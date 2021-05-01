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Салат «Грибы под шубой»

Салат «Грибы под шубой»

Этот замечательный салат с грибами, готовится без мяса и мясных продуктов, но ничего от этого не теряет. Очень вкусный и сытный, он станет украшением любого праздничного стола. Мужчин от такого салата просто не оторвать — проверенно!

Продукты:

  • Грибы (лучше шампиньоны) — 500 гр
  • Репчатый лук — 1 головка (большая)
  • Вареный картофель — 3-4 шт
  • Зеленый лук — небольшой пучок
  • Яйцо куриное — 3-4 шт
  • Соленый огурец — несколько штук (крупных — 2 шт, мелких можно взять — 4 шт)
  • Твердый сыр — 200 гр
  • Майонез — по вкусу

Как приготовить салат «Грибы под шубой»:

Грибы перебираем, моем, режем и жарим на сковородке с мелко нарезанным
репчатым луком.

Вареный картофель, яйца, соленые огурцы, сыр трем на крупной терке.

Выкладываем слоями:

1 слой — жареные грибы с луком
2 слой — вареный картофель
3 слой — зеленый лук
4 слой — майонез
5 слой — соленые огурцы
6 слой — яйца
7 слой — майонез
8 слой — тертый сыр

Украшаем по своему усмотрению. Можно как на фото, мелко порезанной зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

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