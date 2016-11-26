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7 великолепных мандариновых десертов

Каждый из нас наверняка уже купил много мандаринов для новогоднего настроения. Чтобы порадовать себя и близких праздничным блюдом, можно приготовить необыкновенно вкусный десерт из этого цитрусового фрукта.

Мы собрали для вас 7 рецептов, которые подходят для сладкого завтрака или для приятного завершения ужина, а также отлично будут смотреться на новогоднем столе.

Шарлотка с мандаринами

7 великолепных мандариновых десертов veganmaster

Вам понадобятся:

  • яйцо — 4 шт.
  • кефир — 250 мл
  • сахар — 1,5 ст. л.
  • ванилин — 1 г
  • мука — 300 г
  • масло растительное — 130 мл
  • разрыхлитель — 2 ч. л.
  • мандарин — 4 шт.
  • сахарная пудра — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем до пышности. Всыпаем сахар и ванилин, а затем взбиваем.
  2. В яичную смесь вливаем кефир и растительное масло.
  3. Всыпаем небольшими порциями муку с разрыхлителем.
  4. Выкладываем тесто в смазанную форму для выпечки.
  5. Мандарины чистим и разделяем на дольки. Выкладываем поверх пирога.
  6. Выпекаем 50 минут при температуре 180 ºC.
  7. Готовую шарлотку остудить и посыпать сахарной пудрой.

 

 Сладкая мандариновая запеканка

7 великолепных мандариновых десертов gastronom

Вам понадобятся:

  • яичный желток — 2 шт.
  • сахар — 2 ст. л.
  • щепотка соли
  • мандарин — 3 шт.
  • панировочные сухари — 1 ст. л.
  • мука — 1 неполный стакан
  • изюм — 70 г
  • растительное масло без запаха — 1 ч.
     л.
  • сливочное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Взбиваем миксером сливочное масло с желтками, сахаром и солью. Добавляем просеянную муку и перемешиваем.
  2. Очищаем мандарины и разделяем на дольки. Несколько долек откладываем (8–10), а остальные добавляем в тесто вместе с изюмом. Все перемешиваем.
  3. Разогреваем духовку до 180 °С.
  4. Форму для выпекания слегка смазываем растительным маслом и присыпаем сухарями.
  5. Выкладываем в форму получившуюся массу, сверху раскладываем дольки мандаринов. Выпекаем 1 час.

 

Мандарины в карамели с корицей

7 великолепных мандариновых десертов vsyasol

Вам понадобятся:

  • мандарин — 8–10 шт.
  • сахар — 1 стакан
  • палочка корицы — 2 шт.
  • апельсиновый ликер — 2 ст. л.
  • фисташки — 1/4 стакана

Приготовление:

  1. Срезаем с 2 мандаринов цедру и нарезаем ее тонкими полосками.
  2. На маленьком огне в небольшой кастрюле растворяем сахар до золотисто-коричневого цвета, а затем снимаем с огня.
  3. Аккуратно вливаем в кастрюлю с сахаром 1,25 чашки теплой воды (осторожно: сахар начнет сильно кипеть).
  4. Добавляем в кастрюлю палочки корицы и цедру. На медленном огне варим карамель в течение 5 минут.
  5. Вливаем апельсиновый ликер.
  6. Даем карамели остыть в течение 10 минут и поливаем ею подготовленные мандарины.
  7. Накрываем миску с мандаринами пленкой и даем настояться несколько часов (лучше убрать на ночь в холодильник).
  8. Фисташки бланшируем в кипящей воде в течение нескольких минут.
  9. После того как они просохнут, снимаем с фисташек кожуру и режем на крупные кусочки.
  10. Посыпаем измельченными фисташками мандарины в карамели.

