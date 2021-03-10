Масленица: 7 рецептов блинов на каждый день

Масленица – один из тех праздников, который прошел сквозь века. Своими корнями он уходит еще во времени язычества, когда праздновали встречу весны и прославляли богов, чтобы обеспечить хороший урожай в будущем году. Вся неделя сопровождалась обрядами, а заканчивалось празднование сжиганием чучела – символа уходящей зимы.

С приходом христианства Масленица трансформировалась в праздник прощения и подготовки к Великому Посту. Неизменными оставались массовые гуляния и выпечка блинов. Предлагаем взглянуть на традиции каждого дня недели и 7 рецептов блинчиков.

Понедельник – «Встреча»

В первый день принято заканчивать подготовку к празднованию, наряжать и выставлять на улицу главный символ – чучело, и печь первые блины. Первый блин не ели, а отдавали нуждающимся.

Яблочные блины

Испечь в понедельник можно аппетитные и ароматные блинчики на яблочном соке.

Ингредиенты:

Сок яблочный – 1 стакан;

Вода – 1 стакан;

Мука – 2 стакана;

Мед – 1 ст. л.;

Соль и сода – 1 щепотка;

Растительное масло – 3 ст. л.

В глубокой миске соедините яблочный сок и воду. Добавьте мед, щепотку соли и всыпьте просеянную муку с содой. Тщательно взбейте до однородности. В конце влейте растительное масло и еще раз перемешайте.

Вторник – «Заигрыш»

Разогрейте сковороду, небольшими порциями наливайте тесто и жарьте тонкие блинчики до румяности с двух сторон.

Это день молодых людей, в который устраивались смотрины и веселые уличные гуляния: катания на санях и ледяных горках.

Сливочные блины

Нежные блинчики на сливках довольно универсальные. Они подходят как для сладкой начинки, так для мяса, сыра или рыбы.

Ингредиенты:

Сливки – 1 стакан;

Мука – 5 ст. л.;

Яйцо – 1 шт.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Сахар – 1 ст. л.;

Соль – 1 щепотка.

В глубокую миску вбейте яйцо. Добавьте соль и сахар, влейте сливки и взбейте венчиком. Всыпьте просеянную муку, влейте растительное масло и перемешайте до однородности. Готовое тесто оставьте на 10 минут, а после еще раз взбейте. Жарьте блинчики на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

Среда – «Лакомка»

В этот день теща угощала зятя блинами. Кроме того, было принято приглашать много гостей. На улице продолжались катания, нередко устраивали кулачные бои.

Заварные блины

Тесто на молоке, кефире и кипятке получается очень нежным, а блинчики – румяные и воздушные.

Ингредиенты:

Молоко – 1/2 стакана;

Кефир – 1/2 стакана;

Вода – 1/2 стакана;

Мука – 1/2 стакана;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Сахар – 2 ст. л.;

Соль и сода – 1 щепотка;

Яйцо – 1 шт.

В глубокой миске соедините яйцо, сахар и соль. Взбейте венчиком до однородности. Влейте молоко, кефир, всыпьте просеянную муку и соду. Тщательно перемешайте и влейте горячую воду. Быстро перемешайте. В конец добавьте в тесто растительное масло. На хорошо разогретой сковороде жарьте тонкие блинчики до золотистого цвета.

Четверг – «Разгуляй»

С четверга начинается Широкая Масленица. Это день активных гуляний, хороводов, игр в снежки, катаний с горок.

Блины на рисовой муке

Тем, кто придерживается правильного питания, этот рецепт особенно следует взять на заметку.

Ингредиенты:

Рисовая мука – 150 грамм;

Яйцо – 2 шт.;

Молоко – 300 грамм;

Вода – 150 грамм;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль – 1 щепотка;

Заменитель сахара или сироп – по вкусу.

В глубокую миску вбейте яйца. Добавьте щепотку соли и заменитель сахара по вкусу. Влейте молоко, теплую воду и всыпьте рисовую муку. Тщательно перемешайте и добавьте растительное масло. Дайте тесту постоять 10-15 минут, а после снова перемешайте и при необходимости добавьте еще немного теплой воды. Жарьте блины на горячей сковороде с двух сторон до аппетитной корочки.

Пятница «Тещины вечерки»

В этот день уже тещи шли в гости к зятьям на угощения. Главными на столе были, конечно, блины, но ими стол не ограничивался. На Масленицу было принято много и вкусно есть, за исключением мяса.

Лимонные блинчики

Легкая цитрусовая нотка придаст особую пикантность традиционным блинам.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.;

Мука – 6 ст. л.;

Молоко – 300 грамм;

Сахар – 3 ст. л.;

Соль – 1 ч. л.;

Лимон – 1/4 шт.;

Растительное масло – 2 ст. л.

В глубокую миску вбейте яйца. Добавьте сахар, соль и влейте молоко. Лимон вымойте, обсушите, натрите цедру. Выжмите сок и добавьте вместе с цедрой в миску. Всыпьте просеянную муку и перемешайте, чтобы получилось однородное тесто без комочков. Разогрейте сковороду, вылейте небольшое количество теста и жарьте блинчики с двух сторон до румяности.

Суббота – «Золовкины посиделки»

В этот день в дом приглашали сестер мужа и невестки угощали их блинами. Гуляния на улице продолжались и даже набирали максимально обороты.

Банановые блинчики

Нежное банановое пюре станет чудесной основой для блинного теста.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.;

Банан – 1 шт.;

Кефир – 1 стакан;

Вода – 1/2 стакана;

Мука – 6 ст. л.;

Соль и сахар – 1 щепотка;

Растительное масло – 2 ст. л.

Яйцо вбейте в глубокую миску. Добавьте щепотку соли и сахара, взбейте до однородности. Очистите банан и измельчите в пюре. Выложите пюре в миску, влейте кефир и растительное масло, перемешайте. Всыпьте просеянную муку и взбейте до однородности. Жарьте блинчики до золотистого цвета с двух сторон на хорошо разогретой сковороде.

Воскресенье – «Прощенное воскресенье»

Финальный день праздничной недели был особенно насыщенным. В воскресенье было принято просить прощение у всех знакомых за нанесенные обиды. Кроме того, Масленица заканчивалась сжиганием чучела и окончательным прощанием с зимой. Веселые гуляния были целый день, провожали Масленицу и обязательно ели много блинов.

Блинчики «1001 дырочка»

Если вы любите блинчики с дырочками, тогда обязательно берите на вооружение этот рецепт.

Ингредиенты:

Вода – 650 грамм;

Мука – 300 грамм;

Манная крупа – 100 грамм;

Желтки – 2 шт.;

Сахар – 3 ст. л.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Дрожжи – 1/2 ч. л.;

Разрыхлитель и соль – 1 щепотка.

Для начала в глубокую миску всыпьте просеянную муку, добавьте соль, сахар, разрыхлитель, манную крупу и дрожжи. Перемешайте сухие ингредиенты. Вбейте желтки, влейте теплую воду и растительное масло. Перемешайте тесто до однородности. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте тесто на столе в теплом месте на час-полтора. После снова перемешайте и жарьте на хорошо разогретой сковороде блинчики с двух сторон до румяности.

Веселой и вкусной вам Масленицы!