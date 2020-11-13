Сочная рыба в луковом кляре

Для этого блюда вы можете выбрать филе любой рыбы на ваш вкус. Рыба, приготовленная дома в кляре, получается вкусной и сочной. Луковый кляр придаст филе аромат. Подавать рыбку можно с любым гарниром – с овощами, рисом, картофелем.

Ингредиенты

Филе рыбы - 400 г

Яйцо - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Мука - 2 ст. л.

Майонез - 2 ст. л.

Соль

Перец

Растительное масло

Шаги