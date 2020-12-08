Рыба запеченная в омлете с зеленым горошком

Угощайтесь вкуснейшей рыбной запеканочкой! Очень нежной, сочной и ароматной! К тому же готовится очень просто и быстро. Отличный вариант для легкого ужина. Рыбку можно использовать любую по вашему вкусу. Вместо замороженного горошка можно взять консервированный, или вообще любые другие овощи - все равно получится очень вкусно! Всем советую приготовить и попробовать!!!
Ингредиенты:
- 700-800 гр. филе морской рыбы (любой по вкусу)
- 2 большие луковицы
- 1 стакан замороженного зеленого горошка
- соль, черный перец по вкусу
- растительное масло
Для омлета:
- 4-5 яиц
- 250 гр. молока
- 100 гр. твердого сыра
- 1-2 ст.л. крахмала или муки
- соль, черный перец, сушеная зелень по вкусу
Приготовление:
Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до легкой золотистости. В процессе жарки посолить по вкусу.
Рыбное филе нарезать крупными кусочками, посолить и поперчить по вкусу.
Для омлета, яйца смешать венчиком с мукой (или крахмалом), чтобы не было комочков. Постепенно влить молоко и хорошенько вымешать. Затем посолить и поперчить по вкусу, добавить сухую зелень и тертый сыр, перемешать.
После чего, в форму для запекания выложить обжаренный лук, вместе с маслом на котором он жарился. Сверху разложить рыбное филе, а на него выложить зеленый горошек.
Далее равномерно залить рыбу омлетной смесью.
Запекать 25-35 минут, в духовке разогретой до 180 градусов.
Подавать можно и в теплом, и в холодном виде.
Приятного вам аппетита!!!
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