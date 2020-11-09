Доброго времени суток. Решил я приготовить тут луковый суп-пюре... Ну и приготовил, рецепт то простейший)
Мне понадобилось:
Лук - грамм 800
Бульон говяжий (или любой другой) примерно 1 литр.
Парочку нормальных плавленных сливочных сырков
Пара ложек муки
Соль, перец, сахар
Поставил вариться бульон
сварился)
Вот практически все ингредиенты, за исключением специй.
Лук порезал и поставил тушиться
Закинул пару ложек муки, щепотку сахара, посолил, поперчил.
После 10-15 минут тушения, закинул лук в кастрюлю с процеженным бульоном и оставил минут на 20 томиться на медленном огне
Пока приготовил сухарики
Поджарил их чуть чуть с чесноком
Закинул плавленный сыр и оставил еще на плите минут на 10, пока сыр не растворился.
У меня нет погружного блендера, поэтому воспользовался комбайном для достижения однородной консистенции))
Ну, вот что получилось.
Интересный и необычный вкус.
Приятного аппетита, у меня все.
Луковый суп-пюре
Доброго времени суток. Решил я приготовить тут луковый суп-пюре... Ну и приготовил, рецепт то простейший)
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