С классическим салатом «сельдь под шубой» связана интересная легенда о том, что салат назывался Ш.У.Б.А., что расшифровывалось как «шовинизму и упадку — бой и анафема». Потом вроде эту версию низвергли и объявили ложной, но вот вегетарианской версии салата идеально подходит эта легенда и название, потому что это вполне себе Ш.У.Б.А., только без селедки. И шубка эта со слегка азиатским оттенком, потому что селедку заменили водорослями нори, а постный майонез сделан из тофу. В результате салат вполне узнаваемый, с яркой морской ноткой, но все-таки другой. Идея наверняка пригодится для постящихся и вегетарианцев.

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Авокадо 1 шт.

Водоросли нори (большие листы) 3 шт. Картофель 300 г Морковь 250 г Свёкла 300 г

Тофу шелковый (соевый творог) 300 г Лимонный сок 5 мл Горчица 1 ч.л. Оливковое масло 40 мл Сахар (песок) 3 г Соль ½ ч.л. Уксус столовый 15 мл

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 1)

Картофель 300 г Морковь 250 г Свёкла 300 г

Овощи сварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Свеклу лучше варить отдельно, чтобы она не окрашивала другие овощи.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 2)

Очищенные овощи натрите на крупной терке.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 3) Разложите их в отдельные емкости. Шуба без селедки — постная версия салата (этап 4)

Водоросли нори (большие листы) 3 шт.

Нори мелко накрошите или нарежьте ножницами.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 5)



Тофу шелковый (соевый творог) 300 г Уксус столовый 15 мл Горчица 1 ч.л. Соль ½ ч.л. Сахар (песок) 3 г Оливковое масло 40 мл

Шелковый тофу взбейте в блендере с добавлением уксуса (нужна примерно столовая ложка), соли и горчицы. Можно добавить чуть-чуть сахара. Горчицу добавляйте осторожно, количество зависит от ее остроты и вашего вкуса. Чтобы майонез был больше похож на настоящий, добавьте также немного масла и еще раз взбейте.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 6)

Готовый майонез попробуйте и, если надо, выправьте вкус, добавляя недостающие ингредиенты.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 7)

Для удобства сборки салата лучше переложить готовый майонез в кондитерский мешок или плотный пакет. Закрепите верх, а кончик отрежьте, чтобы майонез выдавливался тонкой струйкой.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 8)

Для порционной сервировки установите на тарелку кулинарное кольцо и выкладывайте ингредиенты салата слоями. Первой идет картошка. Между слоями овощей добавляйте майонез и нори.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 9)

Затем морковь.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 10)

Авокадо 1 шт. Лимонный сок 5 мл

Вместо яиц, которые добавляются в классический салат, здесь используется авокадо. Его лучше натереть непосредственно перед сборкой и сразу же побрызгать соком лимона, чтобы избежать потемнения.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 11)

В самом конце — слой свёклы.

Шуба без селедки — постная версия салата (этап 12)

Когда все слои будут на месте, аккуратно снимите сервировочное кольцо и поставьте в холодильник на пару часов.