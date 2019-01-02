Вторая жизнь блюд с новогоднего стола

Перед Новым годом мы в панике сметаем всё подряд с полок супермаркетов, как правило, не задумываясь о том, что всё закупленное нереально съесть даже в течение недели. Но так принято — новогодний стол должен ломиться от всевозможных яств, к тому же "как встретишь Новый год, так его и проведёшь". 1 января оставшиеся от застолья блюда доедаются ещё с удовольствием, а вот к следующему дню уже надоедают. Давайте попробуем дать им второй шанс, ну не выбрасывать же, в самом деле…

Например, приготовим суп из запечённой утки! В дело пойдёт оставшаяся спинка, крылья, грудная кость и всё оставшееся мясо от неё. Суп получается наваристый, с лапшичкой… Жиденькое — то, что нужно после обильных застолий. Остались куски заветренного сыра в холодильнике, полоски бекона? Приготовим сырные шашлычки, к пиву — отличная закуска!

Остатки куриного мяса пустим на приготовление домашнего фаст-фуда. Добавим к нему консервированную фасоль, свежую капустку, огурчики, завернём в лаваш, и с таким перекусом можно поудобней устраиваться у телевизора за просмотром любимых праздничных передач или фильмов!

Из остатков запечённого и варёного мяса (буженины, утки, курицы) приготовим подливу с соевым соусом к любому гарниру, но рис здесь будет лучше всего.

Отварили картофель в мундире для салатов больше, чем было нужно? Осталось много несъеденной колбасной нарезки? Пустим всё в дело! Сделаем сытную и быструю запеканку, которую съедят с большим удовольствием и дети, и взрослые.

Лаваш с цыплёнком и фасолью

Фото: © Венера Осепчук

Цыплёнок запечённый (или гриль) — 1 шт.;

фасоль белая в томатном соусе (консервированная) — 1 банка;

помидоры — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

масло растительное — 1 ст. л.;

кумин молотый — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

чеснок — 3 зубчика;

кинза свежая — 0,5 пучка;

сыр полутвёрдый;

капуста нашинкованная;

огурец нарезанный брусочками;

лаваш.

Лук репчатый нарезать мелкими кубиками, пассировать на растительном масле до золотистого цвета. В сотейник с обжаренным луком влить натёртые на тёрке помидоры (без кожицы) и консервированную фасоль в томате. Соус приправить кумином, солью, перцем, перемешать, дать закипеть, убавить огонь и тушить под крышкой 15–20 минут, периодически помешивая.

В томатный соус добавить нарезанную кубиками мякоть мяса цыплёнка, варить минут пять. Затем добавить нарубленную кинзу и натёртые зубчики чеснока, всё перемешать, выключить соус. Получившуюся начинку положить на лаваш, рядом выложить нашинкованную капусту, брусочки огурца, сверху посыпать натёртым сыром и кинзой. Завернуть лаваш и подавать.

Суп из запечённой утки

Фото: © Венера Осепчук

Утка запечённая (спинка, крылья, грудная кость, мясо)

масло сливочное — 30 гр.;

сельдерей (стебли) — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

петрушка сухая (или укроп) — 0,5 ч. л.,

зелень свежая (укроп или петрушка) — 0,5 пучка;

чеснок — 1 зубчик;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

вода горячая — 1,5 литра;

лапша домашняя (или магазинная).

В кастрюле разогреть сливочное масло, пассировать мелко нарезанный репчатый лук до мягкости. К луку добавить натёртую морковь и стебли сельдерея, нарезанные кубиками. Обжаривать всё вместе минут пять.

К овощам в кастрюлю добавить мясо, спинку и крылья утки, залить горячей водой, довести до кипения, суп посолить, поперчить по вкусу, добавить сухую зелень и варить на медленном огне 1 час.

Вынуть всё мясо и косточки из супа. Положить в бульон лапшу, лавровый лист, дать закипеть и варить 1–2 минуты. Затем добавить мелко нарезанную свежую зелень, натёртый зубчик чеснока, поварить всё 1–2 минуты и выключить огонь. Дать супу настояться минут десять и сразу подавать.

Соус из запечённого мяса к рису

Фото: © Венера Осепчук

Любые остатки запечённого или отварного мяса (буженина, курица, утка) — 400 гр.;

сливочное масло — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

соевый соус — 3–4 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

крахмал — ¾ ст. л.

В сотейнике разогреть сливочное и растительное масло, положить мелко нарезанный репчатый лук, натёртую морковь, обжаривать всё минут пять. Добавить нарезанные кубиками кусочки мяса, обжарить до румяной корочки, помешивая. Влить к мясу соевый соус, тушить минут пять.

Залить мясо горячей водой так, чтобы вода слегка покрывала мясо, дать соусу закипеть, если нужно посолить, поперчить, добавить сухую зелень, закрыть крышкой, убавить огонь и тушить 30–40 минут, периодически помешивая. За пять минут до конца варки добавить лавровый лист.

В холодной воде развести крахмал, влить его в мясной соус, помешивая довести до кипения, выключить огонь и подавать с рисом.

Запеканка с картофелем, сыром и ветчиной

Фото: © Венера Осепчук

Ветчина (или любая колбасная, мясная нарезка) — 300 гр.;

картофель отварной в мундире — 4–5 шт.;

сыр полутвёрдый — 200 гр.;

лук репчатый — 1 шт.;

масло сливочное — 1 ст. л.;

масло растительное — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

сливки 10–20% — 200 мл.;

яйцо — 2 шт.;

соль, перец чёрный молотый — по вкусу.

форма для запекания — 25 см на 17 см.

В сковороде разогреть сливочное и растительное масло, пассировать мелко нарезанный репчатый лук и натёртые зубчики чеснока. К пассированному луку добавить ветчину, нарезанную кубиками, обжарить до слегка золотистой корочки.

Ветчину с луком выложить на дно формы, сверху натереть на крупной тёрке 100 гр. сыра. Картофель очистить от кожуры, нарезать кружочками и выложить поверх сыра. Поверх картофеля натереть 100 гр. сыра. Вилочкой взбить сливки с яйцами, посолить, поперчить по вкусу. На картофель наливаем сливочно-яичную заливку. Запекаем в нагретой духовке до 180 градусов 25 минут. На горячую запеканку положить кусочек сливочного масла, дать постоять минут пять и подавать.

Сырные шашлычки в беконе

Фото: © Венера Осепчук

Сыр полутвёрдый (гауда, эдам);

бекон;

яйцо;

кукурузная мука;

масло растительное.

Сыр нарезать кубиками толщиной 2*2 см. Обернуть небольшим кусочком бекона. Кусочки обвалять в кукурузной муке, обмакнуть во взбитое яйцо и ещё раз обвалять в кукурузной муке. Кусочки сыра с беконом насадить на шпажки, по три штучки.

Обжарить кубики в раскалённом растительном масле до золотистого цвета. Совет: если нет кукурузной муки, то обваляйте сначала в обычной муке, обмакните в яйцо и обваляйте в панировочных сухарях.