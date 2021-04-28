Опытный шашлычник научил добавлять в шашлык растительное масло. Результат превзойдет ожидания

Благодаря тому, что мы живем в своем доме, пожарить шашлык можем позволить себе в любое время года.

Это лишь одно из преимущество проживания в доме перед городской квартирой.

Когда угодно можно выйти во двор и пожарить на мангале мясо, курицу, рыбу, овощи - все, что угодно.

И благодаря этому я научилась мариновать шашлык не хуже кавказских шашлычников. Один из которых как-то раз посоветовал добавлять в мясо растительное масло.

Растительное масло в шашлык - обязательно!

Назову бесспорные плюса растительного масла в маринаде для шашлыка. Оговорюсь сразу, что масло должно быть без запаха.

Если же масло будет иметь ярко выраженный аромат семечек, то шашлык будет безвозвратно испорчен.

Плюс первый

Растительное масло покроет каждый мясной кусочек невидимой для глаза и неощутимой на вкус, масляной пленочкой.

Благодаря этой пленочке мясной сок запечатается внутри каждого мясного (куриного или рыбного) кусочка, а значит шашлык получится еще вкуснее.

Плюс второй

Если добавить в мясо растительное масло, то каждый кусочек приобретет очень аппетитную румяную корочку.

Плюс третий

Растительное масло в шашлыках не позволит кусочкам мяса прилипнуть к решетке, если шашлык готовится именно на ней.

По окончании приготовления мясо будут с легкостью с нее сниматься, не придется его силой отдирать.

Сколько добавлять масла в шашлык

Масло в маринад для шашлыка я добавляю примерно одну столовую ложку на килограмм мяса (курицы, рыбы).

Этого количества вполне достаточно, чтоб каждый кусочек покрылся невидимой масляной пленочкой.

А Вы добавляете растительное масло в шашлык?

Поделитесь своим рецептом шашлыка в комментариях к публикации.

Приятного аппетита!