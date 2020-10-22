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Ленивые рыбные пирожки

Ленивые рыбные пирожки

Пирожки на сковороде — вкусно, полезно и никаких хлопот. Пирожки-оладушки готовятся без пшеничной муки, вместо этого используется цельнозерновая. В ней сохраняется больше полезных веществ. Гликемический индекс у нее ниже.

Оладушки можно жарить в масле или на сковороде с антипригарным покрытием (без масла). На сковороде с а/п покрытием ленивые пирожки получаются наиболее легкими.

Для приготовления понадобится филе любой жирной рыбы, лучше всего взять скумбрию или селедку. Из рыбы используем только мякоть: косточки, кожу и хребет надо аккуратно удалить. Можно приобрести готовое филе. Калорийность ленивых пирожков с рыбой — около 190 ккал. БЖУ: 12/8/17.

Ленивые рыбные пирожки

Ингредиенты:

  • 450 г филе жирной рыбы;

  • 1 луковица;

  • 200 г цельнозерновой муки;

  • 200 мл кефира;

  • 1 яйцо;

  • 1 чайная ложка без горки соды;

  • по щепотке подсластителя и соли;

  • рубленная зелень: укроп, петрушка.

Приготовление пошагово

  1. Ингредиенты подготовить: муку просеять, вымыть и порезать зелень и лук. Отделить филе рыбы от косточек и кожи.

  2. Все компоненты измельчить в блендере или пропустить через мясорубку, замесить в меру жидкое тесто.

  3. Поджарить на хорошо разогретой сковороде как обычные оладушки на масле или без масла (до готовности с двух сторон).

Подавать горячими или остывшими с йогуртом или сметаной, свежей зеленью. Приятного аппетита!

Ленивые рыбные пирожки

 

 

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рыбные блюда
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