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Рыба запеченная в омлете с зеленым горошком

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Угощайтесь вкуснейшей рыбной запеканочкой! Очень нежной, сочной и ароматной! К тому же готовится очень просто и быстро. Отличный вариант для легкого ужина. Рыбку можно использовать любую по вашему вкусу. Вместо замороженного горошка можно взять консервированный, или вообще любые другие овощи - все равно получится очень вкусно! Всем советую приготовить и попробовать!!!

Ингредиенты:

  • 700-800 гр. филе морской рыбы (любой по вкусу)
  • 2 большие луковицы 
  • 1 стакан замороженного зеленого горошка 
  • соль, черный перец по вкусу
  • растительное масло

Для омлета: 

  • 4-5 яиц 
  • 250 гр. молока 
  • 100 гр. твердого сыра 
  • 1-2 ст.л. крахмала или муки 
  • соль, черный перец, сушеная зелень по вкусу

Приготовление:
Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до легкой золотистости. В процессе жарки посолить по вкусу.

Рыбное филе нарезать крупными кусочками, посолить и поперчить по вкусу.

Для омлета, яйца смешать венчиком с мукой (или крахмалом), чтобы не было комочков. Постепенно влить молоко и хорошенько вымешать. Затем посолить и поперчить по вкусу, добавить сухую зелень и тертый сыр, перемешать.

После чего, в форму для запекания выложить обжаренный лук, вместе с маслом на котором он жарился. Сверху разложить рыбное филе, а на него выложить зеленый горошек.


Далее равномерно залить рыбу омлетной смесью.

Рыба запеченная в омлете с зеленым горошком

Запекать 25-35 минут, в духовке разогретой до 180 градусов.

Подавать можно и в теплом, и в холодном виде.

Приятного вам аппетита!!!

Рыба запеченная в омлете с зеленым горошком

 

 

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рыбные блюда
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