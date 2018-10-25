Луковый мармелад и еще четыре удивительных рецепта

Если вам наскучили банальные варенья из клубники, абрикосов и вишни, попробуйте эти странные, но вкусные рецепты.
1. Сладкий и острый луковый мармелад
allrecipes.com
Ингредиенты:
- 1 кг. лука
- 1 чашка яблочного сока
- 1/2 ч.л. яблочного уксуса
- 1 ч.л. соли
- 2 ч.л. измельченного чеснока
- 1/2 ч.л. перца
- 1 ч.л. красного перца
- 1 упаковка пектина
- 1/2 ч.л. масла
- 1 ч.л. меда
Что делаем:
- Банки нагрейте на водяной бане и оставьте, чтобы не остыли.
- Очистите лук и нарежьте его таким образом, чтобы получились тонкие кольца. Затем разрежьте их пополам.
- В кастрюлю добавьте лук, яблочный сок, уксус, чеснок, соль и перец. Аккуратно перемешивайте и нагревайте на среднем огне. Постепенно добавьте пектин, не переставая мешать.
- Добавьте масло, доведите смесь до кипения, добавьте мед и сахар.
- Кипятите все в течение 1 минуты, а затем снимите с огня и разлейте по заготовленным банкам.
- Кипятите банки с вареньем в течение 10 минут, а затем закройте крышкой.
- Храните в прохладном месте, защищенном от солнечного света.
С чем использовать:
- с любым мясом
- со свежими фруктами и овощами
- в бутерброды со сливочным сыром
2. Варенье из огурцов с мятой
homespunseasonalliving.com
Ингредиенты:
- 4 чашки мелко нарезанных огурцов
- 1/2 чашки лимонного сока
- 1/2 чашки яблочного уксуса
- 4 стакана сахара
- 50 гр. пектина
- 3 ст.л. мелко нарезанной мяты
Что делаем:
- В большой кастрюле смешайте огурцы, лимонный сок, яблочный уксус и пектин. Доведите до кипения и перемешайте. Оставьте кипятиться в течение 1 минуты.
- Добавьте сахар и еще раз доведите до кипения. Кипятите в течение 1 минуты.
- Снимите с огня, уберите пену, добавьте мяту и перемешайте.
- Разлейте в банки, оставив примерно 1/4 свободного пространства.
- Оставьте банки на 10 минут на водяной бане, затем закройте крышкой.
С чем использовать:
- с бутербродами с козьим сыром, индейкой или ветчиной
- с сыром и сухариками
- вперемешку с несладким йогуртом в качестве закуски
- для салатов
3. Томатное варенье
thedomesticfront.com
Ингредиенты:
- 2 кг. помидоров
- 2 кг. сахара
- 2 лимона
Что делаем:
- С помощью острого ножа надрежьте помидоры у верхушки крест-накрест. Оставьте в кипящей воде каждый на 20 секунд.
- Дайте помидорам остыть, а затем снимите кожицу, нарежьте очищенный помидор на кусочки и положите в кастрюлю.
- К помидорам добавьте сок двух лимонов, разрежьте на половинки остатки лимонов и добавьте в кастрюлю.
- Нагрейте смесь на медленном огне. Когда она станет горячей, добавьте 1 стакан сахара. Тщательно перемешайте, а через 10 минут снова добавьте стакан сахара. Повторяйте, пока сахар не закончится.
- Слегка раздавите помидоры (или используйте блендер), и варите полученную смесь на среднем огне, постоянно помешивая, пока варенье не станет желеобразным. Достаньте кусочки лимона.
- Разлейте варенье по горячим банкам и оставьте на водяной бане примерно на 10 минут. Закройте крышками и готовьтесь наслаждаться летним вареньем холодным осенними вечерами.
С чем использовать:
- с тостами
- в качестве варенья для чего угодно
- с курицей и индейкой
4. Варенье с беконом и специями
Ингредиенты:
- 500 грамм копченого бекона
- 4 нарезанных зубчика чеснока
- 1 нарезанная луковица
- 3 ст.л. сахара
- соус табаско (при желании)
- 1 чашка кофе
- 1/4 чашки яблочного уксуса
- 1/4 чашки кленового сиропа
- черный перец по вкусу
Что делаем:
- Поджарьте бекон, пока он не станет хрустящим и не подрумянится, нарежьте на кусочки по 1,5-2 см.
- Обжарьте лук и чеснок на среднем огне с маслом до полупрозрачного цвета.
- Перемешайте лук, бекон и чеснок в кастрюле, добавьте остальные ингридиенты.
- Варите на медленном огне около 2-х часов, периодически добавляя по 1/4 стакана воды.
- Когда все будет готово, дайте остыть около 20-30 минут, а затем измельчите с помощью комбайна или блендера (примерно 2-3 минуты) в зависимости от того, какой консистенции джем вы хотите.
- Разлейте в банки и храните в сухом месте, вдали от солнечных лучей.
С чем использовать:
- с салатами
- в качестве закуски с крекерами
- для любимых сэндвичей, гамбургеров
- как дополнение к яичнице
5. Дынное варенье
Ингредиенты:
- 6 чашек нарезанной кубиками дыни
- 2 ст. л. лимонного сока
- 4 ст. сахарного песка
- 5 ст. л порошкообразного пектина
- 1 ч. л. ванилина
- 1 1/2 ч. л. соли
Что делаем:
- Нагрейте банки на водяной бане (в кастрюле с водой), доведите до кипения, выключите и добавьте туда крышки, которыми будете закрывать варенье.
- Дыню, лимонный сок и 3,5 стакана сахара смешайте в кастрюле и доведите до кипения на среднем огне.
- Затем добавьте оставшийся сахар и пектин. Варите дальше на маленьком огне. Мешайте до тех пор, пока смесь не станет максимально густой (чтобы было сложно перемешать ложкой).
- Снимите варенье с огня, добавьте ванилин и соль.
- Достаньте горячие банки из кастрюли, разлейте по ним варенье, оставляя около 1/3 свободного пространства.
- Закройте банки крышками и проследите, чтобы они закрылись максимально плотно (можно проверить через 24 часа).
- Если вы не консервируете варенье, то рекомендуем хранить его не больше месяца.
С чем использовать:
- с блинами, оладьями и другой выпечкой
- с бутербродами со сливочным или козьим сыром
- как обычное фруктовое варенье
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