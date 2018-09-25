Колбаски с картофельным пюре и жареным луком

Иногда совершенно случайно человек открывает для себя что-то новое. Так вышло с этими трубочками или картофельными колбасками.

Я ни сном ни духом не собирался делать это забавное блюдо - я собирался наделать пару сотен пельмений, просто потому что последний мешочек с пельменями недавно был вытащен из заморозки и с аппетитом съеден. Ведь заморозка была создана не для того, чтобы человек надеялся на авось и думал - ну вот картошка в чуланчике есть, капустка кислая есть - как-нибудь прокормимся... Заморозка создана для того, чтобы человек держал там вкусные запасы и время от времени доставал их и наслаждался жизнью. На этом я философскую тему закрываю и перехожу к реальной действительности.

Пару дней назад я разморозил последние килограммы говядины и свинины, перемолол все это и сделал фарш для пельменей.

Пельмени я все-таки налепил - причем не один, а с помощью самой совершенной на сегодняшний момент техники. Тесто мне вымесила моя прекрасная хлебопечка Панасоник - дай ей бог здоровья - умные японцы создали машину, которая идеально печет хлеб и не менее идеально готовит самое разноообразное тесто.





Другая умная машина - итальянская тестораскаточная и пастонарезательная машинка внесла свою лепту в производство русских пельменей, раскатывая пласты теста самой правильной толщины.

Мне осталось только вырезать тонким стаканом кружки, наполнить их фаршем и залепить.

Таким образом за один вечер я сделал больше 200-т пельменей - сколько точно не скажу - дважды при пересчете сбивался, заморозил их на досках в морозилке и потом пересыпал для хранения в полиэтиленовые мешки. Не так уж и много, но на первое время хватит...:)

Теперь настал момент, рассказать о предмете, ради которого я уже написал столько слов. Дело в том, что никогда точно не знаешь, что у тебя скорее закончится - фарш или тесто. На этот раз победа была за фаршем - он пришел к финишу первым, оставив кусок теста далеко позади. На предыдущем снимке вы можете видеть его грустно прислонившемся к холодильнику и раздумывающему о своей судьбе.

Но мы своих, как известно, не бросаем! На следующее утро я уже придумал, куда пойдет этот кусок теста. Решил сделать из него оболочку для колбасок из картошки.





Сварил картошку, размял, добавил сливочного масла, немного горячего молока, посолил, поперчил и смешал с пожаренным луком. Фарш получился очень вкусным.

Тесто раскатал на ленты, нарезал из них прямоугольники и завернул в них по паре чайных ложек картофельного пюре с луком.Торцы колбасок завернул вовнутрь, чтобы ничего при жарке не высыпалось.

Разогрел подсолнечное масло до температуры 200°C и закидывал туда по три колбаски одновременно. Процесс жарки партии занимал не больше одной минуты.

Потом большим пинцетом вытаскивал готовые колбаски, промокал их бумажным полотенцем и складывал на тарелку.

Дальше оставалось только обождать, чтобы это удовольствие остыло до приемлемой температуры и съесть его.

Хотел съесть со сметаной, кинулся доставать - но обломался - не нашел! Ну и не надо - и так было хорошо, со сладким чаем с лимоном:)

Я предполагал, что будет вкусно - но я ошибся!

Было необыкновенно вкусно!!:)



В общем я решил поделиться с вами идеей куда девать тесто, оставшееся от пельменей, а вы уж сами решайте, что именно в него можно завернуть:)

Приятного всем аппетита!:)