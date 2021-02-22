Безумно простой рецепт вкусного соуса, который вы можете подать к запеченному или отварному мясу, рыбе, птице и т.д. Ингредиенты для блюда вы найдете на любой кухне, сорт хлеба может быть любым.
Соус можно приготовить как на основе молока, так и на основе нежирных сливок. Если вы любите вкус черного хлеба, то готовьте соус из него. Такое блюдо — отличный вариант дать вторую жизнь хлебу.
Ингредиенты:
- Хлеб белый — 2-3 Ломтиков
- Молоко — 300 Миллилитров (любой жирности)
- Масло сливочное — 40 Грамм
- Лук репчатый — 1/4 Штуки
- Соль — 2 Щепотки
- Перец черный молотый — 1 Щепотка
Подготовьте указанные ингредиенты.
Хлеб разломите на кусочки и выложите в глубокую емкость. Залейте молоком любой жирности или сливками жирностью не выше 30%. Оставьте на 5 минут для набухания.
Растопите в казане или кастрюле с антипригарочным дном сливочное масло. Нарежьте очищенный репчатый лук и обжарьте его в масле примерно 2-3 минуты до румяности.
Выложите в емкость хлеб, и долейте оставшееся в емкости из-под хлеба молоко. Прогрейте все примерно 3-4 минуты до кипения молока.
Всыпьте соль и молотый черный перец. Можно добавить приправы и пряности по желанию.
Перелейте все содержимое казана в емкость для погружного блендера или в чашу измельчителя, отпюрируйте в течение 2-3 минут, пробивая даже мелкие кусочки хлеба.
Выложите хлебный соус в соусник и подайте к столу теплым либо охлажденным. Помните, что при остывании он еще больше загустеет.
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