Что вы знаете об ананасах? Наверняка слышали про то, что это невозможно полезные штуки для тех, кто мечтает похудеть, догадывались про то, что всего существует свыше 80 сортов этого растения, читали, что в культурных условиях ананасы не размножаются. А вот доводилось ли вам встречаться с информацией о том, что на Филиппинах из листьев ананасовой травы, жестких и плотных, делают нереально тонкую натуральную ткань, используемую для пошива нижнего белья, платков, тонких блузок?

Ананасовый перевернутый пирог - это про ароматы и нежность, про сочетаемость и оптимальную консистенцию, про мягкость и характер, про вкус и запах. Это про то, что вам нужно быстренько сбегать в магазин за баночкой консервированных ананасов и телепортироваться на кухню: совсем чуть-чуть усилий - и у вас в духовке уже печется нереальный перевертыш. Давайте, не откладывайте знакомство с чудесами!

Ингредиенты:

1 банка консервированных ананасов (480 г);

220 г сливочного масла;

2 яйца;

1/3 ч. л. соды;

0,5 ч. л. соли;

250 г сахара;

50 мл сливок;

200 г муки.

Первым делом подготовим карамель - в форме, в которой будете выпекать пирог с ананасами, растапливаем 20 г сливочного масла.

Равномерно рассыпаем 30 г сахара, ставим обратно на плиту, на минимальном огне ждем начала карамелизации.

Как только сахар чуть покоричневеет, сразу снимаем.

Выкладываем кружочки ананасов.

Теперь занимаемся тестом. Размягченное сливочное масло выкладываем в миску.

Присыпаем сахаром, добавляем яйца, соль, сливки.

Перемешиваем.

Всыпаем муку.

Взбиваем до кремовой массы.

Выкладываем ее поверх ананасов.

Выпекаем при температуре 180 градусов около 40 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Достаем форму из духовки, оставляем на 5 минут, затем переворачиваем пирог на блюдо и даем полностью остыть.

Ну, или не даем - едим, причмокивая, теплым, наслаждаемся и урчим.

Приятного аппетита!

P. S. Я в центр каждого ананасового колечка положила несколько ягод черники - сами понимаете, можно этого и не делать.