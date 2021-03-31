БУДЕТ ВКУСНО!

129 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Bel30 марта, 19:27
    "Быстро выложите половину овощей, равномерно их распределите по поверхности и утрамбуйте лопаткой. Сверху посыпьте че...Блины с луком и р...
  • Евгения Говорова (Тонких)30 марта, 13:25
    Очень вкусный пирог, часто пеку в пост.Неужели он постны...
  • Татьяна Толмачева30 марта, 12:35
    Сколько возьни! "Постное" блюдо не должно быть таким "заковыристым". Достаточно просто пожарить грибы. Или потушить с...Отличная закуска ...

Коврижка на варенье из булочек с корицей

Коврижка на варенье из булочек с корицей

Название русского сдобного изделия коврижка издревле обязывает иметь в тесте мед. Однако, являясь современным человеком, и, узнав о вреде меда под воздействием высокой температуры, я практически исключила его из состава теста, заменяя либо сиропом из-под варенья, либо готовлю патоку из сахарного сиропа, а иногда и из сиропа от варений и успешно придаю изделиям ту структуру, которая получается при использовании натурального меда.

И знаете, вкус готового изделия совершенно не страдает и получается таким же прекрасным, как когда-то готовили с медом. Я уже и не говорю об экономической составляющей, при которой учитывается разница цен меда и сиропа из-под варенья, что "пустячок- а приятно".

Коврижку сегодня испекла после того, как были съедены на "раз два" "Булочки-пирожки с начинкой", под негодование членов семьи почему так мало я приготовила их.

И буквально на следующий день, когда я решила повторить пирожки-рожки, оказалось, что закончилось необходимое для них молоко.

И тогда я переключилась на то, что бы можно приготовить сдобное тесто из того, что имелось дома? Заглянув в холодильник и увидев в полупустой банке сироп из-под клубничного варенья (ягодки ушли на те же пирожки), я сразу подумала о коврижке, поскольку для пирожков не было не только молока.

но и начинки (а открывать новую банку джема в сентябре не было желанья – я его приберегу на более холодные времена... )

Ну вот и все, стало все проясняться и я немедленно приступила к приготовлению теста.

Поскольку в прошлый раз, по сути буквально вчера, использовала дрожжи из давно купленной большой пачки и убедилась в их хорошем качестве, то сегодня тесто приготовила безопарным способом, высыпав их сразу в общий «котел», который представлял из себя чашу вращающегося миксера. Я и сегодня, как обычно для быстроты и легкости работы, с удовольствием пользуюсь услугами миксера - незаменимой для меня кухонной помощницы.

В тяжелое тесто, обусловленное наличием вязкого сиропа, помимо дрожжей дополнительно добавила и соду, которая придает готовому тесту иную, более рыхлую и слоистую структуру.

Жидкую основу для теста получила, разбавив в чашке 2 ст.л. сиропа из того же клубничного варенья с теплой водой.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    1. Ингредиенты.

    Для теста:

    • Сироп варенья – 100 мл + 2 ст.л.
    • Вода теплая – 200 мл
    • Мука – 520 + 60-80 г
    • Яйцо – 1 шт.
    • Сахарный песок – 40
    • Сливочное масло – 130
    • Ванильный сахар – 1 ч.л.
    • Дрожжи – 1 ст.л.
    • Сода – 0,5 ч.л.
    • Растительное масло
    • для смазки миски и стола – 2 ст.л.

    Для начинки:

    • Сахарный песок – 70 г
    • Корица – 5 ч.л.
    • Какао порошок – 2 ч.л.

    Для смазки теста:

    • Сливочное масло – 25 г

    Для смазки поверхности:

    • Сгущенное молоко – 30 мг

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    2. В чашу миксера высыпать сахарный песок, налить часть разбавленного с водой теплого сиропа, добавить дрожжи, перемешать (все перемешивала миксером на низкой скорости).

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    3. Постепенно добавить две, три столовой ложки предварительно просеянной муки с ванильным сахаром, не прекращая взбивать.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    4. Получила однородную массу вбила сюда яйцо, перемешала...

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    5. И продолжала по частям вводить в тесто разбавленный сироп...

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    6. ... муку ... и так в три приема замесила тесто, чередуя разбавленный сироп и муку (оставить 3-4 ст.л. на до мес на столе).

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    7. В готовое липкое тесто добавила густой сироп из-под варенья (оно здесь вместо меда).

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    8. Опять подсыпаю муку и взбиваю миксером каждый раз не менее 3 минут.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    9. Месить лопастями становится трудно и поэтому заменяю насадку на винтовую.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    10. В тесто добавила соду, взбить 3 минуты

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    11. В тесто добавить сливочное масло, взбивать не менее 10 минут на средней скорости.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    12. Получается вот такое слегка вязкое густое и липкое тесто.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    13. Прикрываю его «рукавом» и оставляю в теплой выключенной духовке.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    14. Тесто поднялось через 80 минут.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    15. На стол высыпать муку, выложить тесто ...

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    16. И в 3-4 приема замесила плотное тесто, которое не будет липнуть к рукам, (однако забивать мукой тесто не надо) отправляю в слегка промасленную миску, накрыла полотенцем и оставила его на 30 минут на расстойку.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    17. Через положенное время тяжелое, липкое тесто выкладываю на стол, смазанный растительным маслом.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    18. Надо подготовить начинку для коврижки: смешать все составляющие в одной миске.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    19. Для удобства работы тесто разделить на 2 части.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    20. Каждую часть раскатать в прямоугольник примерно со сторонами 40 на 30 см.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    21. Равномерно посыпать всю поверхность смесью сухих специй и сахара. Очень помогает в этом сито с крупными дырочками.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    22. Начать сворачивать рулет, смазывая каждый оборот мягким сливочным маслом.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    23. Как вариант можно сначала смазать полотно из теста маслом, а затем покрыть начинку.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    24. Таким образом, смазывая маслом все витки теста с начинкой, скрутить рулет и разделить на части. Каждую часть слегка приплюснуть ладонью на столе, подсыпанном мукой.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    25. ...и выложить булочки близко на противень с застеленной и промасленной калькой. Прикрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30 минут (я отправила опять же в теплую духовку. Сначала духовку разогреваю до 120*С и отключаю, затем при Т-30-40*С выкладываю поднос с выпечкой, не забывая не включать ее!).

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    26. Выпекала 20 минут при температуре 200*С (Однако ориентируйтесь по вашей, поскольку у многих за 20 минут духовка хорошо пропекает изделия при 180*С.)

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    27. Горячую готовую коврижку смазать сгущенным молоком (тоже удачный и вкусный заменитель меда, можно как вариант покрыть поверхность тем же сиропом из-под варенья).

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    28. Оставить пирог на пропитку не менее 3 часов.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    29. Подавать коврижку-булочки холодной.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    30. Здесь изделие еще теплое.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    31. Как видно получилось тесто пористое, хорошо пропеченное.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    32. Утром отломила также с легкостью одну булочку из целого пирога.и съела с удовольствием, поскольку она становится еще вкуснее через день и два, если хранить в таре с крышкой.

  • Коврижка на варенье из булочек с корицей

    33. Она становится при всей своей плотности мягкой, пористой, пропитанной сиропом и сгущенным молоком, и при этом не чувствуется абсолютно вкус клубничного варенья, а просто - медово-ванильная коврижка и все!

 

 

Ссылка на первоисточник
сладкая выпечка
Обсудить

Картина дня

наверх