Этот замечательный салат с грибами, готовится без мяса и мясных продуктов, но ничего от этого не теряет. Очень вкусный и сытный, он станет украшением любого праздничного стола. Мужчин от такого салата просто не оторвать — проверенно!
Продукты:
- Грибы (лучше шампиньоны) — 500 гр
- Репчатый лук — 1 головка (большая)
- Вареный картофель — 3-4 шт
- Зеленый лук — небольшой пучок
- Яйцо куриное — 3-4 шт
- Соленый огурец — несколько штук (крупных — 2 шт, мелких можно взять — 4 шт)
- Твердый сыр — 200 гр
- Майонез — по вкусу
Как приготовить салат «Грибы под шубой»:
Грибы перебираем, моем, режем и жарим на сковородке с мелко нарезанным
репчатым луком.
Вареный картофель, яйца, соленые огурцы, сыр трем на крупной терке.
Выкладываем слоями:
1 слой — жареные грибы с луком
2 слой — вареный картофель
3 слой — зеленый лук
4 слой — майонез
5 слой — соленые огурцы
6 слой — яйца
7 слой — майонез
8 слой — тертый сыр
Украшаем по своему усмотрению. Можно как на фото, мелко порезанной зеленью петрушки.
Приятного аппетита!
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