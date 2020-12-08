Рыба запеченная в омлете с зеленым горошком

Угощайтесь вкуснейшей рыбной запеканочкой! Очень нежной, сочной и ароматной! К тому же готовится очень просто и быстро. Отличный вариант для легкого ужина. Рыбку можно использовать любую по вашему вкусу. Вместо замороженного горошка можно взять консервированный, или вообще любые другие овощи - все равно получится очень вкусно! Всем советую приготовить и попробовать!!!

Ингредиенты:

700-800 гр. филе морской рыбы (любой по вкусу)

2 большие луковицы

1 стакан замороженного зеленого горошка

соль, черный перец по вкусу

растительное масло

Для омлета:

4-5 яиц

250 гр. молока

100 гр. твердого сыра

1-2 ст.л. крахмала или муки

соль, черный перец, сушеная зелень по вкусу

Приготовление:

Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до легкой золотистости. В процессе жарки посолить по вкусу.

Рыбное филе нарезать крупными кусочками, посолить и поперчить по вкусу.

Для омлета, яйца смешать венчиком с мукой (или крахмалом), чтобы не было комочков. Постепенно влить молоко и хорошенько вымешать. Затем посолить и поперчить по вкусу, добавить сухую зелень и тертый сыр, перемешать.

После чего, в форму для запекания выложить обжаренный лук, вместе с маслом на котором он жарился. Сверху разложить рыбное филе, а на него выложить зеленый горошек.

Далее равномерно залить рыбу омлетной смесью.

Запекать 25-35 минут, в духовке разогретой до 180 градусов.

Подавать можно и в теплом, и в холодном виде.

Приятного вам аппетита!!!