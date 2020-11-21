Олег жарит! Запеканка из картофеля с мясом, или Британский пастуший пирог

Знакомо ли вам такое блюдо, как пастуший пирог? А может быть вы пробовали вкуснейшую запеканку из картофеля с мясом? Сегодня наш виртуозный шеф-повар Олег Томилин приготовит это сытное и очень ароматное блюдо. Секрет пастушьего пирога — в его слоях: картофельное пюре, начинка из обжаренных овощей и мяса, нежнейший соус… Обязательно приготовьте!
Ингредиенты:
Для начинки:
- говядина — 500 г
- говяжий бульон — 100 мл
- лук репчатый — 1 шт.
- лук-порей — 100 г
- сельдерей — 2 стебля
- корень сельдерея — 40 г
- морковь — 1 шт.
- чеснок — 5 зубчиков
- копченая паприка — 1 ч. л.
- соль и перец — по вкусу
- вустерский соус — 30 мл
- растительное масло — 50 мл
- петрушка — 2 веточки
- розмарин — 1 веточка
Для соуса:
- говяжий бульон — 300 мл
- сливочное масло — 50 мл
- мука — 2 ст. л.
Для пюре:
- картофель — 800 г
- молоко — 200 мл
- соль — по вкусу
Дополнительно:
- твердый сыр — 100 г
Способ приготовления:
1. Подготовьте овощи: почистите морковь, репчатый лук, корень сельдерея и чеснок. Нарежьте морковь, корень и стебли сельдерея, а также репчатый лук мелкими кубиками. Лук-порей нарежьте широкими кружочками, чеснок раздавите плоской стороной ножа и измельчите.
2. Разогрейте в сковороде небольшое количество растительного масла, всыпьте овощи.Обжаривайте до мягкого состояния, периодически помешивая. Переложите готовые овощи в отдельную посуду.
3. Подготовьте мясо: срежьте пленки, жилы и лишний жир. Нарежьте мясо мелкими кубиками.
4. Разогрейте в сковороде небольшое количество растительного масла, обжарьте мясо. Не перемешивайте его сразу, чтобы получилась хрустящая корочка.
5. В сковороду к мясу добавьте готовые овощи, посолите и поперчите, все перемешайте и томите на небольшом огне.
6. Приготовьте соус: в сотейник всыпьте муку, слегка прогрейте. Добавьте сливочное масло, быстро перемешайте — должна получиться крошка. В сотейник постепенно вливайте горячий бульон, одновременно вымешивайте соус венчиком. В соусе не должно быть комочков, получится консистенция жидкой сметаны.
7. Готовый соус влейте в сковороду к овощам и мясу, перемешайте, немного потушите на медленном огне.
8. Петрушку и листья розмарина мелко нарежьте, добавьте в сковороду вместе с копченой паприкой и вустерским соусом. Перемешайте и снимайте с огня.
9. Картофель отварите, поместите в глубокую посуду, добавьте немного картофельного отвара. Влейте молоко, сделайте гладкое картофельное пюре без комочков, посолите.
10. На дно формы для запекания выложите и равномерно распределите слой картофельного пюре. Сверху добавьте мясную начинку, на нее выложите остатки пюре. Посыпьте блюдо тертым сыром.
11. Готовьте блюдо в предварительно разогретой до 180°C духовке 15–20 минут. Подавайте пастуший пирог в красивых тарелках из коллекции Luminarc.
Советы от шеф-повара
- Лук-порей готовится быстро, поэтому смело нарезайте его толстыми кружочками.
- Если у вас большая и глубокая сковорода, то овощи можно обжаривать сразу вместе с мясом.
- В картофельное пюре можете добавить зелень или зеленый горошек, будет очень вкусно.
- Не срезайте весь жир с мяса, с ним блюдо
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