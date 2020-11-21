Олег жарит! Запеканка из картофеля с мясом, или Британский пастуший пирог

Знакомо ли вам такое блюдо, как пастуший пирог? А может быть вы пробовали вкуснейшую запеканку из картофеля с мясом? Сегодня наш виртуозный шеф-повар Олег Томилин приготовит это сытное и очень ароматное блюдо. Секрет пастушьего пирога — в его слоях: картофельное пюре, начинка из обжаренных овощей и мяса, нежнейший соус… Обязательно приготовьте!

Ингредиенты:

Для начинки:

говядина — 500 г

говяжий бульон — 100 мл

лук репчатый — 1 шт.

лук-порей — 100 г

сельдерей — 2 стебля

корень сельдерея — 40 г

морковь — 1 шт.

чеснок — 5 зубчиков

копченая паприка — 1 ч. л.

соль и перец — по вкусу

вустерский соус — 30 мл

растительное масло — 50 мл

петрушка — 2 веточки

розмарин — 1 веточка

Для соуса:

говяжий бульон — 300 мл

сливочное масло — 50 мл

мука — 2 ст. л.

Для пюре:

картофель — 800 г

молоко — 200 мл

соль — по вкусу

Дополнительно:

твердый сыр — 100 г

Способ приготовления:

1. Подготовьте овощи: почистите морковь, репчатый лук, корень сельдерея и чеснок. Нарежьте морковь, корень и стебли сельдерея, а также репчатый лук мелкими кубиками. Лук-порей нарежьте широкими кружочками, чеснок раздавите плоской стороной ножа и измельчите.

2. Разогрейте в сковороде небольшое количество растительного масла, всыпьте овощи.

Обжаривайте до мягкого состояния, периодически помешивая. Переложите готовые овощи в отдельную посуду.

3. Подготовьте мясо: срежьте пленки, жилы и лишний жир. Нарежьте мясо мелкими кубиками.

4. Разогрейте в сковороде небольшое количество растительного масла, обжарьте мясо. Не перемешивайте его сразу, чтобы получилась хрустящая корочка.

5. В сковороду к мясу добавьте готовые овощи, посолите и поперчите, все перемешайте и томите на небольшом огне.

6. Приготовьте соус: в сотейник всыпьте муку, слегка прогрейте. Добавьте сливочное масло, быстро перемешайте — должна получиться крошка. В сотейник постепенно вливайте горячий бульон, одновременно вымешивайте соус венчиком. В соусе не должно быть комочков, получится консистенция жидкой сметаны.

7. Готовый соус влейте в сковороду к овощам и мясу, перемешайте, немного потушите на медленном огне.

8. Петрушку и листья розмарина мелко нарежьте, добавьте в сковороду вместе с копченой паприкой и вустерским соусом. Перемешайте и снимайте с огня.

9. Картофель отварите, поместите в глубокую посуду, добавьте немного картофельного отвара. Влейте молоко, сделайте гладкое картофельное пюре без комочков, посолите.

10. На дно формы для запекания выложите и равномерно распределите слой картофельного пюре. Сверху добавьте мясную начинку, на нее выложите остатки пюре. Посыпьте блюдо тертым сыром.

11. Готовьте блюдо в предварительно разогретой до 180°C духовке 15–20 минут. Подавайте пастуший пирог в красивых тарелках из коллекции Luminarc.

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