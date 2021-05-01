Этот замечательный салат с грибами, готовится без мяса и мясных продуктов, но ничего от этого не теряет. Очень вкусный и сытный, он станет украшением любого праздничного стола. Мужчин от такого салата просто не оторвать — проверенно!

Продукты:

Грибы (лучше шампиньоны) — 500 гр

Репчатый лук — 1 головка (большая)

Вареный картофель — 3-4 шт

Зеленый лук — небольшой пучок

Яйцо куриное — 3-4 шт

Соленый огурец — несколько штук (крупных — 2 шт, мелких можно взять — 4 шт)

Твердый сыр — 200 гр

Майонез — по вкусу

Как приготовить салат «Грибы под шубой»:

Грибы перебираем, моем, режем и жарим на сковородке с мелко нарезанным

репчатым луком.

Вареный картофель, яйца, соленые огурцы, сыр трем на крупной терке.

Выкладываем слоями:

1 слой — жареные грибы с луком

2 слой — вареный картофель

3 слой — зеленый лук

4 слой — майонез

5 слой — соленые огурцы

6 слой — яйца

7 слой — майонез

8 слой — тертый сыр

Украшаем по своему усмотрению. Можно как на фото, мелко порезанной зеленью петрушки.

Приятного аппетита!