Больше рыбу не жарим. Рыба для гурманов: секретный маринад плюс несколько нюансов

Вкусной альтернативой жареной рыбы станет запеченная, особенно если в процессе готовки учесть ряд условностей. Запечь таким способом можно любую рыбу, в том числе и речную. Если взять среднюю или мелкую рыбу и не пренебрегать при этом рекомендациями от поваров-корейцев, то даже от мелких костей можно избавиться полностью. Еще одним плюсом станет божественный вкус и безупречный внешний вид рыбы. Кстати, маринад предельно прост, ингредиенты доступны, времени на активное приготовление понадобится от силы минут 10, дальше останется только подождать, пока рыба запечется и подать к столу.

Ингредиенты:

2 небольших карпа

2-3 зубка чеснока

4-5 луковиц

1 сладкий перец

1 ст.ложка специй для рыбы

1 ч. ложка соли

сок лимона

1-2 ч. ложки растительного масла

острый перец — по желанию

В отдельной емкости готовим маринад. Пропускаем через пресс чеснок, добавляем к нему соль, специи для рыбы, половинку потертого на мелкой терке или измельченного при помощи блендера перца и все перемешиваем. В получившуюся массу выдавливаем сок лимона без косточек. По желанию добавляем горький перец и еще раз перемешиваем.

Очищенную и выпотрошенную рыбу при необходимости промокнуть салфеткой. Затем сделать круговой надрез у хвоста.

Дальше делаем глубокие надрезы (до позвоночника) вдоль всей тушки с обеих сторон, выдерживая расстояние в палец.

Создаем на противне для запекания подушку из нарезанного кольцами или полукольцами лука и половинки перца.

Смазываем маринадом рыбу внутри, а затем заправляем каждый из надрезов. По желанию в брюшко можно отправить немного содержимого овощной подушки. Сверху смазываем рыбу остатками маринада и добавляем немного растительного масла.

Закрываем противень фольгой, раскатывая ее блестящей стороной внутрь, и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 40 минут.

Снимаем фольгу, еще раз взбрызгиваем рыбу маслом и отправляем обратно в духовку до образования золотистой корочки.

Дальше остается лишь переложить рыбу на блюдо и подать к столу. Такая рыба хороша как в горячем, так и в холодном виде. Подойдет она как для обычного ужина, так и для приема гостей.

Больше вкусных подробностей, касающихся запекания рыбы, в видео ниже: