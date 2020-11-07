Как вкусно приготовить цветную капусту разными домашними способами?

Если разобраться, как вкусно приготовить цветную капусту, то можно приготовить чрезвычайно полезные разновидности блюд. Чтобы включить этот продукт в свой постоянный рацион, следует изучить несколько рецептов правильного приготовления. Яства можно сделать как первыми, так и вторыми.

Что можно сделать из цветной капусты?

Хозяйки могут использовать всевозможные вкусные и простые рецепты из цветной капусты:

Из нее получаются хорошие зимние заготовки, пюре и супы, ее тушат или варят в мультиварке. Интересными получаются котлеты из этого овоща. Великолепным способом, как вкусно приготовить цветную капусту, будет запечь ее или сделать из нее оладьи. Некоторые хозяйки предпочитают капусту фаршировать или делать с ней пироги.

Пюре из цветной капусты

Диетическое и вкусное блюдо, которое совершенно простое в изготовлении, представляет собой гарнир из цветной капусты. Отварной овощ тщательно перемалывают в блендере и доводят его до консистенции пюре. Справится даже начинающая хозяйка. Этот вариант станет прекрасной альтернативой картошке для тех, кто считает калории.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг;

сливочное масло – 50 г;

соль (пищевая каменная) – 1 ч. ложка;

перец.

Приготовление

Соцветия оставить на 30 мин. в подсоленной воде. Поместить овощ в пароварку и вылить в поддон нужное количество воды, готовить 15 мин. Половину овоща выложить в блендер. Залить 100 мл воды из поддона пароварки. Измельчить капусту и добавить вторую часть овоща. Все снова измельчить, подлив воды. Положить в чашу масло, соль и перец, смешать.

Крем-суп из цветной капусты

Превосходным решением, как вкусно приготовить свежую цветную капусту, будет включить ее в состав крем-супа. Он представляет собой невероятно нежное блюдо, которое понравится даже тем, кто не слишком жалует данный овощ. Оно очень сытное и послужит идеальным обедом. Вегетарианцы могут исключить мясной компонент.

Ингредиенты:

капуста – 350 г;

филе – 200 г;

лук, морковь – по 150 г;

круглый рис – 50 г;

сливки – 200 мл;

масло (рафинированное) – 30 мл;

соль (пищевая каменная).

Приготовление

Соцветия залить холодной водой. Сделать луково-морковную зажарку. Отварить филе и вынуть его из бульона. В бульон отправить промытый рис. Добавить капусту и посолить, томить до готовности риса и овоща. Обработать продукты блендером и вернуть в бульон. Залить суп из цветной капусты с курицей сливками и смешать.

Как замариновать цветную капусту?

Можно использовать вкусные рецепты из цветной капусты, которые предоставят возможность заготовить этот полезный овощ впрок. Очень удобно мариновать капусту на зиму, чтобы при необходимости достать баночку с заготовкой и использовать ее для приготовления других блюд. Ничего сложного в готовке нет.

Ингредиенты:

капуста – 800 г;

морковь – 50 г;

чеснок – 2 зубчика;

черный и душистый перец горошком;

семена горчицы – 1 ч. ложка;

сахар – 50 г

соль (пищевая каменная) – 30 г;

уксус – 40 мл.

Приготовление

Соцветия залить холодной водой. Вскипятить воду и погрузить туда соцветия. Выдержать 5-10 сек., затем достать их шумовкой. Наполнить стерильные банки порезанными морковью, чесноком и капустой, добавить специи. Залить заготовки 1 л воды и прикрыть крышкой. Спустя 5 мин. слить воду в кастрюлю. В воду добавить сахар и соль, вскипятить рассол и дать ему покипеть 1 мин., ввести уксус. Маринованная цветная капуста быстрого приготовления будет готова после вливания к ней рассола и закатывания.

Цветная капуста по-корейски – рецепт

Можно сделать многочисленные блюда из цветной капусты быстро и вкусно, при этом каждое из них будет обладать собственными уникальными нотками. Любители острых яств по достоинству оценят вариант, сделанный по-корейски, который обладает пикантным и насыщенным привкусом. Он займет почетное место на любом праздничном столе.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг;

болгарский перец, морковь – по 1 шт.;

вода – 1 л;

уксус яблочный – 100 мл;

чеснок – 4 зубчика;

масло (нерафинированное) – 50 мл;

соль (пищевая каменная) – 2,5 ст. ложки;

сахар – 3 ст. ложки;

душистый перец;

куркума – 1 ч. ложка;

гвоздика (бутоны) – 5 шт.

Приготовление

Поделить капусту на соцветия, другие овощи измельчить. Вскипятить воду и ввести туда соль и сахар, гвоздику и перец. В конце ввести масло с уксусом. Отправить в маринад капусту, отварить заготовку 1 мин. Положить в маринад перец и морковью, подождать остывания. Готовую закуску плотно закрыть крышкой. Оставить настаиваться на 24 ч.

