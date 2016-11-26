7 великолепных мандариновых десертов

Каждый из нас наверняка уже купил много мандаринов для новогоднего настроения. Чтобы порадовать себя и близких праздничным блюдом, можно приготовить необыкновенно вкусный десерт из этого цитрусового фрукта.
Мы собрали для вас 7 рецептов, которые подходят для сладкого завтрака или для приятного завершения ужина, а также отлично будут смотреться на новогоднем столе.
Шарлотка с мандаринами
veganmaster
Вам понадобятся:
- яйцо — 4 шт.
- кефир — 250 мл
- сахар — 1,5 ст. л.
- ванилин — 1 г
- мука — 300 г
- масло растительное — 130 мл
- разрыхлитель — 2 ч. л.
- мандарин — 4 шт.
- сахарная пудра — 1 ст. л.
Приготовление:
- Яйца взбиваем до пышности. Всыпаем сахар и ванилин, а затем взбиваем.
- В яичную смесь вливаем кефир и растительное масло.
- Всыпаем небольшими порциями муку с разрыхлителем.
- Выкладываем тесто в смазанную форму для выпечки.
- Мандарины чистим и разделяем на дольки. Выкладываем поверх пирога.
- Выпекаем 50 минут при температуре 180 ºC.
- Готовую шарлотку остудить и посыпать сахарной пудрой.
Сладкая мандариновая запеканка
gastronom
Вам понадобятся:
- яичный желток — 2 шт.
- сахар — 2 ст. л.
- щепотка соли
- мандарин — 3 шт.
- панировочные сухари — 1 ст. л.
- мука — 1 неполный стакан
- изюм — 70 г
- растительное масло без запаха — 1 ч. л.
- сливочное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
- Взбиваем миксером сливочное масло с желтками, сахаром и солью. Добавляем просеянную муку и перемешиваем.
- Очищаем мандарины и разделяем на дольки. Несколько долек откладываем (8–10), а остальные добавляем в тесто вместе с изюмом. Все перемешиваем.
- Разогреваем духовку до 180 °С.
- Форму для выпекания слегка смазываем растительным маслом и присыпаем сухарями.
- Выкладываем в форму получившуюся массу, сверху раскладываем дольки мандаринов. Выпекаем 1 час.
Мандарины в карамели с корицей
vsyasol
Вам понадобятся:
- мандарин — 8–10 шт.
- сахар — 1 стакан
- палочка корицы — 2 шт.
- апельсиновый ликер — 2 ст. л.
- фисташки — 1/4 стакана
Приготовление:
- Срезаем с 2 мандаринов цедру и нарезаем ее тонкими полосками.
- На маленьком огне в небольшой кастрюле растворяем сахар до золотисто-коричневого цвета, а затем снимаем с огня.
- Аккуратно вливаем в кастрюлю с сахаром 1,25 чашки теплой воды (осторожно: сахар начнет сильно кипеть).
- Добавляем в кастрюлю палочки корицы и цедру. На медленном огне варим карамель в течение 5 минут.
- Вливаем апельсиновый ликер.
- Даем карамели остыть в течение 10 минут и поливаем ею подготовленные мандарины.
- Накрываем миску с мандаринами пленкой и даем настояться несколько часов (лучше убрать на ночь в холодильник).
- Фисташки бланшируем в кипящей воде в течение нескольких минут.
- После того как они просохнут, снимаем с фисташек кожуру и режем на крупные кусочки.
- Посыпаем измельченными фисташками мандарины в карамели.
Творожно-мандариновый десерт
vkontaktewomens
Вам понадобятся:
- мандарин — 1 шт.
- нежирный творог — 200 г
- йогурт натуральный — 125 г
- банан — 1 шт.
- яблоко — 1 шт.
- киви — 1 шт.
- орехи (фундук или миндаль) — горсть
Приготовление:
- Творог смешиваем с йогуртом.
- Банан и киви чистим и нарезаем кружочками.
- Мандарин чистим и разделяем на дольки.
- Яблоко чистим от кожуры, разрезаем пополам и нарезаем дольками.
- Выкладываем десерт слоями: творог, киви, творог, банан, творог, яблоко, творог, мандарин, творог — и посыпаем рублеными орешками.
Сладкий мандариновый суп
dashamalahova
Вам понадобятся:
- белый сахар — 4 ч. л. (или по вкусу)
- мята свежая
- крахмал (лучше рисовый) — 1 ч. л.
- мандариновый сок — 600 г
- мандарин — 3 шт.
- несоленые фисташки — 2 ст. л.
- ванильное мороженое для подачи
Приготовление:
- Чистим мандарины и разделяем на дольки.
- Разводим крахмал 1 ст. л. холодной воды.
- В сотейнике прогреваем мандариновый сок, добавляем сахар, доводим почти до кипения и вливаем крахмал. При постоянном помешивании прогреваем и снимаем с огня.
- Добавляем фисташки, дольки мандаринов и листики мяты, перемешиваем и разливаем по тарелкам.
- При подаче поверх мандаринового супа кладем шарик ванильного мороженого.
Мандариновый пирог
thecrepesofwrath
Вам понадобятся:
- мандарин — 4 шт.
- яйцо — 3 шт.
- сахар — 1 стакан
- миндальная мука — 3 стакана
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- сахарная пудра
- щепотка соли
Приготовление:
- Мандарины хорошо промываем, кладем в кастрюлю и заливаем холодной водой, чтобы они были полностью покрыты. Доводим до кипения и варим 15 минут.
- Сливаем воду, снова заливаем холодной водой и варим еще 15 минут.
- Остужаем вареные мандарины, разрезаем и удаляем косточки, если они есть.
- Мандарины измельчаем в блендере до состояния пюре. Потребуется 1 стакан пюре.
- Взбиваем яйца и сахар до светлой пышной массы. Добавляем миндальную муку, разрыхлитель и мандариновое пюре и перемешиваем.
- Смазываем маслом круглую форму диаметром 22 см и перекладываем тесто.
- Разогреваем духовку до 175 °С.
- Выпекаем пирог 50–60 минут.
- Оставляем пирог в форме на 10 минут, а затем вынимаем из формы и остужаем.
- Перед подачей посыпаем пирог сахарной пудрой.
Мандарины в шоколаде
anymenu
Вам понадобятся:
- горький шоколад — 100 г
- мандарин — 3–4 шт.
- ликер (можно заменить сливками или водой) — 50 г
- миндальная крошка или лепестки (можно заменить грецкими орехами или поджаренным арахисом)
Приготовление:
- Ломаем шоколад на кусочки и растапливаем на водяной бане.
- Пока шоколад медленно плавится, чистим мандарины.
- В растопленный шоколад добавляем рюмку ликера (или сливки, воду)
- Окунаем мандариновые дольки в шоколад. Можно использовать вилку или китайские палочки для еды (главное — руками дольки не брать).
- Для украшения посыпаем сверху миндальной крошкой (или тонкими миндальными лепестками).
- Оставляем конфеты до полного высыхания шоколада.
- Для подачи раскладываем дольки на блюде или высыпаем в вазу для конфет.
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