Ленивые рыбные пирожки

Пирожки на сковороде — вкусно, полезно и никаких хлопот. Пирожки-оладушки готовятся без пшеничной муки, вместо этого используется цельнозерновая. В ней сохраняется больше полезных веществ. Гликемический индекс у нее ниже.

Оладушки можно жарить в масле или на сковороде с антипригарным покрытием (без масла). На сковороде с а/п покрытием ленивые пирожки получаются наиболее легкими.

Для приготовления понадобится филе любой жирной рыбы, лучше всего взять скумбрию или селедку. Из рыбы используем только мякоть: косточки, кожу и хребет надо аккуратно удалить. Можно приобрести готовое филе. Калорийность ленивых пирожков с рыбой — около 190 ккал. БЖУ: 12/8/17.

Ингредиенты:

450 г филе жирной рыбы;

1 луковица;

200 г цельнозерновой муки;

200 мл кефира;

1 яйцо;

1 чайная ложка без горки соды;

по щепотке подсластителя и соли;

рубленная зелень: укроп, петрушка.

Приготовление пошагово

Ингредиенты подготовить: муку просеять, вымыть и порезать зелень и лук. Отделить филе рыбы от косточек и кожи. Все компоненты измельчить в блендере или пропустить через мясорубку, замесить в меру жидкое тесто. Поджарить на хорошо разогретой сковороде как обычные оладушки на масле или без масла (до готовности с двух сторон).