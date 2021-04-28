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Опытный шашлычник научил добавлять в шашлык растительное масло. Результат превзойдет ожидания

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Благодаря тому, что мы живем в своем доме, пожарить шашлык можем позволить себе в любое время года.

Это лишь одно из преимущество проживания в доме перед городской квартирой.

Когда угодно можно выйти во двор и пожарить на мангале мясо, курицу, рыбу, овощи - все, что угодно.

И благодаря этому я научилась мариновать шашлык не хуже кавказских шашлычников. Один из которых как-то раз посоветовал добавлять в мясо растительное масло.

Растительное масло в шашлык - обязательно!

Назову бесспорные плюса растительного масла в маринаде для шашлыка. Оговорюсь сразу, что масло должно быть без запаха.

Если же масло будет иметь ярко выраженный аромат семечек, то шашлык будет безвозвратно испорчен.

Опытный шашлычник научил добавлять в шашлык растительное масло. Результат превзойдет ожидания

Плюс первый

Растительное масло покроет каждый мясной кусочек невидимой для глаза и неощутимой на вкус, масляной пленочкой.

Благодаря этой пленочке мясной сок запечатается внутри каждого мясного (куриного или рыбного) кусочка, а значит шашлык получится еще вкуснее.

Плюс второй

Если добавить в мясо растительное масло, то каждый кусочек приобретет очень аппетитную румяную корочку.

Плюс третий

Растительное масло в шашлыках не позволит кусочкам мяса прилипнуть к решетке, если шашлык готовится именно на ней.

По окончании приготовления мясо будут с легкостью с нее сниматься, не придется его силой отдирать.

Сколько добавлять масла в шашлык

Масло в маринад для шашлыка я добавляю примерно одну столовую ложку на килограмм мяса (курицы, рыбы).

Этого количества вполне достаточно, чтоб каждый кусочек покрылся невидимой масляной пленочкой.

Опытный шашлычник научил добавлять в шашлык растительное масло. Результат превзойдет ожидания

А Вы добавляете растительное масло в шашлык?

Поделитесь своим рецептом шашлыка в комментариях к публикации.

Приятного аппетита!

 

 

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