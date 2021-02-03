Харя — картофельная запеканка с мясным фаршем, про которую практически позабыли. Блюдо, безусловно, интересное, и действительно вкусное.

В качестве начинки используется мясной фарш, который часто дополняется грибами или свежей или квашеной капустой.

Зачастую, такую запеканку подавали и в качестве сытного пирога, так что сложно однозначно классифицировать это блюдо.

К харе обязательно подавались различные соления и квашения.

Самым сложным было достать харю из формы так, чтобы она не треснула, так что считается, что знаменитая фраза «Харя треснет» появилась именно по этой причине.

Для приготовления хари лучше всего использовать старый картофель, а не молодой.

Для приготовления картофельной запеканки Харя понадобится

Картофель. 600-800 гр., в зависимости от размера формы.

Мясной фарш. 300 гр.

Репчатый лук. 1 шт.

Сливочное масло. 80-100. гр.

Соль. По вкусу.

Черный молотый перец. По вкусу.

Наполнители (грибы, квашеная или свежая капуста, морковь и.т.д.)

В данном случае использовались: Свежая белокочанная капуста (больше не буду ее класть). Морковь 1 шт. (Нет на фото)

В данном случае использовались:

Готовим картофельный пирог Харя

Мелко нарезаем репчатый лук и капусту.

Как я уже говорил, больше не буду класть свежую капусту в эту запеканку — не понравился ни вкус, ни достаточно интенсивный капустный запах. С квашеной капустой еще не пробовал, но, думаю будет лучше. А идеальным вариантом все же будут грибы, причем лучше обжаренные.

Морковь нарезаем очень тонкими и короткими брусочками — в половину спички длиной.

Пару-тройку клубней картофеля нарезаем тонкой соломкой.

В какую-либо кастрюлю выкладываем фарш и все нарезанные овощи. Солим и перчим по вкусу.

Тщательно, но аккуратно все перемешиваем.

Оставшийся картофель натираем на крупной терке и максимально руками отжимаем от влаги.

Форму для выпечки обильно смазываем сливочным маслом. Лучше всего предварительно застелить дно бумагой для выпечки и уже ее смазывать.

В форму выкладываем натертый картофель, формуя бортики. Немного солим картошку.

Затем выкладываем начинку и разравниваем ее. На начинку кладем тонкие ломтики масла.

Накрываем начинку оставшимся картофелем и как следует соединяем края. Поверх картошки снова выкладываем тонкие ломтики оставшегося сливочного масла и также слегка солим.

Ставим подготовленную харю в разогретую до 180-190°C духовку и запекаем примерно 40-50 минут до уверенной золотистой корочки. Можно запекать чуть дольше, чтобы корочка потемнела, но не подгорела.

Остается только аккуратно достать харю из формы. Удобнее всего накрыть форму тарелкой, широкой разделочной доской или блюдом и перевернуть харю на нее. Затем снова накрыть нижнюю часть хари, ставшую уже верхней, тарелкой и снова перевернуть.

Перед подачей нарезать харю на порционные куски и подавать горячей. К ней подать различные соления и свежие овощи.

Лучше всего к этой картофельной запеканке или картофельному пирогу подойдут соленые или маринованные грибы, квашеная капуста, маринованные помидоры, а также соленые, миринованные или малосольные огурцы.