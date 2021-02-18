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Шуба без селедки — постная версия салата

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С классическим салатом «сельдь под шубой» связана интересная легенда о том, что салат назывался Ш.У.Б.А., что расшифровывалось как «шовинизму и упадку — бой и анафема». Потом вроде эту версию низвергли и объявили ложной, но вот вегетарианской версии салата идеально подходит эта легенда и название, потому что это вполне себе Ш.У.Б.А., только без селедки. И шубка эта со слегка азиатским оттенком, потому что селедку заменили водорослями нори, а постный майонез сделан из тофу. В результате салат вполне узнаваемый, с яркой морской ноткой, но все-таки другой. Идея наверняка пригодится для постящихся и вегетарианцев.

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Авокадо 1 шт.

Водоросли нори (большие листы)		 3 шт.
Картофель 300 г
Морковь 250 г
Свёкла 300 г

Тофу шелковый (соевый творог)		 300 г
Лимонный сок 5 мл
Горчица 1 ч.л.
Оливковое масло 40 мл
Сахар (песок) 3 г
Соль ½ ч.л.
Уксус столовый 15 мл

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 1)

Картофель 300 г
Морковь 250 г
Свёкла 300 г

Шуба без селедки — постная версия салата

Овощи сварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Свеклу лучше варить отдельно, чтобы она не окрашивала другие овощи.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 2)

Шуба без селедки — постная версия салата

Очищенные овощи натрите на крупной терке.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 3)

Шуба без селедки — постная версия салата

Разложите их в отдельные емкости.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 4)


Водоросли нори (большие листы)		 3 шт.

Шуба без селедки — постная версия салата

Нори мелко накрошите или нарежьте ножницами.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 5)


Тофу шелковый (соевый творог)		 300 г
Уксус столовый 15 мл
Горчица 1 ч.л.
Соль ½ ч.л.
Сахар (песок) 3 г
Оливковое масло 40 мл

Шуба без селедки — постная версия салата

Шелковый тофу взбейте в блендере с добавлением уксуса (нужна примерно столовая ложка), соли и горчицы. Можно добавить чуть-чуть сахара. Горчицу добавляйте осторожно, количество зависит от ее остроты и вашего вкуса. Чтобы майонез был больше похож на настоящий, добавьте также немного масла и еще раз взбейте.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 6)

Шуба без селедки — постная версия салата

Готовый майонез попробуйте и, если надо, выправьте вкус, добавляя недостающие ингредиенты.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 7)

Шуба без селедки — постная версия салата

Для удобства сборки салата лучше переложить готовый майонез в кондитерский мешок или плотный пакет. Закрепите верх, а кончик отрежьте, чтобы майонез выдавливался тонкой струйкой.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 8)

Шуба без селедки — постная версия салата

Для порционной сервировки установите на тарелку кулинарное кольцо и выкладывайте ингредиенты салата слоями. Первой идет картошка. Между слоями овощей добавляйте майонез и нори.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 9)

Шуба без селедки — постная версия салата

Затем морковь.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 10)

Авокадо 1 шт.
Лимонный сок 5 мл

Шуба без селедки — постная версия салата

Вместо яиц, которые добавляются в классический салат, здесь используется авокадо. Его лучше натереть непосредственно перед сборкой и сразу же побрызгать соком лимона, чтобы избежать потемнения.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 11)

Шуба без селедки — постная версия салата

В самом конце — слой свёклы.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 12)

Шуба без селедки — постная версия салата

Когда все слои будут на месте, аккуратно снимите сервировочное кольцо и поставьте в холодильник на пару часов.

 

 

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