 

Творожно-мандариновый десерт

7 великолепных мандариновых десертов vkontaktewomens

Вам понадобятся:

  • мандарин — 1 шт.
  • нежирный творог — 200 г
  • йогурт натуральный — 125 г
  • банан — 1 шт.
  • яблоко — 1 шт.
  • киви — 1 шт.
  • орехи (фундук или миндаль) — горсть

Приготовление:

  1. Творог смешиваем с йогуртом.
  2. Банан и киви чистим и нарезаем кружочками.
  3. Мандарин чистим и разделяем на дольки.
  4. Яблоко чистим от кожуры, разрезаем пополам и нарезаем дольками.
  5. Выкладываем десерт слоями: творог, киви, творог, банан, творог, яблоко, творог, мандарин, творог — и посыпаем рублеными орешками.

 

Сладкий мандариновый суп

7 великолепных мандариновых десертов dashamalahova

Вам понадобятся:

  • белый сахар — 4 ч. л. (или по вкусу)
  • мята свежая
  • крахмал (лучше рисовый) — 1 ч. л.
  • мандариновый сок — 600 г
  • мандарин — 3 шт.
  • несоленые фисташки — 2 ст. л.
  • ванильное мороженое для подачи

Приготовление:

  1. Чистим мандарины и разделяем на дольки.
  2. Разводим крахмал 1 ст. л. холодной воды.
  3. В сотейнике прогреваем мандариновый сок, добавляем сахар, доводим почти до кипения и вливаем крахмал. При постоянном помешивании прогреваем и снимаем с огня.
  4. Добавляем фисташки, дольки мандаринов и листики мяты, перемешиваем и разливаем по тарелкам.
  5. При подаче поверх мандаринового супа кладем шарик ванильного мороженого.

 

Мандариновый пирог

7 великолепных мандариновых десертов thecrepesofwrath

Вам понадобятся:

  • мандарин — 4 шт.
  • яйцо — 3 шт.
  • сахар — 1 стакан
  • миндальная мука — 3 стакана
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • сахарная пудра
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Мандарины хорошо промываем, кладем в кастрюлю и заливаем холодной водой, чтобы они были полностью покрыты. Доводим до кипения и варим 15 минут.
  2. Сливаем воду, снова заливаем холодной водой и варим еще 15 минут.
  3. Остужаем вареные мандарины, разрезаем и удаляем косточки, если они есть.
  4. Мандарины измельчаем в блендере до состояния пюре. Потребуется 1 стакан пюре.
  5. Взбиваем яйца и сахар до светлой пышной массы. Добавляем миндальную муку, разрыхлитель и мандариновое пюре и перемешиваем.
  6. Смазываем маслом круглую форму диаметром 22 см и перекладываем тесто.
  7. Разогреваем духовку до 175 °С.
  8. Выпекаем пирог 50–60 минут.
  9. Оставляем пирог в форме на 10 минут, а затем вынимаем из формы и остужаем.
  10. Перед подачей посыпаем пирог сахарной пудрой.

 

Мандарины в шоколаде

7 великолепных мандариновых десертов anymenu

Вам понадобятся:

  • горький шоколад — 100 г
  • мандарин — 3–4 шт.
  • ликер (можно заменить сливками или водой) — 50 г
  • миндальная крошка или лепестки (можно заменить грецкими орехами или поджаренным арахисом)

Приготовление:

  1. Ломаем шоколад на кусочки и растапливаем на водяной бане.
  2. Пока шоколад медленно плавится, чистим мандарины.
  3. В растопленный шоколад добавляем рюмку ликера (или сливки, воду)
  4. Окунаем мандариновые дольки в шоколад. Можно использовать вилку или китайские палочки для еды (главное — руками дольки не брать).
  5. Для украшения посыпаем сверху миндальной крошкой (или тонкими миндальными лепестками).
  6. Оставляем конфеты до полного высыхания шоколада.
  7. Для подачи раскладываем дольки на блюде или высыпаем в вазу для конфет.

Источник

КонфетымандариныНапиткидесертыВыпечкавкуснокулинария
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