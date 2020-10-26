Как приготовить сочные котлеты. 31 полезный совет

Слово «котлета» пришло в русский язык из французского, la côtelette – это кусок мяса на ребрышке. Так его в древние времена было гораздо удобнее есть руками. С появлением столовых приборов надобность в косточках отпала. Куски мяса с них сняли. И котлета стала меняться. Мясо начали отбивать, чтобы оно было мягче, и панировать, чтобы сохранялась сочность. Этот процесс происходил по всей Европе. О старых временах сегодня напоминает лишь котлета по-киевски, которую часто делают с косточкой.

С течением времени котлеты стали рублеными, так как так их было гораздо проще пережевывать. А с появлением мясорубок они превратились в довольно легкое в приготовлении блюдо. Их-то мы и будем готовить.

Выбор мяса

Для котлет можно взять кусок грудинки или лопатки, нарезанный гуляш тоже подойдет. Но учтите, что торговцы на рынке могут продать вам плохое мясо. Поэтому при покупке следует попросить показать кусок со всех сторон.

Лучше всего котлеты получаются из охлажденного мяса, а не из замороженного.

Самые вкусные котлеты получаются с добавлением жирного мяса – свинины или даже свиного сала.

Мясо для котлет не должно быть постным, берите с жирком – тогда котлеты будут сочными.

Хорошо делать котлеты из двух или даже трех видов мяса.

Фарш

Можно комбинировать говядину и свинину, можно добавлять к ним мясо птицы.

Мясо нужно провернуть дважды, но если кажется, что фарш еще не стал нежным, то и трижды.

В фарш обязательно кладут лук. Его проворачивают вместе с мясом или очень мелко рубят. Лук, нарезанный на дольки нужно закладывать в мясорубку между кусками мяса.

Готовить котлеты желательно только из свежеприготовленного фарша. Если все же делаете фарш заранее, не кладите в него хлеб, не солите и не добавляйте пряности.

Фарш обязательно нужно вымешивать руками. Его можно даже отбивать ладонями – так он получится нежным и мягким.

Фарш нужно долго мять, можно побить его ладонями, перекидывать из одной руки в другую, бить об стол. Все для того, чтобы мясная масса насытилась кислородом и стала более тягучей, однородной.

Сочности фаршу придаст пара ложек ледяной воды, добавленной при вымешивании. Также можно влить ложку растительного масла.

Кубик холодного сливочного масла, добавленный в конце вымешивания, сделает котлеты сочными и более воздушными.

Хлеб

Для того чтобы котлеты не разваливались в них добавляют хлеб.

Замачивать нужно подсохший хлеб, из свежего не выделяется нужное для «склеивания» фарша количество клейковины.

Уменьшить калорийность

Вместо хлеба можно добавить в фарш мелко натертый кабачок. Он даст котлетам сочность, но его вкус будет почти заметен.

В котлеты можно добавить также тертую морковку, тыкву, свеклу – все эти овощи придадут им сочность.

Вместо хлеба в фарш можно вмешать круто взбитый белок. Он соединит фарш и не даст развалиться котлетам. Но возможно сделает их капельку жестче.

Лепка

Перед лепкой фарш лучше всего охладить в течение получаса.

Чтобы было легче разделить мясной фарш на порции, нужно смочить руки водой.

Старайтесь лепить котлеты одинакового размера.

При лепке котлеты похлопывайте ее ладонями и старайтесь, чтобы она была однородной, без швов. Так она не выпустит свой сок.

Панировка

Обвалять котлеты можно:

- в обычной муке

- в панировочных сухарях (как белых, так и ржаных)

- в толченых орехах

- в молотом кунжуте

Жарка

Котлеты выкладывают на горячую, но не перегретую сковороду. Желательно, чтобы у нее было толстое дно.

Котлету жарят на сильном огне 1-2 минуты с одной стороны, потом огонь нужно убавить и потомить ее на той же стороне еще 3-4 минуты. И потом перевернуть и повторить процесс.

При жарке котлеты нужно переворачивать минимально. Тогда у них не разрушится корочка и не уйдет сочность.

Довести котлеты до готовности можно в духовке или под плотной крышкой на маленьком огне. Это займет 7-10 минут.

Соусом заливают после того, как котлеты обжарились и их накрывают крышкой. Можно просто взять сметану, а можно приготовить что-то более сложное.

Не добавляйте в сметану воду, чтобы соуса было больше, это испортит котлеты, убьет их собственный сок.

Как определить готовность

Котлету нужно проткнуть, если идет прозрачный сок – она готова.

Если вы жарили котлету около 20 минут, из них 5-7 минут под крышкой, то этого достаточно для готовности.

Если хотите «заморочиться»

Лучше всего котлеты получаются из рубленого мяса. Только фарш потом нужно будет получше вымесить, чтобы он не разваливался.

Базовый рецепт котлет

600 г говяжьего гуляша

400 г свиного гуляша

2 средних луковицы

1/4 белого батона

1 стакан воды

соль и перец по вкусу

2-3 ст. л. муки

1 стакан сметаны

Шаг 1. Батон нарезать крупно и залить водой.

Шаг 2. Мясо промыть, лук почистить и разрезать на 4 части. Провернуть мясо вместе с луком через мелкую решетку мясорубки.

Шаг 3. Провернуть второй раз. Посолить и поперчить. Как следует перемешать и немного помесить фарш, как тесто.

Шаг 4. Разделить фарш на 3-4 части и отбить каждую ладонями хотя бы по минуте.

Шаг 5. Снять с батона корочку, отжать хлеб и добавить к фаршу.

Совет: Если фарш покажется суховатым, можно к нему добавить немного молока, или воды и растительного масла.

Шаг 6. Сформировать котлетки. Обвалять их в муке.

Совет: В процессе лепки, котлеты можно еще немного отбить ладонями, похлопывая.

Шаг 7. Разогреть сковороду с маслом. Выложить котлеты и жарить на сильном огне полминуты (пока не образуется корочка).

Шаг 8. Огонь убавить и пожарить на слабом огне еще 2-3 минуты.

Шаг 9. Котлеты перевернуть и жарить сначала на сильном огне, а потом на слабом так, как описано в пунктах 7 и 8.

Шаг 10. Оставить сковороду на маленьком огне, закрыть крышкой и оставить котлеты дожариваться в течение примерно 7-15 минут (зависит от размера котлет).

Совет: На этом этапе можно котлеты полить сметаной так, чтобы получился соус. Только ни в коем случае не доливайте воду, иначе котлеты превратятся в тряпку.

Шаг 11. Снять с огня, полить сметаной, посыпать зеленью, подавать горячими.