегка вязкое густое и липкое тесто.
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13. Прикрываю его «рукавом» и оставляю в теплой выключенной духовке.
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14. Тесто поднялось через 80 минут.
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15. На стол высыпать муку, выложить тесто ...
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16. И в 3-4 приема замесила плотное тесто, которое не будет липнуть к рукам, (однако забивать мукой тесто не надо) отправляю в слегка промасленную миску, накрыла полотенцем и оставила его на 30 минут на расстойку.
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17. Через положенное время тяжелое, липкое тесто выкладываю на стол, смазанный растительным маслом.
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18. Надо подготовить начинку для коврижки: смешать все составляющие в одной миске.
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19. Для удобства работы тесто разделить на 2 части.
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20. Каждую часть раскатать в прямоугольник примерно со сторонами 40 на 30 см.
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21. Равномерно посыпать всю поверхность смесью сухих специй и сахара. Очень помогает в этом сито с крупными дырочками.
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22. Начать сворачивать рулет, смазывая каждый оборот мягким сливочным маслом.
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23. Как вариант можно сначала смазать полотно из теста маслом, а затем покрыть начинку.
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24. Таким образом, смазывая маслом все витки теста с начинкой, скрутить рулет и разделить на части. Каждую часть слегка приплюснуть ладонью на столе, подсыпанном мукой.
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25. ...и выложить булочки близко на противень с застеленной и промасленной калькой. Прикрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30 минут (я отправила опять же в теплую духовку. Сначала духовку разогреваю до 120*С и отключаю, затем при Т-30-40*С выкладываю поднос с выпечкой, не забывая не включать ее!).
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26. Выпекала 20 минут при температуре 200*С (Однако ориентируйтесь по вашей, поскольку у многих за 20 минут духовка хорошо пропекает изделия при 180*С.)
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27. Горячую готовую коврижку смазать сгущенным молоком (тоже удачный и вкусный заменитель меда, можно как вариант покрыть поверхность тем же сиропом из-под варенья).
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28. Оставить пирог на пропитку не менее 3 часов.
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29. Подавать коврижку-булочки холодной.
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30. Здесь изделие еще теплое.
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31. Как видно получилось тесто пористое, хорошо пропеченное.
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32. Утром отломила также с легкостью одну булочку из целого пирога.и съела с удовольствием, поскольку она становится еще вкуснее через день и два, если хранить в таре с крышкой.
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33. Она становится при всей своей плотности мягкой, пористой, пропитанной сиропом и сгущенным молоком, и при этом не чувствуется абсолютно вкус клубничного варенья, а просто - медово-ванильная коврижка и все!
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