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Луковый мармелад и еще четыре удивительных рецепта

Если вам наскучили банальные варенья из клубники, абрикосов и вишни, попробуйте эти странные, но вкусные рецепты.
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1. Сладкий и острый луковый мармелад

Луковый мармелад и еще четыре удивительных рецепта

allrecipes.com

Ингредиенты:

  • 1 кг. лука
  • 1 чашка яблочного сока
  • 1/2 ч.л. яблочного уксуса
  • 1 ч.л. соли
  • 2 ч.л. измельченного чеснока
  • 1/2 ч.л. перца
  • 1 ч.л. красного перца
  • 1 упаковка пектина
  • 1/2 ч.л. масла
  • 1 ч.л. меда

Что делаем:

  1. Банки нагрейте на водяной бане и оставьте, чтобы не остыли.
  2. Очистите лук и нарежьте его таким образом, чтобы получились тонкие кольца. Затем разрежьте их пополам.
  3. В кастрюлю добавьте лук, яблочный сок, уксус, чеснок, соль и перец. Аккуратно перемешивайте и нагревайте на среднем огне. Постепенно добавьте пектин, не переставая мешать.
  4. Добавьте масло, доведите смесь до кипения, добавьте мед и сахар.
  5. Кипятите все в течение 1 минуты, а затем снимите с огня и разлейте по заготовленным банкам.
  6. Кипятите банки с вареньем в течение 10 минут, а затем закройте крышкой.
  7. Храните в прохладном месте, защищенном от солнечного света.

С чем использовать:

  • с любым мясом
  • со свежими фруктами и овощами
  • в бутерброды со сливочным сыром

2. Варенье из огурцов с мятой

Луковый мармелад и еще четыре удивительных рецепта

homespunseasonalliving.com

Ингредиенты:

  • 4 чашки мелко нарезанных огурцов
  • 1/2 чашки лимонного сока
  • 1/2 чашки яблочного уксуса
  • 4 стакана сахара
  • 50 гр. пектина
  • 3 ст.л. мелко нарезанной мяты

Что делаем:

  1. В большой кастрюле смешайте огурцы, лимонный сок, яблочный уксус и пектин.
    Доведите до кипения и перемешайте. Оставьте кипятиться в течение 1 минуты.
  2. Добавьте сахар и еще раз доведите до кипения. Кипятите в течение 1 минуты.
  3. Снимите с огня, уберите пену, добавьте мяту и перемешайте.
  4. Разлейте в банки, оставив примерно 1/4 свободного пространства.
  5. Оставьте банки на 10 минут на водяной бане, затем закройте крышкой.

С чем использовать:

  • с бутербродами с козьим сыром, индейкой или ветчиной
  • с сыром и сухариками
  • вперемешку с несладким йогуртом в качестве закуски
  • для салатов

3. Томатное варенье

Луковый мармелад и еще четыре удивительных рецепта

thedomesticfront.com

Ингредиенты:

  • 2 кг. помидоров
  • 2 кг. сахара
  • 2 лимона

Что делаем:

  1. С помощью острого ножа надрежьте помидоры у верхушки крест-накрест. Оставьте в кипящей воде каждый на 20 секунд.
  2. Дайте помидорам остыть, а затем снимите кожицу, нарежьте очищенный помидор на кусочки и положите в кастрюлю.
  3. К помидорам добавьте сок двух лимонов, разрежьте на половинки остатки лимонов и добавьте в кастрюлю.
  4. Нагрейте смесь на медленном огне. Когда она станет горячей, добавьте 1 стакан сахара. Тщательно перемешайте, а через 10 минут снова добавьте стакан сахара. Повторяйте, пока сахар не закончится.
  5. Слегка раздавите помидоры (или используйте блендер), и варите полученную смесь на среднем огне, постоянно помешивая, пока варенье не станет желеобразным. Достаньте кусочки лимона.
  6. Разлейте варенье по горячим банкам и оставьте на водяной бане примерно на 10 минут. Закройте крышками и готовьтесь наслаждаться летним вареньем холодным осенними вечерами.

С чем использовать:

  • с тостами
  • в качестве варенья для чего угодно
  • с курицей и индейкой

4. Варенье с беконом и специями

Луковый мармелад и еще четыре удивительных рецепта

Ингредиенты:

  • 500 грамм копченого бекона
  • 4 нарезанных зубчика чеснока
  • 1 нарезанная луковица
  • 3 ст.л. сахара
  • соус табаско (при желании)
  • 1 чашка кофе
  • 1/4 чашки яблочного уксуса
  • 1/4 чашки кленового сиропа
  • черный перец по вкусу

Что делаем:

  1. Поджарьте бекон, пока он не станет хрустящим и не подрумянится, нарежьте на кусочки по 1,5-2 см.
  2. Обжарьте лук и чеснок на среднем огне с маслом до полупрозрачного цвета.
  3. Перемешайте лук, бекон и чеснок в кастрюле, добавьте остальные ингридиенты.
  4. Варите на медленном огне около 2-х часов, периодически добавляя по 1/4 стакана воды.
  5. Когда все будет готово, дайте остыть около 20-30 минут, а затем измельчите с помощью комбайна или блендера (примерно 2-3 минуты) в зависимости от того, какой консистенции джем вы хотите.
  6. Разлейте в банки и храните в сухом месте, вдали от солнечных лучей.

С чем использовать:

  • с салатами
  • в качестве закуски с крекерами
  • для любимых сэндвичей, гамбургеров
  • как дополнение к яичнице

5. Дынное варенье

Луковый мармелад и еще четыре удивительных рецепта

Ингредиенты:

  • 6 чашек нарезанной кубиками дыни
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 4 ст. сахарного песка
  • 5 ст. л порошкообразного пектина
  • 1 ч. л. ванилина
  • 1 1/2 ч. л. соли

Что делаем:

  1. Нагрейте банки на водяной бане (в кастрюле с водой), доведите до кипения, выключите и добавьте туда крышки, которыми будете закрывать варенье.
  2. Дыню, лимонный сок и 3,5 стакана сахара смешайте в кастрюле и доведите до кипения на среднем огне.
  3. Затем добавьте оставшийся сахар и пектин. Варите дальше на маленьком огне. Мешайте до тех пор, пока смесь не станет максимально густой (чтобы было сложно перемешать ложкой).
  4. Снимите варенье с огня, добавьте ванилин и соль.
  5. Достаньте горячие банки из кастрюли, разлейте по ним варенье, оставляя около 1/3 свободного пространства.
  6. Закройте банки крышками и проследите, чтобы они закрылись максимально плотно (можно проверить через 24 часа).
  7. Если вы не консервируете варенье, то рекомендуем хранить его не больше месяца.

С чем использовать:

  • с блинами, оладьями и другой выпечкой
  • с бутербродами со сливочным или козьим сыром
  • как обычное фруктовое варенье
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