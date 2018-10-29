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Необычайно красивые слойки с сюрпризом

Необычайно красивые слойки с сюрпризом

Очень красивые слойки , которые удивят своим внешним видом Вашу семью и гостей. А внутри их ждет небольшой секрет - Вы можете спрятать небольшой сюрприз, будь-то конфетка, ириска и или орешек.

ИНГРЕДИЕНТЫ 

  • Слоеное тесто готовое 450 гр
  • Яблоки небольшие — 3 шт.
  • Груши небольшие — 3 шт.
  • Ванильный сахар — 10 гр
  • Сахарная пудра — 20 гр
  • Яйцо — 1 шт.
  • Орешки — 6-12 шт.
  • Ириски — 6 шт.


ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Подготовить яблоки и груши, удалить черенки, разрезать пополам, удалить сердцевину чайной ложкой или ножом. Сделать неглубокие надрезы вдоль половинок яблок и груш.

2. Внутрь половинок положить кусочек ириски и орешек.

3. Хорошо присыпать рабочую поверхность мукой. Достать слегка подмороженное тесто. Разместить на нем половинки яблок и груш и ножом вырезать заготовки в форме яблок и груш с листиками и черенками.

4. Смешать яйцо, сахарную пудру и ванильный сахар.

5. Смазать слойки яичной смесью.

6. Выпекать 25 минут при 180 градусах.

7. Смотрите, пожалуйста, видео с детальным процессом приготовления.

 

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