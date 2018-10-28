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Печеночная колбаса (печеночный зельц)

Кажется, что приготовление домашних колбас – дело длительное и трудоемкое. Но на практике домашнюю печеночную колбасу или печеночный зельц можно приготовить за пару часов. Особенно нежный зельц получается из куриной печени, хотя вполне подойдёт свиная или говяжья печенка. Для изготовления колбасной массы не используйте мясорубку, измельчайте продукты только ножом, чтобы структура готовой колбасы была плотнее. Из перечисленных в рецепте продуктов получается 6 порций печеночной колбасы.
Печеночная колбаса (печеночный зельц). Фотография рецепта 

Для рецепта колбасы вам потребуется:

    • печень куриная - 500-600г
    • яйцо - 3-4 шт.
    • сало свежее - 150-200г
    • лук репчатый - 1-2 шт.
    • крупа манная - 150-200г
    • морковь - 1 шт.
    • зелень рубленая - 3-4 ст.л.
    • соль - 15-25г
    • смесь специй для мяса или курицы (готовая) - 1-2 ч.л.
для начинки:
  • яйцо (варёное) - 1-2 шт.

Рецепт приготовления колбасы:

Печеночная колбаса (печеночный зельц), Шаг 01

Подготовьте необходимые компоненты, измельчайте и постепенно укладывайте их в глубокую посуду. Куриную печень нарежьте кубиками 1х1 см. Сало нарубите крупнее печени. Печень и сало легче нарезать в замороженном виде. Нашинкуйте мелко лук и морковь.

Печеночная колбаса (печеночный зельц), Шаг 02

Смешайте продукты в подготовленной ёмкости, добавьте яйца и манную крупу, посолите. Добавьте рубленую зелень, посыпьте специями.

Для аромата добавьте горсть измельчённого сладкого перца.

Печеночная колбаса (печеночный зельц), Шаг 03

Оставьте на полчаса готовую смесь для набухания манной крупы.

Печеночная колбаса (печеночный зельц), Шаг 04

Рукав для запекания или полиэтиленовый пакет заполните 1/4 частью фарша. Варёное и очищенное яйцо уложите посередине, сверху добавьте ещё четверть фарша. Перевяжите шпагатом полученный батон колбасы с каждого края и посередине.

Печеночная колбаса (печеночный зельц), Шаг 05

Второй батон сделайте без варёного яйца, наполните и перевяжите аналогично первому, как показано на фото. Если сомневаетесь в прочности оболочки, упакуйте фарш в двойной слой полиэтилена. Во время перевязки полностью выпустите воздух из пакета (колбаса с воздухом внутри всплывёт на поверхность и не проварится).

Печеночная колбаса (печеночный зельц), Шаг 06

В глубокую кастрюлю уложите получившиеся батоны, залейте холодной водой. Дайте содержимому кастрюли закипеть, на малом огне варите колбасу 2 часа. Не переворачивайте пакеты. Пока они варятся. Остудите готовое блюдо, достав его шумовкой из воды. Уложите батоны на тарелку, вынесите на холод, чтобы колбаса застыла. Предварительно снимите с печеночной колбасы шпагат и оболочку. Перед подачей на стол нарежьте печеночный зельц ломтиками. Приятного вам аппетита!

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