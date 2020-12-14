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Пирожные из рыбы

Пирожные из рыбы

Муж всегда твердил мне, что с детства морепродукты не ест и начинать не собирается. А на дне рождении нашей подруги в ресторане съел почти все пирожные из рыбы! Так они ему понравились, что нам пришлось попросить рецепт у шеф-повара. Я только рада этой перемене, поэтому стараюсь готовить такие каждую неделю.

Признаться честно, вкуснее закуски из рыбы я и сама никогда не пробовала. Очень уж удачное получается сочетание рыбного филе, овощей, соуса и других ингредиентов. Прям не добавить и не отнять. Обязательно такие и на Новый год приготовлю, да побольше!

Ингредиенты

Филе белой рыбы 1 кг
Лук 1 шт.
Морковь 4 шт.
Помидор 5 шт.
Пшеничная мука 1 стак.
Яйцо 9 шт.
Лук-шнитт 1 пуч.
Чеснок 2 зуб.
Сметана 200 мл
Красная икра 1 ст. л.
Майонез 1 ст. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

  1. Лук и рыбное филе измельчите в мясорубке. Добавьте соль, перец и 4 сырых яйца, хорошенько перемешайте. Теперь добавьте муку и перемешайте до однородности.Пирожные из рыбы
  2. Сформируйте небольшие лепешки из рыбного фарша и обжарьте их в масле с двух сторон.Пирожные из рыбы
  3. Тем временем натрите морковь на крупной терке и спассеруйте на сковороде. Затем добавьте измельченный чеснок, 1 ст.
    л. сметаны и перемешайте.Пирожные из рыбы
  4. Отварите оставшиеся яйца, натрите желтки на мелкой терке. Помидоры нарежьте кружочками.Пирожные из рыбы
  5. Пришло время формировать пирожные. Обрежьте края рыбных лепешек, чтобы они были ровными. На каждую вторую котлетку выложите обжаренную морковь и кружочек помидора, накройте второй лепешкой.Пирожные из рыбы
  6. Смешайте оставшуюся сметану и майонез. Обмажьте соусом пирожные по бокам и сверху. Верх пирожных обмакните в натертом желтке.Пирожные из рыбы
  7. Мелко нарежьте шнитт-лук и украсьте им пирожные сверху. На каждое выложите по несколько зернышек красной икры.

Рыбная закуска готовится невероятно просто, особенно после первого раза, когда запоминается последовательность действий. Можете использовать ту рыбу, которая вам нравится больше всего. Я предпочитаю покупать филе, в котором поменьше костей, чтобы меньше ковыряться с ними. Пробуйте и делитесь впечатлениями!

 

 

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