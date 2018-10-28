Печеночная колбаса (печеночный зельц)

Кажется, что приготовление домашних колбас – дело длительное и трудоемкое. Но на практике домашнюю печеночную колбасу или печеночный зельц можно приготовить за пару часов. Особенно нежный зельц получается из куриной печени, хотя вполне подойдёт свиная или говяжья печенка. Для изготовления колбасной массы не используйте мясорубку, измельчайте продукты только ножом, чтобы структура готовой колбасы была плотнее. Из перечисленных в рецепте продуктов получается 6 порций печеночной колбасы.

Для рецепта колбасы вам потребуется: печень куриная - 500-600г



яйцо - 3-4 шт.



сало свежее - 150-200г



лук репчатый - 1-2 шт.



крупа манная - 150-200г



морковь - 1 шт.



зелень рубленая - 3-4 ст.л.



соль - 15-25г



смесь специй для мяса или курицы (готовая) - 1-2 ч.л. для начинки: яйцо (варёное) - 1-2 шт.