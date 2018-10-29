Необычайно красивые слойки с сюрпризом

Очень красивые слойки , которые удивят своим внешним видом Вашу семью и гостей. А внутри их ждет небольшой секрет - Вы можете спрятать небольшой сюрприз, будь-то конфетка, ириска и или орешек.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Слоеное тесто готовое 450 гр

Яблоки небольшие — 3 шт.

Груши небольшие — 3 шт.

Ванильный сахар — 10 гр

Сахарная пудра — 20 гр

Яйцо — 1 шт.

Орешки — 6-12 шт.

Ириски — 6 шт.



ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Подготовить яблоки и груши, удалить черенки, разрезать пополам, удалить сердцевину чайной ложкой или ножом. Сделать неглубокие надрезы вдоль половинок яблок и груш.

2. Внутрь половинок положить кусочек ириски и орешек.

3. Хорошо присыпать рабочую поверхность мукой. Достать слегка подмороженное тесто. Разместить на нем половинки яблок и груш и ножом вырезать заготовки в форме яблок и груш с листиками и черенками.

4. Смешать яйцо, сахарную пудру и ванильный сахар.

5. Смазать слойки яичной смесью.

6. Выпекать 25 минут при 180 градусах.

7. Смотрите, пожалуйста, видео с детальным процессом приготовления.