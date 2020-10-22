Ленивые рыбные пирожки

Пирожки на сковороде — вкусно, полезно и никаких хлопот. Пирожки-оладушки готовятся без пшеничной муки, вместо этого используется цельнозерновая. В ней сохраняется больше полезных веществ. Гликемический индекс у нее ниже.
Оладушки можно жарить в масле или на сковороде с антипригарным покрытием (без масла). На сковороде с а/п покрытием ленивые пирожки получаются наиболее легкими.
Для приготовления понадобится филе любой жирной рыбы, лучше всего взять скумбрию или селедку. Из рыбы используем только мякоть: косточки, кожу и хребет надо аккуратно удалить. Можно приобрести готовое филе. Калорийность ленивых пирожков с рыбой — около 190 ккал. БЖУ: 12/8/17.
Ингредиенты:
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450 г филе жирной рыбы;
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1 луковица;
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200 г цельнозерновой муки;
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200 мл кефира;
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1 яйцо;
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1 чайная ложка без горки соды;
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по щепотке подсластителя и соли;
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рубленная зелень: укроп, петрушка.
Приготовление пошагово
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Ингредиенты подготовить: муку просеять, вымыть и порезать зелень и лук. Отделить филе рыбы от косточек и кожи.
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Все компоненты измельчить в блендере или пропустить через мясорубку, замесить в меру жидкое тесто.
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Поджарить на хорошо разогретой сковороде как обычные оладушки на масле или без масла (до готовности с двух сторон).
Подавать горячими или остывшими с йогуртом или сметаной, свежей зеленью. Приятного аппетита!
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