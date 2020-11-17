Скумбрия с овощами в банке в духовке — надежный способ приготовления рыбы с собственном соку. Минимум затрат вашего времени, а рыбка получается очень вкусной как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты:

скумбрия – 650 г.;

морковь – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

масло растительное – 2 ст.л.;

соль – 1 ч.л.;

перец горошком – 3 шт.;

перец душистый – 2 шт.;

лавровый лист – 1 шт.

Приготовление:

Для литровой банки нам понадобятся 2 рыбины весом 650-700 грамм. Размораживаем, удаляем внутренности, отрезаем голову и хвост. Рыбу нарезаем на порционные куски. Почистим и натрем морковь. Нарежем кольцами лук. Если морковь мелкая, можно её нарезать колечками – основная работа сделана. Далее укладываем рыбу в банку. Морковь — рыба — лук… морковь — рыба — лук…и так чередуем слои до самого верха банки. Солим. Сверху кладем лавровый лист и пару горошин черного и душистого перца, поливаем 2 столовыми ложкам растительного масла (для диетического варианта, можно и без масла) Банку накрываем крышкой или фольгой. Ставим в холодную (обязательно!) духовку. Включаем духовку и на умеренном огне (170 – 180 градусов) готовим около часа. Подаем с любым гарниром или как самостоятельное блюдо. Скумбрия с овощами в банке в духовке готова! Более подробный рецепт приготовления смотрите на видео.

Приятного аппетита!