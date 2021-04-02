Мясные котлеты, фаршированные печенью: устоять невозможно

Котлеты любят все. Хотите приготовить их по-новому, чтобы после первого кусочка гости ахнули от неподдельного гастрономического восторга? Тогда вам наверняка понравится этот необычный рецепт из доступных продуктов!

Мясные котлеты, фаршированные печенью

Готовить дома вкусно, сытно и в рамках обычного бюджета — это реально. 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, на телеканале «Кухня ТВ» стартует новая кулинарная программа «Сытная кухня». Зрителей ждут 15 выпусков и 30 доступных рецептов, которые помогут приготовить пир на весь мир и не вылететь в трубу.

В первой программе зрителей ждет рецепт котлет из говядины и свинины. Но не обычных, а фаршированных печенью. Специально для читателей «7 дач» раскрываем секрет приготовления этого потрясающего блюда раньше эфира.

Ингредиенты

Для приготовления котлет понадобятся доступные продукты.

Ингредиенты для приготовления котлет

Домашний фарш (50% говядины, 50% свинины)

Репчатый лук

Говяжья печень

Сливочное и растительное масло

Молоко

Яйцо

Батон белого хлеба

Мука

Соль, перец

Приготовление

1. Нарежьте очищенный от корки батон крупными кусочками и замочите их в молоке. Не покрывайте хлеб полностью, потому что потом его все равно придется отжимать.

Благодаря хлебу котлеты станут пышными и нежными.

Замочите хлеб в молоке

2. Нарежьте одну большую луковицу либо пару небольших мелким кубиком. Лук даст дополнительные вкус, сочность и жирность. Включите плиту и обжарьте лук на сливочном масле до красивого золотистого цвета.

Обжарьте лук до золотистого цвета

Совет от шефа: На сливочном масле жарить всегда вкуснее. Сливочное масло – это натуральный усилитель вкуса, но у него низкая температура дымления. Поэтому, чтобы лук не сгорел, добавьте немного растительного масла.

3. Нарежьте говяжью печень средними кусочками.

Нарежьте говяжью печень средними кусочками

4. Как только освободится сковородка с луком, обжарьте печень до полной готовности с крупно нарезанными полукольцами лука, посолите и поперчите. Если необходимо, добавьте на сковородку сливочное и подсолнечное масло.

Обжарьте печень до полной готовности

5. Готовую печень можно перекрутить в мясорубке, но потом прибор придется мыть. Воспользуйтесь дедовским способом – максимально мелко нарубите печень ножом. В этом случае она сохранит мясную текстуру. Чтобы начинка не казалась сухой, добавьте сливочное масло. Печень еще теплая, поэтому масло легко расплавится, добавит сочность и вкус.

Мелко нарубите печень ножом

Совет от шефа: Если печень останется после фаршировки котлет, можно использовать её в качестве идеальной заправки для гречневой каши.

6. Приступайте к домашнему фаршу для котлет. Добавьте обжаренный мелко нарезанный лук и размоченный в молоке хлеб. Разбейте одно яйцо – оно поможет «собрать» котлету. Посолите и поперчите – на этот объем потребуется около полутора ложек специй. И хорошо вымешайте фарш, хлеб, яйцо и соль с перцем до однородности.

Приготовьте мясной фарш

Совет от шефа: Чтобы котлеты получились более пышными, не используйте белок, добавляйте только яичный желток.

7. Приступайте к созданию котлет. Зачерпните рукой фарш, слегка отбейте и расплющьте. Добавьте в центр одну столовую ложку печеночной начинки и «закройте» ее внутри фарша.

Сформируйте котлеты

8. Котлету обваляйте в муке – и фаршированный шедевр номер один готов. Повторите эту процедуру столько раз, на сколько у нас хватит фарша. Готовые котлеты можно заморозить, чтобы приготовить позже.

Котлету обваляйте в муке

9. Обжарьте котлеты на сковороде со всех сторон. Дождитесь, пока растительное и сливочное масло накалилось – оно начнет пузыриться. Пока котлеты жарятся, разогрейте духовку до 180°C в режиме конвекции. Обжаренные котлеты переложите в форму для запекания и отправьте в духовку на 25-30 минут, чтобы довести до готовности.

На сковороде обжарьте котлеты со всех сторон

На гарнир – картошечка, приготовить которую очень просто. Отварите в соленой воде картофель в кожуре. Остудите, очистите, нарежьте дольками. На сковородке разогрейте сливочное масло без добавления растительного. Отправьте картофель обжариваться до красивой корочки. Посолите, поперчите и добавьте в сковороду несколько размятых зубчиков чеснока и веточки розмарина – пусть они насытят картофель невероятным ароматом.