С классическим салатом «сельдь под шубой» связана интересная легенда о том, что салат назывался Ш.У.Б.А., что расшифровывалось как «шовинизму и упадку — бой и анафема». Потом вроде эту версию низвергли и объявили ложной, но вот вегетарианской версии салата идеально подходит эта легенда и название, потому что это вполне себе Ш.У.Б.А., только без селедки. И шубка эта со слегка азиатским оттенком, потому что селедку заменили водорослями нори, а постный майонез сделан из тофу. В результате салат вполне узнаваемый, с яркой морской ноткой, но все-таки другой. Идея наверняка пригодится для постящихся и вегетарианцев.
Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы
|Авокадо
|1 шт.
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Водоросли нори (большие листы)
|3 шт.
|Картофель
|300 г
|Морковь
|250 г
|Свёкла
|300 г
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Тофу шелковый (соевый творог)
|300 г
|Лимонный сок
|5 мл
|Горчица
|1 ч.л.
|Оливковое масло
|40 мл
|Сахар (песок)
|3 г
|Соль
|½ ч.л.
|Уксус столовый
|15 мл
Шуба без селедки — постная версия салата (этап 1)
|Картофель
|300 г
|Морковь
|250 г
|Свёкла
|300 г
Овощи сварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Свеклу лучше варить отдельно, чтобы она не окрашивала другие овощи.
Шуба без селедки — постная версия салата (этап 2)
Очищенные овощи натрите на крупной терке.
Шуба без селедки — постная версия салата (этап 3)
Разложите их в отдельные емкости.
Шуба без селедки — постная версия салата (этап 4)
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Водоросли нори (большие листы)
|3 шт.
Нори мелко накрошите или нарежьте ножницами.
Шуба без селедки — постная версия салата (этап 5)
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Тофу шелковый (соевый творог)
|300 г
|Уксус столовый
|15 мл
|Горчица
|1 ч.л.
|Соль
|½ ч.л.
|Сахар (песок)
|3 г
|Оливковое масло
|40 мл
Шелковый тофу взбейте в блендере с добавлением уксуса (нужна примерно столовая ложка), соли и горчицы. Можно добавить чуть-чуть сахара. Горчицу добавляйте осторожно, количество зависит от ее остроты и вашего вкуса. Чтобы майонез был больше похож на настоящий, добавьте также немного масла и еще раз взбейте.
Шуба без селедки — постная версия салата (этап 6)
Готовый майонез попробуйте и, если надо, выправьте вкус, добавляя недостающие ингредиенты.
Шуба без селедки — постная версия салата (этап 7)
Для удобства сборки салата лучше переложить готовый майонез в кондитерский мешок или плотный пакет. Закрепите верх, а кончик отрежьте, чтобы майонез выдавливался тонкой струйкой.
Шуба без селедки — постная версия салата (этап 8)
Для порционной сервировки установите на тарелку кулинарное кольцо и выкладывайте ингредиенты салата слоями. Первой идет картошка. Между слоями овощей добавляйте майонез и нори.
Шуба без селедки — постная версия салата (этап 9)
Затем морковь.
Шуба без селедки — постная версия салата (этап 10)
|Авокадо
|1 шт.
|Лимонный сок
|5 мл
Вместо яиц, которые добавляются в классический салат, здесь используется авокадо. Его лучше натереть непосредственно перед сборкой и сразу же побрызгать соком лимона, чтобы избежать потемнения.
Шуба без селедки — постная версия салата (этап 11)
В самом конце — слой свёклы.
Шуба без селедки — постная версия салата (этап 12)
Когда все слои будут на месте, аккуратно снимите сервировочное кольцо и поставьте в холодильник на пару часов.
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