Цветная капуста в мультиварке

Превосходным способом, чтобы приготовить цветную капусту быстро вкусно, станет использование бытового прибора. Мультиварка – прекрасная кухонная помощница. В ней можно сделать полезный овощ, чтобы порадовать домочадцев незабываемым ужином. Подавать капусту рекомендуется, посыпав ее зеленью, которая придаст неповторимую свежесть.

Ингредиенты:

капуста – 500 г;

корень сельдерея, морковь – по 1 шт.;

масло (нерафинированное) – 2 ст. ложки;

специи.

Приготовление

Измельчить корень сельдерея и морковь. Капусту поделить на соцветия. Вылить в чашу масло и бросить туда все овощи, сдобрить специями. Поставить программу «Выпечка». Тушеная цветная капуста будет готова через 30 мин.

Как пожарить цветную капусту?

Жареная цветная капуста может послужить прекрасной закуской. Приготовить ее просто, она понравится даже придирчивым гурманам. Можно перечислить такие способы готовки:

Отличным решением станет цветная капуста жареная на сковороде в кляре. Оболочка, сделанная с помощью яиц и муки, придаст овощу неповторимые нотки. Капусту можно использовать как составляющую диетических котлет. В качестве панировки можно применить сухари, которые создадут пикантную корочку. Еще один популярный рецепт – оладьи с добавлением этого овоща.

Рецепт цветной капусты в кляре

Сделать блюдо поистине незабываемым поможет кляр для цветной капусты с яйцом. Эта вариация предельно проста в приготовлении, но выходит при этом чрезвычайно вкусной. Она может послужить отличным гарниром к другим блюдам. Чтобы придать яству дополнительную нежность, при готовке рекомендуется использовать молоко.

Ингредиенты:

капуста – 350 г;

яйцо – 1 шт.;

мука – 3 ст. ложки;

молоко – 20 мл;

масло (рафинированное) – 150 мл;

горчица – 1 ч. ложка;

соль (пищевая каменная);

чеснок.

Приготовление

Поделить капусту на соцветия. Перемешать молоко и яйцо со специями. Ввести горчицу, измельченный до порошка чеснок и соль. Довести до однородности. Аккуратно засыпать к яйцу муку, перемешать. Вскипятить в кастрюле 1,5 л воды и посолить, бросить туда капусту, потомить 5 мин. Каждое отдельное соцветие обмакнуть в кляр, обвалять в муке. Поджарить овощ на масле до готовности.

Котлеты из цветной капусты – самый вкусный рецепт

Отличный вариант блюда, которым можно порадовать домочадцев, представляют собой котлеты из цветной капусты. Их по достоинству оценят вегетарианцы и люди, придерживающиеся определенной диеты. Заготовки можно брать с собой на работу и использовать для перекуса. На обед их можно употреблять, сочетая с аппетитным картофельным пюре.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг;

яйцо – 2 шт.;

петрушка, укроп – по 2 веточки;

мука – 80 г;

масло (рафинированное) – 5 ст. ложек;

соль (пищевая каменная).

Приготовление

Залить овощ холодной соленой водой и оставить на 30 мин., после жидкость слить. Капусту залить горячей водой, посолить и довести до кипения. Варить 6 мин., затем отбросить на дуршлаг. Капусту нарезать ножом и поместить в миску. Немного взбить венчиком яйца и отправить к овощу. Всыпать муку и смешать. Добавить в заготовку нарезанную зелень, сформировать котлеты. Жарить котлеты с обеих сторон.

Цветная капуста в сухарях

Чрезвычайно простой рецепт представляете собой цветная капуста в панировочных сухарях на сковороде. Она получится нежной и очень вкусной. Справится даже начинающая хозяйка, поэтому этот способ готовки рекомендуется взять на вооружение кулинарам, которые только начали осваивать этот процесс. При этом результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты:

капуста – 1 кочан;

панировочные сухари – 100 г;

яйца – 3 шт.;

масло (рафинированное) – 50 мл;

соль (пищевая каменная) и перец.

Приготовление

Взбить яйца с солью и перцем. Погрузить овощ в кипящую соленую воду, томить 5 мин. Окунуть каждое соцветие в яйцо. Обвалять капусту в сухарях и поджарить.

Оладьи из цветной капусты

Если хочется порадовать домочадцев вкусным завтраком, то стоит угостить их оладьями. Это очень интересная разновидность, которой представлены блюда из цветной капусты на сковороде. Дополнительно в них добавляют сыр, но его можно исключить по желанию. Этот компонент придаст пикантность, поскольку будет немного тянуться при надкусывании.

Ингредиенты:

сыр – 50 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 4 ст. ложки;

морковь – 0,5 шт.;

капуста – 700 г.

Приготовление

Поделить капусту на соцветия и сварить в соленой воде. Измельчить капусту блендером и добавить к ней тертую морковь, яйца, сыр и муку. Довести массу до однородности и поджарить оладьи с обеих сторон.

