Доброго времени суток. Решил я приготовить тут луковый суп-пюре... Ну и приготовил, рецепт то простейший)

Мне понадобилось:

Лук - грамм 800

Бульон говяжий (или любой другой) примерно 1 литр.

Парочку нормальных плавленных сливочных сырков

Пара ложек муки

Соль, перец, сахар



Поставил вариться бульон

сварился)

Вот практически все ингредиенты, за исключением специй.

Лук порезал и поставил тушиться

Закинул пару ложек муки, щепотку сахара, посолил, поперчил.

После 10-15 минут тушения, закинул лук в кастрюлю с процеженным бульоном и оставил минут на 20 томиться на медленном огне

Пока приготовил сухарики

Поджарил их чуть чуть с чесноком

Закинул плавленный сыр и оставил еще на плите минут на 10, пока сыр не растворился.

У меня нет погружного блендера, поэтому воспользовался комбайном для достижения однородной консистенции))

Ну, вот что получилось.

Интересный и необычный вкус.

Приятного аппетита, у меня все.

