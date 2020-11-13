Сочная рыба в луковом кляре

Для этого блюда вы можете выбрать филе любой рыбы на ваш вкус. Рыба, приготовленная дома в кляре, получается вкусной и сочной. Луковый кляр придаст филе аромат. Подавать рыбку можно с любым гарниром – с овощами, рисом, картофелем.
Ингредиенты
- Филе рыбы - 400 г
- Яйцо - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Мука - 2 ст. л.
- Майонез - 2 ст. л.
- Соль
- Перец
- Растительное масло
Шаги
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Подготовить филе рыбы. Обсушить бумажными полотенцами. Порезать на порционные куски. Чуть-чуть посолить.
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Приготовить ароматный луковый кляр. Для этого 1 большую луковицу натереть на терке (Можно измельчить в блендере). Добавить 1 яйцо, 2 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки муки. Массу хорошо взбить венчиком. Добавить соль и перец по вкусу.
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Подготовленные кусочки филе опустить в кляр и оставить постоять 5-10 минут.
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Разогреть сковороду, налить растительное масло. Кусочки филе в кляре обжарить с обеих сторон на маленьком огне.
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