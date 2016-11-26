7 великолепных мандариновых десертов

Каждый из нас наверняка уже купил много мандаринов для новогоднего настроения. Чтобы порадовать себя и близких праздничным блюдом, можно приготовить необыкновенно вкусный десерт из этого цитрусового фрукта.

Мы собрали для вас 7 рецептов, которые подходят для сладкого завтрака или для приятного завершения ужина, а также отлично будут смотреться на новогоднем столе.

Шарлотка с мандаринами

veganmaster

Вам понадобятся:

яйцо — 4 шт.

кефир — 250 мл

сахар — 1,5 ст. л.

ванилин — 1 г

мука — 300 г

масло растительное — 130 мл

разрыхлитель — 2 ч. л.

мандарин — 4 шт.

сахарная пудра — 1 ст. л.

Приготовление:

Яйца взбиваем до пышности. Всыпаем сахар и ванилин, а затем взбиваем. В яичную смесь вливаем кефир и растительное масло. Всыпаем небольшими порциями муку с разрыхлителем. Выкладываем тесто в смазанную форму для выпечки. Мандарины чистим и разделяем на дольки. Выкладываем поверх пирога. Выпекаем 50 минут при температуре 180 ºC. Готовую шарлотку остудить и посыпать сахарной пудрой.

Сладкая мандариновая запеканка

gastronom

Вам понадобятся:

яичный желток — 2 шт.

сахар — 2 ст. л.

щепотка соли

мандарин — 3 шт.

панировочные сухари — 1 ст. л.

мука — 1 неполный стакан

изюм — 70 г

растительное масло без запаха — 1 ч. л.

л. сливочное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Взбиваем миксером сливочное масло с желтками, сахаром и солью. Добавляем просеянную муку и перемешиваем. Очищаем мандарины и разделяем на дольки. Несколько долек откладываем (8–10), а остальные добавляем в тесто вместе с изюмом. Все перемешиваем. Разогреваем духовку до 180 °С. Форму для выпекания слегка смазываем растительным маслом и присыпаем сухарями. Выкладываем в форму получившуюся массу, сверху раскладываем дольки мандаринов. Выпекаем 1 час.

Мандарины в карамели с корицей

vsyasol

Вам понадобятся:

мандарин — 8–10 шт.

сахар — 1 стакан

палочка корицы — 2 шт.

апельсиновый ликер — 2 ст. л.

фисташки — 1/4 стакана

Приготовление:

Срезаем с 2 мандаринов цедру и нарезаем ее тонкими полосками. На маленьком огне в небольшой кастрюле растворяем сахар до золотисто-коричневого цвета, а затем снимаем с огня. Аккуратно вливаем в кастрюлю с сахаром 1,25 чашки теплой воды (осторожно: сахар начнет сильно кипеть). Добавляем в кастрюлю палочки корицы и цедру. На медленном огне варим карамель в течение 5 минут. Вливаем апельсиновый ликер. Даем карамели остыть в течение 10 минут и поливаем ею подготовленные мандарины. Накрываем миску с мандаринами пленкой и даем настояться несколько часов (лучше убрать на ночь в холодильник). Фисташки бланшируем в кипящей воде в течение нескольких минут. После того как они просохнут, снимаем с фисташек кожуру и режем на крупные кусочки. Посыпаем измельченными фисташками мандарины в карамели.

Творожно-мандариновый десерт

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Вам понадобятся:

мандарин — 1 шт.

нежирный творог — 200 г

йогурт натуральный — 125 г

банан — 1 шт.

яблоко — 1 шт.

киви — 1 шт.

орехи (фундук или миндаль) — горсть

Приготовление:

Творог смешиваем с йогуртом. Банан и киви чистим и нарезаем кружочками. Мандарин чистим и разделяем на дольки. Яблоко чистим от кожуры, разрезаем пополам и нарезаем дольками. Выкладываем десерт слоями: творог, киви, творог, банан, творог, яблоко, творог, мандарин, творог — и посыпаем рублеными орешками.

Сладкий мандариновый суп

dashamalahova

Вам понадобятся:

белый сахар — 4 ч. л. (или по вкусу)

мята свежая

крахмал (лучше рисовый) — 1 ч. л.

мандариновый сок — 600 г

мандарин — 3 шт.

несоленые фисташки — 2 ст. л.

ванильное мороженое для подачи

Приготовление:

Чистим мандарины и разделяем на дольки. Разводим крахмал 1 ст. л. холодной воды. В сотейнике прогреваем мандариновый сок, добавляем сахар, доводим почти до кипения и вливаем крахмал. При постоянном помешивании прогреваем и снимаем с огня. Добавляем фисташки, дольки мандаринов и листики мяты, перемешиваем и разливаем по тарелкам. При подаче поверх мандаринового супа кладем шарик ванильного мороженого.

Мандариновый пирог

thecrepesofwrath

Вам понадобятся:

мандарин — 4 шт.

яйцо — 3 шт.

сахар — 1 стакан

миндальная мука — 3 стакана

разрыхлитель — 1 ч. л.

сахарная пудра

щепотка соли

Приготовление:

Мандарины хорошо промываем, кладем в кастрюлю и заливаем холодной водой, чтобы они были полностью покрыты. Доводим до кипения и варим 15 минут. Сливаем воду, снова заливаем холодной водой и варим еще 15 минут. Остужаем вареные мандарины, разрезаем и удаляем косточки, если они есть. Мандарины измельчаем в блендере до состояния пюре. Потребуется 1 стакан пюре. Взбиваем яйца и сахар до светлой пышной массы. Добавляем миндальную муку, разрыхлитель и мандариновое пюре и перемешиваем. Смазываем маслом круглую форму диаметром 22 см и перекладываем тесто. Разогреваем духовку до 175 °С. Выпекаем пирог 50–60 минут. Оставляем пирог в форме на 10 минут, а затем вынимаем из формы и остужаем. Перед подачей посыпаем пирог сахарной пудрой.

Мандарины в шоколаде

anymenu

Вам понадобятся:

горький шоколад — 100 г

мандарин — 3–4 шт.

ликер (можно заменить сливками или водой) — 50 г

миндальная крошка или лепестки (можно заменить грецкими орехами или поджаренным арахисом)

Приготовление:

Ломаем шоколад на кусочки и растапливаем на водяной бане. Пока шоколад медленно плавится, чистим мандарины. В растопленный шоколад добавляем рюмку ликера (или сливки, воду) Окунаем мандариновые дольки в шоколад. Можно использовать вилку или китайские палочки для еды (главное — руками дольки не брать). Для украшения посыпаем сверху миндальной крошкой (или тонкими миндальными лепестками). Оставляем конфеты до полного высыхания шоколада. Для подачи раскладываем дольки на блюде или высыпаем в вазу для конфет.

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