Необычайно красивые слойки с сюрпризом

Очень красивые слойки , которые удивят своим внешним видом Вашу семью и гостей. А внутри их ждет небольшой секрет - Вы можете спрятать небольшой сюрприз, будь-то конфетка, ириска и или орешек.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Слоеное тесто готовое 450 гр
- Яблоки небольшие — 3 шт.
- Груши небольшие — 3 шт.
- Ванильный сахар — 10 гр
- Сахарная пудра — 20 гр
- Яйцо — 1 шт.
- Орешки — 6-12 шт.
- Ириски — 6 шт.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Подготовить яблоки и груши, удалить черенки, разрезать пополам, удалить сердцевину чайной ложкой или ножом. Сделать неглубокие надрезы вдоль половинок яблок и груш.
2. Внутрь половинок положить кусочек ириски и орешек.
3. Хорошо присыпать рабочую поверхность мукой. Достать слегка подмороженное тесто. Разместить на нем половинки яблок и груш и ножом вырезать заготовки в форме яблок и груш с листиками и черенками.
4. Смешать яйцо, сахарную пудру и ванильный сахар.
5. Смазать слойки яичной смесью.
6. Выпекать 25 минут при 180 градусах.
7. Смотрите, пожалуйста, видео с детальным процессом приготовления.
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