Как приготовить цветную капусту в духовке?

Приверженцы правильного питания по достоинству оценят такой вариант как запеченная цветная капуста. Сделать ее можно разными способами:

Овощ может быть приготовлен в виде запеканки, такое блюдо можно подать даже детям. Если залить капусту тестом, то можно получить великолепный пирог. Пикантное и необычное яство представляет собой гратен. По желанию овощ можно нафаршировать мясом либо сыром.

Запеканка из цветной капусты – самый вкусный рецепт

Если хочется попробовать что-то необычное и вкусное, то стоит сделать запеканку. Цветная капуста под сыром в духовке, приготовленная таким способом, придется по душе даже бывалым гурманам. Для готовки подойдет как свежий, так и замороженный овощ. Основную пикантность яству придает соус, который делается из сыра и разных специй.

Ингредиенты:

капуста – 1 кочан;

сыр – 130 г;

яйцо – 4 шт.;

соль (пищевая каменная) – 1/2 ч. ложки;

перец – 1 щепотка;

сушеный чеснок – 1 ч. ложка;

сметана – 120 мл;

масло (нерафинированное) – 1 ч. ложка.

Приготовление

Поделить капусту на соцветия и сварить в кипятке. Пропустить сыр сквозь крупную терку. Взбить яйца с солью и специями, добавить сметану и сыр (100 г), довести до однородности. Смазать форму маслом и поместить туда капусту. Залить соусом из яйца и сметаны и посыпать остатками сыра. Готовить 30 мин. при 180°С.

Гратен из цветной капусты

Хозяйкам, которые хотят освоить разнообразное приготовление цветной капусты, можно посоветовать сделать гратен. Он представляет собой отличный вариант запеканки из овощей. Его подают как самостоятельное блюдо или как гарнир. Попробовав его один раз, домочадцы неоднократно будут просить повторить оригинальный рецепт.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг;

соль (пищевая каменная);

перец;

мука – 40 г;

сливочное масло – 70 г;

молоко – 500 мл;

мускатный орех – по вкусу;

сыр – 150 г;

панировочные сухари – 40 г.

Приготовление

Замочить соцветия капусты в прохладной соленой воде на 10 мин. Вскипятить 2 л воды, ввести соль и капусту. Опять все вскипятить и варить овощ 3 мин. Промыть капусту в холодной воде и дать ей обсохнуть. Согреть молоко, но не кипятить. Растопить сливочное масло (50 г) и добавить к нему муку. Готовить смесь 2 мин. до золотистого цвета. Залить заготовку теплым молоком и тщательно все смешать, избегая комочков. Довести соус до загустения. Отключить плиту и добавить в массу орех, соль и перец. Положить 2/3 тертого сыра, довести до однородности. Влить в форму треть соуса и распределить его по дну формы. Выложить капусту, залить остатками соуса. Перемешать сыр с сухарями и посыпать гратен. Положить сверху несколько кусков сливочного масла. Выпекать гратен 30 мин. при 180°С.

Фаршированная цветная капуста

Чрезвычайно интересной и необычной получается цветная капуста с мясом и сыром. Ее вкус запомнится надолго, причем яство впечатлит даже искушенных гурманов. Важный нюанс, который необходимо соблюдать при готовке, заключается в том, что овощ не нужно делить на соцветия, как это делается во многих рецептах. Надо сохранить его первоначальную структуру.

Ингредиенты:

капуста – 1 шт.;

фарш – 200 г;

панировочные сухари – 5 ст. ложек;

чеснок – 2 зубчика;

сметана – 1 ст.;

твердый сыр – 150 г;

молоко – 2 ст. ложки;

масло (нерафинированное) – 2 ст. ложки;

соль (пищевая каменная) и перец.

Приготовление

Отварить капусту в соленой воде. Перемешать фарш и специи, добавить в него сухари и чеснок. Ввести тертый сыр и молоко, довести до однородности. Нафаршировать капусту начинкой, не деля на соцветия. Смазать заготовку сметаной и посыпать сухарями. Смазать противень сливочным маслом, добавить немного воды и поместить туда капусту. Выпекать 30 мин. при 180°С.

Заливной пирог с цветной капустой

Такая оригинальная разновидность блюда как заливной пирог с цветной капустой очень прост в готовке, а его вкус невероятно приятный. Начинка из овоща хорошо переваривается, так что яство подойдет на любой прием пищи. Особенность рецепта заключается в том, что необходимо уделить внимание тесту, которым будет заливаться овощная заготовка.

Ингредиенты:

капуста – 250 г;

яйцо – 2 шт.;

сметана – 130 мл;

мука – 3 ст. ложки;

сыр – 80 г;

разрыхлитель – 1/4 ч. ложки;

соль (пищевая каменная) и специи;

масло (нерафинированное) – 2 ст.ложки;

зелень.

Приготовление