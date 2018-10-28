Печеночная колбаса (печеночный зельц)

Для рецепта колбасы вам потребуется:
- печень куриная - 500-600г
- яйцо - 3-4 шт.
- сало свежее - 150-200г
- лук репчатый - 1-2 шт.
- крупа манная - 150-200г
- морковь - 1 шт.
- зелень рубленая - 3-4 ст.л.
- соль - 15-25г
- смесь специй для мяса или курицы (готовая) - 1-2 ч.л.
- яйцо (варёное) - 1-2 шт.
Рецепт приготовления колбасы:
Подготовьте необходимые компоненты, измельчайте и постепенно укладывайте их в глубокую посуду. Куриную печень нарежьте кубиками 1х1 см. Сало нарубите крупнее печени. Печень и сало легче нарезать в замороженном виде. Нашинкуйте мелко лук и морковь.
Смешайте продукты в подготовленной ёмкости, добавьте яйца и манную крупу, посолите. Добавьте рубленую зелень, посыпьте специями.Для аромата добавьте горсть измельчённого сладкого перца.
Оставьте на полчаса готовую смесь для набухания манной крупы.
Рукав для запекания или полиэтиленовый пакет заполните 1/4 частью фарша. Варёное и очищенное яйцо уложите посередине, сверху добавьте ещё четверть фарша. Перевяжите шпагатом полученный батон колбасы с каждого края и посередине.
Второй батон сделайте без варёного яйца, наполните и перевяжите аналогично первому, как показано на фото. Если сомневаетесь в прочности оболочки, упакуйте фарш в двойной слой полиэтилена. Во время перевязки полностью выпустите воздух из пакета (колбаса с воздухом внутри всплывёт на поверхность и не проварится).
В глубокую кастрюлю уложите получившиеся батоны, залейте холодной водой. Дайте содержимому кастрюли закипеть, на малом огне варите колбасу 2 часа. Не переворачивайте пакеты. Пока они варятся. Остудите готовое блюдо, достав его шумовкой из воды. Уложите батоны на тарелку, вынесите на холод, чтобы колбаса застыла. Предварительно снимите с печеночной колбасы шпагат и оболочку. Перед подачей на стол нарежьте печеночный зельц ломтиками. Приятного вам аппетита!
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