Сразу влюбилась, хотя готовлю первый раз / немецкие штрудли - тесто на кефире

ИНГРЕДИЕНТЫ

мясо 500 гр

шпик 70 гр

картофель 1 кг

лук 1 шт

морковь 1 шт

капуста 400 гр

тесто:

яйца 2 шт

кефир 250 мл.

разрыхлитель 2 ч.л.

соль 1 ч.л.

черный перец 1/2 ч.л.

мука 500 гр

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сытно, вкусно и очень просто! Готовим штрудли по немецкому рецепту. С капустой и картошкой. А тесто для наших рулетиков заведем на кефире. Готовила в первый раз, вся семья в восторге, будем повторять!

Для начала подготовим основные продукты, почистим картофель, морковь. Шпик нарезаем на небольшие кусочки и вытапливаем жир до образования шкварок. Кстати их можно оставить или убрать. Лук мелко нарежем кубиком и обжариваем до золотистости.

Лучок готов, добавляем мясо. Перемешиваем и накрываем крышкой, даем потушится на среднем огне минут 20.

За это время подготовим тесто для штрудлей. Яйца соединяем с кефиром, а все сухие компоненты вводим в муку. В этом рецепте в тесто добавляется черный перец. Кефир выливаем в муку и замешиваем мягкое тесто (если будет сильно липнуть, при пылите стол мукой). Яйца соединяем с кефиром, а все сухие компоненты вводим в муку. В этом рецепте в тесто добавляется черный перец. Кефир выливаем в муку и замешиваем мягкое тесто (если будет сильно липнуть, при пылите стол мукой).

Накрыв тесто убираем постоять минут 10. Пока картофель нарежем на крупные кусочки, морковь натрем на крупной терке, а капусту мелко по шинкуем. Двадцать минут прошло, мясо про тушилось и начинает поджариваться. Добавляем морковь, перемешиваем и даем слегка карамелизоваться, буквально пару минут.

Засыпаем капусту, хорошо солим. Перемешали и выкладываем слой картошки. Заливаем горячей водой, что бы она не покрывала картофель. Доводим до кипения.

Тесто раскатаем в большой прямоугольный пласт (толщиной 2-3 мм). Хорошо смажем растительным маслом и скатаем в рулет. Рулет нарезаем на кусочки (шайбочки) по 2 см.

Штрудли выкладываем на кипящий картофель, они будут готовиться практически на пару. Между рулетиками оставляйте место, они должны увеличится. Варим с закрытой крышкой на минимальном огне, минут 20.

Очень вкусно получилось! Штрудли хорошо распарились и приготовились. Картошка, капуста и мясо, что тут может быть не вкусно))) В следующий раз попробую приготовить с кислой капустой,говорят тоже очень вкусно!

ПОШАГОВЫЕ ФОТО РЕЦЕПТА

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