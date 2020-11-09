БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Луковый суп-пюре

Доброго времени суток. Решил я приготовить тут луковый суп-пюре... Ну и приготовил, рецепт то простейший) 
Луковый суп-пюреМне понадобилось:
Лук - грамм 800
Бульон говяжий (или любой другой) примерно 1 литр.
Парочку нормальных плавленных сливочных сырков
Пара ложек муки
Соль, перец, сахар

Поставил вариться бульон
Луковый суп-пюресварился)
Вот практически все ингредиенты, за исключением специй.
Луковый суп-пюреЛук порезал и поставил тушиться
Луковый суп-пюреЗакинул пару ложек муки, щепотку сахара, посолил, поперчил.
Луковый суп-пюреПосле 10-15 минут тушения, закинул лук в кастрюлю с процеженным бульоном и оставил минут на 20 томиться на медленном огне
Луковый суп-пюреПока приготовил сухарики
Луковый суп-пюреПоджарил их чуть чуть с чесноком
Луковый суп-пюреЗакинул плавленный сыр и оставил еще на плите минут на 10, пока сыр не растворился.
Луковый суп-пюреУ меня нет погружного блендера, поэтому воспользовался комбайном для достижения однородной консистенции))
Луковый суп-пюреНу, вот что получилось.
Интересный и необычный вкус.
Приятного аппетита, у меня все. 
Луковый суп-пюре

Ссылка на первоисточник
супы
Обсудить

Картина дня

наверх