Вторая жизнь блюд с новогоднего стола

Например, приготовим суп из запечённой утки! В дело пойдёт оставшаяся спинка, крылья, грудная кость и всё оставшееся мясо от неё. Суп получается наваристый, с лапшичкой… Жиденькое — то, что нужно после обильных застолий. Остались куски заветренного сыра в холодильнике, полоски бекона? Приготовим сырные шашлычки, к пиву — отличная закуска!
Остатки куриного мяса пустим на приготовление домашнего фаст-фуда. Добавим к нему консервированную фасоль, свежую капустку, огурчики, завернём в лаваш, и с таким перекусом можно поудобней устраиваться у телевизора за просмотром любимых праздничных передач или фильмов!
Из остатков запечённого и варёного мяса (буженины, утки, курицы) приготовим подливу с соевым соусом к любому гарниру, но рис здесь будет лучше всего.
Отварили картофель в мундире для салатов больше, чем было нужно? Осталось много несъеденной колбасной нарезки? Пустим всё в дело! Сделаем сытную и быструю запеканку, которую съедят с большим удовольствием и дети, и взрослые.
Лаваш с цыплёнком и фасолью
- Цыплёнок запечённый (или гриль) — 1 шт.;
- фасоль белая в томатном соусе (консервированная) — 1 банка;
- помидоры — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- масло растительное — 1 ст. л.;
- кумин молотый — 0,5 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец чёрный молотый — по вкусу;
- чеснок — 3 зубчика;
- кинза свежая — 0,5 пучка;
- сыр полутвёрдый;
- капуста нашинкованная;
- огурец нарезанный брусочками;
- лаваш.
Лук репчатый нарезать мелкими кубиками, пассировать на растительном масле до золотистого цвета. В сотейник с обжаренным луком влить натёртые на тёрке помидоры (без кожицы) и консервированную фасоль в томате. Соус приправить кумином, солью, перцем, перемешать, дать закипеть, убавить огонь и тушить под крышкой 15–20 минут, периодически помешивая.
В томатный соус добавить нарезанную кубиками мякоть мяса цыплёнка, варить минут пять. Затем добавить нарубленную кинзу и натёртые зубчики чеснока, всё перемешать, выключить соус. Получившуюся начинку положить на лаваш, рядом выложить нашинкованную капусту, брусочки огурца, сверху посыпать натёртым сыром и кинзой. Завернуть лаваш и подавать.
Суп из запечённой утки
- Утка запечённая (спинка, крылья, грудная кость, мясо)
- масло сливочное — 30 гр.;
- сельдерей (стебли) — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- петрушка сухая (или укроп) — 0,5 ч. л.,
- зелень свежая (укроп или петрушка) — 0,5 пучка;
- чеснок — 1 зубчик;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец чёрный молотый — по вкусу;
- вода горячая — 1,5 литра;
- лапша домашняя (или магазинная).
В кастрюле разогреть сливочное масло, пассировать мелко нарезанный репчатый лук до мягкости. К луку добавить натёртую морковь и стебли сельдерея, нарезанные кубиками. Обжаривать всё вместе минут пять.
К овощам в кастрюлю добавить мясо, спинку и крылья утки, залить горячей водой, довести до кипения, суп посолить, поперчить по вкусу, добавить сухую зелень и варить на медленном огне 1 час.
Вынуть всё мясо и косточки из супа. Положить в бульон лапшу, лавровый лист, дать закипеть и варить 1–2 минуты. Затем добавить мелко нарезанную свежую зелень, натёртый зубчик чеснока, поварить всё 1–2 минуты и выключить огонь. Дать супу настояться минут десять и сразу подавать.
Соус из запечённого мяса к рису
- Любые остатки запечённого или отварного мяса (буженина, курица, утка) — 400 гр.;
- сливочное масло — 2 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соевый соус — 3–4 ст. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- крахмал — ¾ ст. л.
В сотейнике разогреть сливочное и растительное масло, положить мелко нарезанный репчатый лук, натёртую морковь, обжаривать всё минут пять. Добавить нарезанные кубиками кусочки мяса, обжарить до румяной корочки, помешивая. Влить к мясу соевый соус, тушить минут пять.
Залить мясо горячей водой так, чтобы вода слегка покрывала мясо, дать соусу закипеть, если нужно посолить, поперчить, добавить сухую зелень, закрыть крышкой, убавить огонь и тушить 30–40 минут, периодически помешивая. За пять минут до конца варки добавить лавровый лист.
В холодной воде развести крахмал, влить его в мясной соус, помешивая довести до кипения, выключить огонь и подавать с рисом.
Запеканка с картофелем, сыром и ветчиной
- Ветчина (или любая колбасная, мясная нарезка) — 300 гр.;
- картофель отварной в мундире — 4–5 шт.;
- сыр полутвёрдый — 200 гр.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- масло сливочное — 1 ст. л.;
- масло растительное — 1 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сливки 10–20% — 200 мл.;
- яйцо — 2 шт.;
- соль, перец чёрный молотый — по вкусу.
- форма для запекания — 25 см на 17 см.
В сковороде разогреть сливочное и растительное масло, пассировать мелко нарезанный репчатый лук и натёртые зубчики чеснока. К пассированному луку добавить ветчину, нарезанную кубиками, обжарить до слегка золотистой корочки.
Ветчину с луком выложить на дно формы, сверху натереть на крупной тёрке 100 гр. сыра. Картофель очистить от кожуры, нарезать кружочками и выложить поверх сыра. Поверх картофеля натереть 100 гр. сыра. Вилочкой взбить сливки с яйцами, посолить, поперчить по вкусу. На картофель наливаем сливочно-яичную заливку. Запекаем в нагретой духовке до 180 градусов 25 минут. На горячую запеканку положить кусочек сливочного масла, дать постоять минут пять и подавать.
Сырные шашлычки в беконе
- Сыр полутвёрдый (гауда, эдам);
- бекон;
- яйцо;
- кукурузная мука;
- масло растительное.
Сыр нарезать кубиками толщиной 2*2 см. Обернуть небольшим кусочком бекона. Кусочки обвалять в кукурузной муке, обмакнуть во взбитое яйцо и ещё раз обвалять в кукурузной муке. Кусочки сыра с беконом насадить на шпажки, по три штучки.
Обжарить кубики в раскалённом растительном масле до золотистого цвета. Совет: если нет кукурузной муки, то обваляйте сначала в обычной муке, обмакните в яйцо и обваляйте в панировочных сухарях.
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