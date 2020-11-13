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Сочная рыба в луковом кляре

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Для этого блюда вы можете выбрать филе любой  рыбы на ваш вкус. Рыба, приготовленная дома в кляре, получается вкусной и сочной. Луковый кляр придаст филе аромат. Подавать рыбку можно с любым гарниром – с овощами, рисом, картофелем.

Ингредиенты

  • Филе рыбы - 400 г
  •  Яйцо - 1 шт.
  •  Лук репчатый - 1 шт.
  •  Мука - 2 ст. л.
  •  Майонез - 2 ст. л.
  •  Соль
  •  Перец
  •  Растительное масло

Шаги

  1. Подготовить филе рыбы. Обсушить бумажными полотенцами. Порезать на порционные куски. Чуть-чуть посолить.
    Сочная рыба в луковом кляре - 0

  2. Приготовить ароматный луковый кляр. Для этого 1 большую луковицу натереть на терке (Можно измельчить в блендере). Добавить 1 яйцо, 2 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки муки. Массу хорошо взбить венчиком. Добавить соль и перец по вкусу.

  3. Подготовленные кусочки филе опустить в кляр и оставить постоять 5-10 минут.
    Сочная рыба в луковом кляре - 1

  4. Разогреть сковороду, налить растительное масло. Кусочки филе в кляре обжарить с обеих сторон на маленьком огне.

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