Подготовьте указанные ингредиенты.

Хлеб разломите на кусочки и выложите в глубокую емкость. Залейте молоком любой жирности или сливками жирностью не выше 30%. Оставьте на 5 минут для набухания.

Растопите в казане или кастрюле с антипригарочным дном сливочное масло. Нарежьте очищенный репчатый лук и обжарьте его в масле примерно 2-3 минуты до румяности.

Выложите в емкость хлеб, и долейте оставшееся в емкости из-под хлеба молоко. Прогрейте все примерно 3-4 минуты до кипения молока.

Всыпьте соль и молотый черный перец. Можно добавить приправы и пряности по желанию.

Перелейте все содержимое казана в емкость для погружного блендера или в чашу измельчителя, отпюрируйте в течение 2-3 минут, пробивая даже мелкие кусочки хлеба.

Выложите хлебный соус в соусник и подайте к столу теплым либо охлажденным. Помните, что при остывании он еще больше загустеет.